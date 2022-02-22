Грузино-украинские параллели

В Грузии выражают поддержку Украине. Первые лица осудили признание Россией донбасских сепаратистских республик. Многие при этом склонны проводить параллели между нынешними событиями в Украине и августовской войной 2008-го.

«Вместе против Путина», «Я против войны», «Грузия и Украина станут членами НАТО», «Две нации – один выбор» – написано на плакатах, растянутых в Тбилиси перед зданием посольства Украины. Организаторы акции называют ее фактически спонтанной. Выразить поддержку Украине сегодня вместе с гражданами Грузии собрались также российские и украинские граждане. Среди них – Алена Зайцева:

«Президент России растоптал весь мир, я считаю, и свою страну в том числе. Я, как гражданка России… мой мозг не может осознать все это. Мне стыдно перед людьми, перед Украиной, перед Грузией. В России люди боятся выходить (на акции). Меня это тоже бесит, но я понимаю их отчасти. Мне здесь проще выйти, чем им там. Я не боюсь, что меня здесь увезут в автозаке, посадят в тюрьму. Но они там не выходят, и это молчание очень пугает».

На здании президентского дворца Орбелиани сегодня с утра были вывешены два флага – грузинский и украинский. Сама президент Саломе Зурабишвили еще прошлой ночью в Twitter осудила признание донбасских сепаратистских республик Россией, а также провела параллель с Грузией.

«Россия повторяет сценарий, который повлек за собой оккупацию 20% нашей территории. Грузия стоит рядом с вами, президент Зеленский, и поддерживает территориальную целостность Украины и мир», – написала Зурабишвили.

Выразил поддержку Украине и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Тоже в Twitter:

«Признание Донецка и Луганска Россией является очередным шагом, направленным против основополагающих принципов международного права и, к сожалению, повторяющим оккупацию грузинских территорий в 2008 году. Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины», – заявил Гарибашвили.

Впрочем, в грузинской оппозиции полагают, что этого недостаточно, и говорят о необходимости предпринять более действенные шаги.

«У нас есть важнейшая возможность, я откровенно скажу, перевернуть события 2008 года и еще раз напомнить миру, что в 2008 году произошла оккупация Грузии точно так же, как это накануне сделал Путин. Но в ответ мы видим только очень пассивные действия властей Грузии», – сказала Хатия Деканоидзе, председатель фракции «Национальное движение – сила в единстве».

«Лело» при этом обратилась к парламенту с предложением разработать резолюцию, осуждающую очередной акт посягательства Российской Федерации на суверенную территорию Украины.

«Мишенью Владимира Путина не является тот или иной регион Украины или Грузии. В реальности он борется с нашей свободой, нашей независимостью и нашей государственностью. Поэтому нашей целью в ближайшие дни должна стать активная работа с нашими западными партнерами, чтобы Россия оказалась под очень серьезным давлением. Это необходимо для того, чтобы защитить нашу свободу», – сказала представитель фракции «Лело» Саломе Самадашвили.

В правящей партии тем временем заявляют, что Грузии своей политикой необходимо обеспечить безопасность и стабильность в стране, поддержав при этом Украину. Сделать это, по словам вице-спикера парламента Георгия Вольского, входит в интересы и самой Грузии. Но это, сказал он, «тема, неподходящая для «внутриполитического кокетства».