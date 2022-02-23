Союз регби Грузии удалил афишу игры Грузия–Россия на украинском языке

Власти Канады, Японии и Австралии ввели санкции против России из-за признания президентом России Владимиром Путиным независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о первом пакете экономических санкций против России, передает CTV. Правительство запрещает гражданам и компаниям Канады вести какие-либо финансовые операции с "ДНР" и "ЛНР" и принимать участие в покупке суверенного долга России.

Санкции также будут наложены на всех депутатов Госдумы, проголосовавших за признание независимости этих "республик".

Кроме того, Канада вводит санкции в отношении двух государственных банков (пока не уточняется, каких именно), запрещая любые финансовые сделки с ними.

"Признание является нарушением обязательств России по Уставу ООН. Канада также осуждает действия российских военных, включая распоряжения об их продвижении на Украину, что определенно является нападением на суверенитет и территориальную целостность Украины", – заявил Трюдо.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал Россию "вернуться к дипломатическим шагам по урегулированию ситуации вокруг Украины". По его словам, признание независимости "ЛНР" и "ДНР" является "нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины".

Кисида объявил о прекращении выдачи виз представителям "республик" и замораживание их капиталов, запрет на экспортно-импортные отношения с "ДНР" и "ЛНР" и на выдачу российских займов в Японии.

Премьер Австралии Скотт Моррисон также объявил о санкциях против России: вводятся персональные финансовые санкции и запрет на въезд в адрес восьми членов Совета безопасности, также на "ЛНР" и "ДНР" распространятся санкции, которые действуют в отношении аннексированного Россией Крыма и Севастополя.

О санкциях в отношении России из-за признания независимости "ДНР" и "ЛНР" ранее объявили США. Под них попали банки ВЭБ и Промсвязьбанк, а также 42 их "дочки", среди которых – ПФК ЦСКА, находящийся под контролем ВЭБ. Ограничения также коснутся суверенного долга России, российских элит и их семей.

Ранее 22 февраля США ввели санкции в отношении "ДНР" и "ЛНР". Теперь гражданам США запрещены любые инвестиции в экономику "республик". Кроме того, запрещен прямой или косвенный ввоз любых товаров и технологий с этих территорий и экспорт товаров из США в "ДНР" и "ЛНР". Также указ дает возможность налагать санкции на любое лицо, которое решит работать и действовать в "ДНР" и "ЛНР".

ЕС также ввел санкции против 351 депутата Госдумы, а также 27 юридических и физлиц из-за признания Россией сепаратистских "ДНР" и "ЛНР". В то же время Германия приостановила процесс сертификации российско-германского газопровода "Северный поток – 2" с формулировкой "до дальнейшего уведомления". Великобритания ввела санкции против пяти российских банков и бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и сына Аркадия Ротенберга Игоря. Страна заморозила их активы, а также запретила им въезд.

Президент России Владимир Путин заявил о признании независимости сепаратистских "ДНР" и "ЛНР" во время обращения к жителям России вечером 21 февраля. Путин рассказал о своем видении истории Украины, обвинил НАТО в несоблюдении договоренностей и гарантий безопасности.

Главы Еврокомиссии и Евросовета назвали произошедшее нарушением международного права и территориальной целостности Украины. Глава НАТО Йенс Столтенберг осудил решение России и обвинил ее в нарушении Минских соглашений. Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала решение Путина "серьезным ударом по мирному урегулированию конфликта в Украине".