Югоосетинский ЦИК зарегистрировал еще три инициативные группы

Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики Южная Осетия зарегистрировала сегодня, 24 февраля, инициативные группы избирателей и уполномоченных представителей кандидатов на должность югоосетинского президента бывшего гендиректора «Мегафон» Аслана Кутарова, предпринимателя Рустама Дзагоева и депутата парламента первого созыва Алымбега Плиева.

«Им будут выданы удостоверения о регистрации, после чего они могут открыть избирательный счет и приступить к сбору подписей в поддержку своего кандидата», - сообщил информагентству «Рес» представитель ЦИК Игорь Чочиев.

Кроме того, ЦИК отказал в регистрации инициативной группе и уполномоченным представителям бывшего депутат парламента Бориса Тасоева, в связи с тем, что собрание кандидата было признано неправомочным, он не собрал на собрании в назначенное время необходимое количество членов инициативной группы.

Всего в ЦИК подали свои пакеты документов на регистрацию инициативных групп и своих представителей представители 19 кандидатов от инициативных групп и партий, двоим было отказано в регистрации.

«Первый этап предвыборной кампании завершен, ЦИК рассмотрел и дал ответ всем кандидатам, которые подали свои документы», - сказал Чочиев, добавив, что на данном этапе проходит сбор подписей в поддержку кандидатов.