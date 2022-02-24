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Саакашвили: Нападение на Украину закончится крахом и разрушением России

Саакашвили: Нападение на Украину закончится крахом и разрушением России
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Саакашвили: Нападение на Украину закончится крахом и разрушением России

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Нападение на Украину произошло точно по грузинскому сценарию, заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Он призвал сплотиться вокруг «мужественного президента Зеленского» и уверен, что Украина обязательно победит.

Нападение на Украину произошло точно по грузинскому сценарию, заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Он призвал сплотиться вокруг «мужественного президента Зеленского» и уверен, что Украина обязательно победит.

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