Армейское шоу или придирки «дембеля» к «духу»

В Южной Осетии сегодня выходной по случаю празднования Дня защитника Отечества. Однако уже на завтра президент потребовал от министра обороны доложить о готовности вооруженных сил к строевому смотру. По мнению наблюдателей, тем самым Анатолий Бибилов явно подпортил праздник его главным виновникам – военнослужащим.

Южная Осетия в ожидании обещанного главнокомандующим строевого смотра. С прошлой недели телезрители и пользователи соцсетей наблюдают необычный сюжет – как в эфире местной ГТРК ссорятся министр обороны Ибрагим Гассеев и президент Анатолий Бибилов.

Получился вполне себе остросюжетный мини-сериал, пока вышло две серии.

Первая серия. 16 февраля президент проводит заседание правительства. Ничто не предвещало скандала, как вдруг Анатолий Ильич обрушивает свой гнев на министра обороны.

Анатолий Бибилов: Никакие желания быть избранным, быть кандидатом в президенты, другие какие-то причины для того, чтобы не присутствовать на заседании правительства, я никому не позволяю, в том числе вам, Ибрагим Алимбегович (обращается к Гассееву). Я уже несколько раз эсэмески (sms-сообщения, прим. «ЭК») отправляю: «Где доклад?» В течение недели никакого доклада! Вы – министр обороны, и, будьте добры, исполняйте свои обязанности пока (пауза), может быть (пауза), будете зарегистрированы! (в качестве кандидата в президенты – прим. «ЭК»). Хватит играть в детский сад! Это государство, а не пансионат (пансион – прим. «ЭК») благородных девиц. Два раза я откладываю заседание правительства, чтобы министр присутствовал. Это что такое?! Где исполнительность военная?!

Здесь сторонников Ибрагима Гассеева должно было бросить в пот. Что значит – «может быть, будете зарегистрированы»? Гассееву откажут в регистрации и не допустят к выборам?

И все-таки что такого случилось, о каком докладе речь? Далее Анатолий Ильич сообщает членам правительства о том, что лишило сна главнокомандующего, из-за чего он отправлял тревожные «эсэмески» министру обороны:

«Госдума обратилась к президенту с просьбой признать ДНР и ЛНР. Соответственно, без какого-то реагирования со стороны Украины это обращение не останется. Если мы видим, что все это связано одной цепочки - что Украина, что Грузия, что другие сателлиты, тогда, без сомнения, вполне возможно, что будут провокации и на этом фронте тоже. Поэтому, Ибрагим Алимбегович, я вас прошу в срок до 12 часов завтрашнего дня, нет, до 11 часов завтрашнего дня полностью мне доклад о состоянии сил и средств, вооружения, техники, личного состава, готовности к любым провокациям, которые могут быть здесь на территории республики Южная Осетия. В 11 часов, пожалуйста, доклад в готовности провести строевой смотр по всем подразделениям Вооруженных сил республики Южная Осетия».

Президентские разносы в узком кругу до сих пор напоказ не выставляли, тем более по такому нелепому поводу – готовность югоосетинской армии реагировать на возможную агрессию со стороны Грузии.

О какой армии идет речь?! Которой они вместе приказали долго жить? Ее ликвидировали в первый год его президентства, причем вдвоем – президент Бибилов и министр Гассеев. Если точнее, доликвидировали оставшуюся половину от пятитысячной армии образца 2007 года.

Пользователи сети, среди которых, возможно, бывшие военнослужащие, не простили отцам-командирам напыщенного, бессодержательного говорения на такую болезненную для жителей республики тему, как армия, так отреагировали на происходящее.

Пользователь Роберт Робсон вносит ясность в численный состав остатков югоосетинской армии:

«Полк неполного штата, а в нашем случае с вычетом небоевого состава (водители, техники, связисты, медики, писаря и т.д.) останется максимум 600 человек. А это уже батальон, который действует на участке фронта шириной два км».

Его поправляет пользователь Руслан Кортиев. По его данным, от югоосетинской армии осталось не так много: «650, из них 100 – гражданский персонал, а из оставшихся 550 человек – 20% женский персонал».

Тут Роберт Робсон сливает главную военную тайну: «Для 650 человек в военной форме государство содержит целое Министерство обороны, в котором пять генералов и взвод полковников/подполковников!»

Можно вспомнить, как Анатолий Ильич парировал упреки за ликвидацию армии: она не отвечает современным требованиям и не в состоянии обеспечить безопасность республики. Пусть так, но тогда чего он теперь хочет от почетного караула, духового оркестра, горстки стареющих офицеров и в лучшем случае роты пацанов-срочников?

Поэтому мнения телезрителей и пользователей сети разделились. Одни сочли, что президент придирается к конкуренту на предстоящих выборах, пытается унизить его на публику. Дескать, ну, какой ты генерал, майором был, майором и остался, настоящий генерал здесь я.

