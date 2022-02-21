Множащиеся вопросы к ЦИК

ЦИК в воскресенье, 20 февраля, завершил прием документов от кандидатов в президенты Южной Осетии. Выборы назначены на 10 апреля. Каковы первые итоги избирательной кампании?

Как сообщил информагентству «Рес» представитель ЦИК Игорь Чочиев, пакеты документов на регистрацию подали 15 выдвиженцев от инициативных групп и четыре – от политических партий: «Единой Осетии», Компартии, «Единства народа» и «Народной партии».

Депутат парламента Давид Санакоев среди тех, кто подал документы в воскресенье. В интервью «Эху Кавказа» он поделился впечатлениями о первом этапе регистрации кандидатов в президенты:

«Теперь ЦИК должен зарегистрировать инициативные группы и уполномоченных представителей партий либо дать им мотивированный отказ. Но в этот раз вместе с документами от инициативных групп Избирком потребовал и документы от кандидатов. Их также необходимо было подготовить и сдать к 20 февраля. Это и заявление о согласии баллотироваться в президенты, и декларация об имуществе и банковских счетах, отчитаться о расходах… Это был второй этап регистрации кандидатов, но они смешали его с первым и отняли у нас дни на сбор подписных листов».

О чем, собственно, речь. Дело в том, что закон о выборах президента предполагает поэтапную регистрацию кандидата в президенты. Статья 27 («Выдвижение кандидата на должность президента Республики Южная Осетия инициативной группой избирателей») описывает последовательность действий по выдвижению претендента группой избирателей или политической партией. Сам кандидат в этой статье упоминается только в последнем, четвертом пункте, где говорится, что он обязан на момент регистрации ЦИК закрыть иностранные счета и осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов. Россия не в счет.

А порядок регистрации самого кандидата описывает уже следующая, 28-я статья («Сбор подписей в поддержку кандидата на должность президента Республики Южная Осетия»). И только здесь, то есть уже после регистрации инициативной группы начинается подача в ЦИК заявления о согласии баллотироваться, декларации о доходах и расходах семьи и все прочее.

Это хлопотное занятие, на которое уходит намного больше времени, чем необходимо для регистрации инициативной группы. Есть кандидаты, которые потратили на составление бумаг неделю и больше, и именно из-за этой волокиты вынуждены были подать документы на регистрацию инициативной группы на несколько дней позже (раз уж ЦИК потребовал сдавать их одновременно).

А это значит, что и начинать сбор подписей 3500 избирателей кандидаты начнут на несколько дней позже, если учесть, что их необходимо уже в сверстанном виде подать в ЦИК до 5 марта – через тринадцать дней, то есть трое-пятеро суток, которые депутаты потеряли, могли бы существенно облегчить им жизнь. У них было бы больше времени на сбор подписей, на проверку и исправление ошибок.

Вот о чем речь.

По мнению депутата от «Народной партии» Амирана Дьяконова, с этими выборами творится что-то неладное. Накануне избирательной кампании ЦИК принял регламентирующие предвыборный процесс инструкции, которые идут вразрез с Конституцией. Они предполагают составление новых документов, содержат требования заверять каждый документ нотариально. Ничего из этого законом не предусмотрено, зато ощутимо усложняет процедуру регистрации и увеличивает материальные траты. По сути, Избирком выступил с несвойственными ему функциями законодательной инициативы и толкования законов. Тринадцать депутатов пытались возразить, но повлиять на ЦИК решительно невозможно из-за того, что, как и в Избирательной комиссии, большинство в парламенте представлено одной политической силой – партией «Единая Осетия».

Еще одна напасть – ЦИК наотрез отказывается публиковать образцы заполнения бланков. Пакет документов кандидаты вынуждены были заполнить, что называется, наудачу, теперь подходит время собирать подписные листы. Говорит Амиран Дьяконов:

«К депутатам обращались представители избирательных штабов, чтобы мы истребовали у ЦИК образцы заполнения подписных листов. ЦИК отказывается это делать, ссылаясь на то, что образец бланков в законодательстве также прописан. На прошлых парламентских выборах именно из-за отсутствия образцов совершались ошибки при заполнении и подписные листы признавались недействительными. Между тем какие-то информационные стенды в офисе ЦИК или образцы на официальном сайте избирательной комиссии могли бы решить эту проблему.

– Как, по-вашему, почему не делают?

– Можно только догадываться. Очевидно, так легче создать неразбериху и отсеять неугодных кандидатов».

На парламентских выборах в 2019 году ЦИК также поначалу наотрез отказывался публиковать образцы заполнения документов. Правда, тогда отговорка была другая, мол, избирком не справочное бюро и никому ничего не обязан предоставлять. Почему он так несговорчив, стало ясно, когда половине желающих баллотироваться в депутаты по мажоритарным спискам отказали в регистрации из-за незначительных ошибок и опечаток при заполнении бланков.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия