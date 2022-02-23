Защитник Отечества предпочитает нападение

Над посольством Москвы в Киеве спущен российский триколор. После признания Донецкой и Луганской народных республик МИД России объявил эвакуацию из Украины своих дипломатов и членов их семей. Официальная причина – «опасения по поводу их безопасности». Киев пока не принял решения относительно перспективы дипломатических отношений с Москвой.

Главный на сегодня вопрос – какой сценарий ждет Украину после признания Россией самопровозглашенных республик Донбасса? Будет ли это замороженный конфликт по типу приднестровского; или Москва возьмет на вооружение тактику ползучей аннексии, применяемую в Грузии, когда линия разделения постепенно сдвигается вглубь территории страны; или следует ожидать новой активной фазы вооруженного противостояния с целью расширить границы ДНР и ЛНР до границ соответствующих областей Украины?

Пока аналитики строят прогнозы, западные партнеры Киева определяются с объемом помощи Украине и размером санкционных пакетов в адрес России. Британский премьер-министр Борис Джонсон пообещал, что Лондон продолжит оказывать Украине военную помощь, в том числе поставками оружия. А представители Евросоюза дорабатывают детали рестрикций. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан пообещал, что мало России не покажется:

«Это серьезные санкции, первый пакет санкций – это серьезный пакет, и это нанесет ущерб тем, кто под него подпадает. Мы наблюдали, как они реагировали на введение этих санкций. Этот пакет санкций является немедленным. Он включает в себя назначение определенного числа лиц, ответственных за все принимаемые решения, то есть, в том числе, депутатов Думы. Им будет трудно. Санкции должны быть введены, они будут сильными и болезненными в первом пакете, а потом будут другие пакеты».

Сегодня к вечеру Евросоюз официально ввел санкции против Москвы из-за признания независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В санкционный список вошли 351 депутат Госдумы, а также 27 физических и юридических лиц, поддержавших признание независимости самопровозглашенных республик.

Но этого явно недостаточно. Во всяком случае, так считают в Киеве. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников срочно расширить санкции против России. Об этом дипломат написал в своем Twitter:

«Чтобы остановить дальнейшую агрессию со стороны Путина, призываем партнеров ввести больше санкций против РФ. Первые решительные шаги были сделаны вчера, и мы благодарны за них. Сейчас необходимо наращивать давление. Нанести удар по экономике РФ и окружению Путина. Болезненный удар. И сделать это уже сейчас».

Пока Запад определяется с размерами санкций, на территории Украины вводится режим чрезвычайного положения. Отныне при каждой областной администрации будет создан оперативный штаб, командование которого получит довольно широкие полномочия. В том числе право ограничивать свободу передвижения, запрет на проведение массовых акций, регулирование работы СМИ, а также введение комендантского часа. Об этом, в частности, заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов:

«На остальных частях территории (кроме Луганской и Донецкой областей), в зависимости от возможных угроз на этих территориях, будет введено либо полностью, либо частично чрезвычайное положение. Я говорю о приграничных районах рядом с границей с Российской Федерацией и Беларусью. Как известно, там проходят учения. Их войска перемещаются туда. Что касается продолжительности чрезвычайного положения, то, согласно действующему законодательству, оно продлится 30 дней. При необходимости президент вправе своим указом продлить его еще на 30 дней. Это означает, что общая продолжительность составит 60 дней».

Другой вариант дальнейшего развития событий – введение в стране уже военного положения. И некоторые украинские политики считают, что его необходимо вводить уже сейчас. Тем более если учитывать риторику Москвы.

Владимир Путин по случаю Дня защитника Отечества обратился к россиянам с поздравительной речью, а к геополитическим противникам – с новыми угрозами. Отметив, что Россия всегда открыта для дипломатии, Путин в то же время подчеркнул, что ставит интересы национальной безопасности на первое место и будет продолжать укреплять вооруженные силы перед лицом того, что он назвал «сложной международной ситуацией»:

«Мы видим, как непросто складывается международная обстановка, какие опасности таят существующие вызовы – такие, как расшатывание системы контроля над вооружениями или военная активность блока НАТО. При этом призывы России к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все страны, остаются без ответа. Наша страна всегда открыта для прямого и честного диалога, для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем. Но повторю: интересы России, безопасность наших граждан для нас безусловны. Поэтому будем и дальше развивать, совершенствовать армию и флот, добиваться, чтобы повышалась их эффективность, чтобы они были оснащены по последнему слову техники».

К слову, о технике – президент России не удержался от того, чтобы в очередной раз не похвастаться достижениями родного военпрома и модернизацией Вооруженных сил:

«На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равного в мире. Будем и дальше развивать перспективные системы вооружения, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта. Такие комплексы – это действительно оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал наших Вооруженных сил».

Постоянному повышению потенциала и боевого духа как нельзя лучше способствуют учения. Их количество и продолжительность в последнее время, видимо, вызывают все большую гордость у Владимира Владимировича и все большие опасения у международного сообщества. Особенно у соседей, вблизи чьих границ российские войска не устают демонстрировать свои возможности.