Другая часть телезрителей заподозрила иные мотивы, мол, товарищи хотят убедить избирателя, что Ибрагим Гассеев – не технический кандидат и это не договорняк с Бибиловым, он в реальной оппозиции. Видите, под каким он прессом.

Серия вторая. На следующий день после заседания президент Южной Осетии принимает доклад министра обороны о готовности Вооруженных сил республики.

Диктор: Верховный главнокомандующий в начале встречи пресек слова министра о необходимости провести доклад в закрытом формате.

Анатолий Бибилов: Ибрагим Алимбегович, решение о докладе принимаете не вы, а Верховный главнокомандующий. Если у вас есть какая-то секретная информация, не надо его докладывать. Я спрашиваю вас о состоянии войск, техники, вооружения. Это не должно быть никаким секретом для народа Южной Осетии. Они должны знать: готовы их вооруженные сил к провокациям, к отражению агрессии или не готовы? Хватит играть в игры!

Министр явно недоволен таким обращением, что-то бурчит, но главнокомандующий его перебивает: «Давайте успокойтесь, если вы знаете форму доклада, пожалуйста, докалывайте».

Далее следует несекретная часть доклада Ибрагима Гассеева:

«Вооруженные силы готовы к выполнению любых поставленных задач. Согласно вашему указанию были проведены строевые смотры, совещания. Подготовили все необходимые документы для выполнения любых поставленных задач Министерства обороны».

У министра вздулись на лбу вены, проступил пот, он едва сдерживает гнев. Главнокомандующий замечает эмоциональное состояние подчиненного, но его это не останавливает. Не меняя выражения лица и тональности, он наращивает давление:

«Я не давал команды на проведение строевого смотра. Я сказал: быть в готовности к проведению строевых смотров личного состава и техники. И если вы внимательно слушали мои поручения, вы должны были понять, что вы должны были быть в готовности по моему приказу сделать строевой смотр. А на сегодняшний день я вам сказал, чтобы вы доложили о состоянии вооружения, техники, личного состава, укомплектованность и готовность вооружения и техники. Я этого доклада не услышал. Раз я не услышал доклада, я вам ставлю задачу: 24 февраля, после празднования Дня защитника Отечества, я жду доклада о готовности к проведению строевого смотра для личного состава Министерства обороны РЮО. Всем подразделениям и всему личному составу, время определите сами. Вам понятно?»

Министр Гассеев: «Да».

Сюжет завершает диктор: «Президент еще раз напомнил об ответственном исполнении обязательств. Выборы и предвыборная работа ни в коей степени не должны отражаться на работе правительства и руководства республики».

Вторая серия заканчивается тревожно. Министр в опасности. Главнокомандующий, будучи человеком военным, не мог не понимать, как тяжело военнослужащим на следующий день после празднования Дня защитника Отечества. Любые физические или умственные нагрузки в этот день невыносимы и могут повлечь непоправимый вред командирскому здоровью. В этом смысле нет сомнений, что Бибилов специально назначил дату готовности к строевому смотру на 24 февраля.

Ждем третью серию под названием «Строевой смотр».

Для тех, кто не в курсе, строевой смотр – это такие топотушки на плацу. Военнослужащих строят в ряд, а командиры ходят вдоль шеренги и проверяют, как они одеты, побриты, застегнуты ли пуговки, почищен ли автомат.

Сюжетная линия требует, чтобы, осмотрев внешний вид армии, главнокомандующий каким-то образом пришел к выводу, что представленное на плацу воинство не готово отразить атаку НАТО, причем именно из-за упущений министра обороны (в этом интрига смотра), и тут же указать на обнаруженные недогляды и еще раз унизить министра, мол, ну какой ты генерал… Сейчас все гадают, что бы это могло быть?

Смею предположить, что внимание главкома может привлечь исходящий от строя перегар и опухшие физиономии после вчерашнего. Если, конечно, главком сам воздержится от возлияний по случаю Дня защитника Отечества сегодня, и, так сказать, не собьет прицел к завтрашнему дню.

И все-таки, судя по реакциям в социальных сетях, местные зрители, среди которых немало театралов, остались недовольны качеством игры участников этого армейского шоу. Они отметили притянутые выражения, излишнюю эмоциональность и неестественные гримасы персонажей. Не порадовали диалоги, они больше напоминают придирки «дембеля» к «духу», нежели принципиальный конфликт государственных деятелей.

Поэтому местный зритель назвал этот сериал «Зита и Гита», как бы указывая на детскую манеру игры актеров и сказочный сюжет.

А если серьезно, затея провалилась. Если инициаторы хотели убедить избирателя, что Гассеев – оппозиционер, то добились противоположного эффекта. Если же они хотели принизить Ибрагима Гассеева, подчеркнуть некое превосходство главнокомандующего над министром – результат тот же. Оба в этой истории выглядят глупо.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия