В Грузии в течение всего дня проходят акции в поддержку Украины. В социальных сетях были опубликованы сотни предложений о помощи украинским туристам, застрявшим в Грузии из-за отмены авиарейсов. Начало войны: как об этом узнали граждане Грузии, проживающие в Украине, и украинцы, находившиеся в это время в Грузии?

Джемал Маисурадзе живет на два дома. Работает в Украине, а отдохнуть и повидать родных приезжает в Грузию. Новость о начале войны застала его в Киеве. Он говорит, что в настоящее время находится в безопасности. С утра паника в городе ощущалась больше:

«Сирены пару раз были с утра, предупредительные, чтобы люди в укрытие могли пройти. Здесь укрытия организовали на каждом шагу, в метро. Я с утра выходил – тогда паника была небольшая, потом улеглось, ближе к 7-8 утра люди поняли, что вооруженные силы начали отбиваться. Так что в Киеве, в принципе, тишина. Но вот буквально чуть севернее Киева – это Вышгород, там вертолеты уже российские, как говорят. Но их сбивают. А в Киеве пока тишина. Я даже в окно смотрю – там дети гуляют. Легкая паника есть, но это контролируемо».

Пока, как говорит Джемал Маисурадзе, возможность уехать куда-то он не рассматривает:

«Куда-то выезжать – это, наверное, более опасно, потому что Киев пока держат. Выезжать из Киева – это как раз опасно. Но если что-то серьезное, конечно, придется что-то думать».

Параллельно из Тбилиси пытаются найти способ добраться домой граждане Украины, застрявшие здесь ввиду отмены авиарейсов. Татьяна с группой паломников должна была вылететь в Киев сегодня ночью, впрочем, теперь украинские туристы обращаются за помощью к грузинским властям, чтобы каким-то образом вернуться домой.

«Мы, конечно, не верили до последнего момента, что это может произойти. Семьи наши, 14 человек, находятся в столице Украины, в Киеве все. Нам, конечно, тревожно от того, что они там, а мы – здесь. Народ грузинский благородно поступает, предлагает расселить нас. Подходили к нам даже жители Тбилиси, милейшая женщина подошла – Кети, предложила тоже к себе забрать. Но мы в растерянности, все хотим добраться в свою страну», – сказала Татьяна «Эху Кавказа».

В грузинском сегменте Facebook сегодня с утра появились сотни постов с предложением о помощи украинским туристам. Гостиницы и хостелы предлагают бесплатное проживание, рестораны – обед, а владельцы квартир – ночлег и другую посильную помощь. Большинство сообщений размещены в группе Spend 4 Seasons in Georgia.

В течение всего дня в грузинской столице также проходили акции в поддержку Украины. Собравшиеся вечером на площади Первой Республики люди устроили масштабное шествие по проспекту Руставели.

«Такое не должно происходить в XXI веке. Нельзя бомбить города, села, где бы это ни происходило. Российская агрессия должна завершиться когда-нибудь. Власть там должна поменяться. Это очень важно. Демократия должна быть не только в странах Европы и в Америке, но и в России, и в нашей стране. Я считаю, что каждый должен выйти сегодня и зафиксировать свою позицию, чтобы был мир», – сказал один из участников шествия.

Акции прошли и в других городах Грузии – в Батуми, Зугдиди и Гори.