Последние события вокруг украинского кризиса показали: маневры вблизи границы не просто проверка боеспособности, но и прекрасный козырь для Кремля в его внешней политике. Фактически взяв Украину в клещи, зайдя со стороны Беларуси, Путин обеспечил нервное ожидание вторжения в Киеве, истерику на Западе и под возникший шумок признал самопровозглашенные республики Донбасса. При этом, как говорят наблюдатели, на фоне ожидаемой масштабной войны в Европе фактическая аннексия части территорий Украины многими на Западе была принята со вздохом облегчения. Теперь США и их союзники в попытке хоть как-то сохранить лицо вводят санкции и обещают поддержку Украине. Об этом, в частности, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден:

«США будут продолжать предоставлять помощь Украине, продолжать поддерживать наших союзников по НАТО и сегодня в ответ на действия России, на то, что она не будет выводить войска из Беларуси, мы направляем дополнительные силы в страны Балтии. Эти действия с нашей стороны нацелены на оборону. Мы хотим послать четкий сигнал: США вместе с союзниками будут защищать каждый дюйм территории НАТО. И если Россия предпримет дальнейшие действия по вторжению в Украину и развяжет полномасштабную войну, будет захватывать города и даже столицу страны Киев... по-прежнему ведь на границе находится более 150 000 военнослужащих России и есть также войска в Беларуси, которые готовы напасть на Украину, ракеты, самолеты, также в Черном море российские военные корабли проводят маневры – эсминцы и подводные лодки. Во всем этом нет необходимости, если не планируется война».

Все это так, но ключевым моментом является то, что США готовы защищать каждый дюйм территории НАТО. Но не Украины. То есть, если президент России решит помочь признанным им Донецку и Луганску установить контроль над всей территорией одноименных областей, то Украине придется иметь дело с российской армией фактически один на один. Запад ограничится введением санкций против еще нескольких российских чиновников или окологосударственных организаций. Да и сам Байден в своем выступлении не исключил, что возможен, в том числе, захват Киева.

«Теперь что касается границ, в каких границах мы будем признавать эти республики. Мы же их признали, а это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и Конституцию, а в Конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины… По поводу использования Вооруженных сил за рубежом. Ну а как же? Конечно. Мы же подписали вчера договоры, и в этих договорах и с Донецкой народной республикой, и с Луганской народной республикой есть соответствующие пункты, которые говорят о том, что мы будем оказывать этим республикам соответствующую, в том числе, военную помощь. Поскольку там идет конфликт, мы этим решением ясно даем понять, что мы в случае необходимости намерены исполнять взятые на себя обязательства».

На то, что такой сценарий возможен, намекнул сам Путин, говоря об угрозах, которые якобы несет нынешнее правительство Украины. Дело в мюнхенском заявлении президента Зеленского, в котором тот усомнился в дееспособности Будапештского меморандума, согласно которому Украина отказалась от ядерного статуса, доставшегося ей вместе с ядерным оружием в наследство от СССР, в обмен на гарантии безопасности. И хоть большинство наблюдателей слова украинского лидера считают скорее криком отчаяния, чем реальными амбициями обзавестись оружием массового уничтожения, Путин довольно умело представил это в свете новых угроз, которые Украина якобы представляет для России. А угрозы, пусть и полумифические, Москва громогласно обещает нивелировать на всех направлениях:

«Мы так понимаем, что эти слова были обращены прежде всего к нам. И хочу сказать, что мы их услышали. Украина еще с советских времен обладает достаточно широкими ядерными компетенциями – там несколько ядерных блоков, и ядерная промышленность развита достаточно широко и хорошо, там есть школы, там есть все для того, чтобы гораздо более быстрыми темпами решить этот вопрос, чем в тех странах, которые решают эти проблемы с нуля. Но в чем угроза для нас? В том, что даже появление тактического ядерного оружия на Украине для нас означает стратегическую угрозу. Вот что мы должны иметь в виду. Потому что от 110 можно поднять дальность до 300, до 500 – и все, Москва будет в зоне поражения. Для нас это стратегическая угроза. Мы это так и восприняли. И мы, конечно, самым серьезным образом должны и будем к этому относиться».

Насколько серьезным образом – об этом без слов говорят маневры на российском и белорусском участках украинской границы, которые Москва и не думает сворачивать. Примечательно, что перед тем, как признать ДНР и ЛНР, как раз в тот момент, когда президент Зеленский выступал со своей речью на Мюнхенской конференции, Путин в компании белорусского коллеги Александра Лукашенко нажимал на красную кнопку, имитируя запуск ядерных ракет.

«Интересное мероприятие», как его окрестил Лукашенко, явно ставило своей целью показать геополитическим визави, что последнее слово в украинском противостоянии Путин намерен оставить за собой. Даже если для этого придется прибегнуть к запрещенному международными конвенциями оружию. При этом зрелище настолько потрясло впечатлительного Александра Григорьевича, что тот, уже вернувшись домой, готов проводить совместные с Россией учения чуть ли ни каждый день.

«Мы их еще раз встрепенули! Они жутко испугались нашей коллективной обороны… Надо будет – проведем новые, кто бы и как бы ни рефлексировал по ту сторону границы на наши совместные с Россией маневры. Это наше суверенное право – учиться защищать себя на своей земле в любое время и в любой точке».

Многие западные аналитики отмечают, что с точки зрения США и их союзников агрессивная стратегия России дорого обошлась Москве из-за жестких санкций, которые грозят стать еще более жесткими. Но, с другой стороны, если судить по заявленным Москвой целям, то есть сохранению доминирующего российского влияния на постсоветском пространстве, то можно сказать, что стратегия Путина в итоге оказалась успешной. И хотя ни Грузия, ни Украина не отказались от вступления в НАТО и не собираются подобное декларировать, но по факту членство Тбилиси и Киева в Североатлантическом альянсе больше не выглядит реалистичной перспективой. По крайней мере, в ближайшем будущем.