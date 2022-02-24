Сегодня, в пять часов утра…

Это прогнозировали, в это не верили, но это случилось – Россия начала военные действия против Украины. В пять утра российские войска атаковали позиции ВСУ вдоль всей линии разделения в Донбассе. Более того, по данным украинской стороны, атаки осуществлялись и со стороны Беларуси.

(ЛЕВИТАН) Сегодня, в 4 часа утра, без всякого объявления войны…

Любитель истории Владимир Путин решил сдвинуть стрелки на час – то, что российский президент чуть позже назовет «специальной военной операцией», началось 24 февраля в 5 утра. Российские войска атаковали позиции украинских Вооруженных сил.

(ЛЕВИТАН) Началась Великая отечественная война…

Впрочем, Владимира Путина, очевидно, волнует не столько история, сколько собственная роль в ее новейшей интерпретации. Утреннее обращение российского президента говорит само за себя, а также подтверждает самые мрачные прогнозы относительно намерений Кремля:

«Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации».

В ответ президент Украины объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией и переходе страны на военное положение. По всей Украине объявлена всеобщая мобилизация. Владимир Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике, соблюдать спокойствие и выдержку и заверил, что власти делают все возможное в сложившейся ситуации:

«Вооруженные силы Украины действительно ведут тяжелые бои, отражая атаки в Донбассе и в других регионах: на востоке, севере, юге. Противник понес серьезные потери, и враг понесет еще много потерь. Они пришли на нашу землю. Мы уже раздаем оружие и будем раздавать его для защиты нашей страны всем, кто хочет и имеет возможность защищать наш суверенитет. Будущее Украины зависит от каждого гражданина».

В украинских городах открыты бомбоубежища. В Киеве люди укрываются в метро. На выезде из города утром была многокилометровая пробка. При этом Владимир Зеленский обратился, в том числе, к россиянам:

«Вам говорят, что мы – нацисты. Но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал больше восьми миллионов жизней? Как могу быть нацистом я? Расскажите об этом моему деду, который прошел всю войну в пехоте советской армии, а умер полковником в независимой Украине. Вам говорят, что мы ненавидим русскую культуру. Как можно ненавидеть культуру? Любую культуру. Соседи всегда обогащают друг друга культурно, однако это не делает их единым целым. Не растворяет нас в вас. Мы разные, но это не повод быть врагами. Мы хотим сами определять и строить свою историю. Мирно, спокойно, честно. Вам говорили, что я прикажу наступать на Донбасс. Стрелять, бомбить без вопросов. Хотя вопросы есть. И очень простые – стрелять в кого? Что бомбить? Донецк, в котором я бывал десятки раз? Видел лица, глаза? Артема, по которой я гулял с друзьями. «Донбасс-Арену», где болел с местными за наших украинских пацанов на Евро? Парк Щербакова, где мы вместе выпивали, когда наши пацаны проиграли. Луганск? Дом, где живет мать моего лучшего друга? Место, где похоронен отец моего лучшего друга? Заметьте, я сейчас говорю на русском языке, но никто в России не понимает, о чем эти названия, эти улицы, эти фамилии, эти события. Это все для вас чужое. Незнакомое. Это наша земля, это наша история. За что вы будете воевать? И с кем?»

Тем не менее в Кремле, видимо, решили, что есть за что, и точно знают – с кем. Согласно последним данным, российские войска наносят удары по объектам военной инфраструктуры по всей стране. При этом российская сторона категорически опровергает и информацию о бомбардировке гражданских объектов. А также исключает жертвы среди мирного населения. Минобороны заявило, что атакует военные объекты, а гражданскому населению нечего опасаться. С официальным заявлением выступил официальный представитель оборонного ведомства России Игорь Конашенков:

«Вооруженные силы Российской Федерации ракетно-авиационных и артиллерийских ударов по городам Украины не наносили. Военнослужащие пограничной службы Украины сопротивления российским подразделениям не оказывали. По данным разведки, отдельные подразделения и военнослужащие Вооруженных сил Украины покидают свои позиции, бросив оружие».

Сроки проведения операции, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, будет определять лично Владимир Путин:

«Президент озвучил цели. Это демилитаризация и денацификация Украины. И то и другое представляет угрозу для нашего государства и нашего народа. Сроки зависят от эффективности и целесообразности. И их определит главнокомандующий. Мы заинтересованы в том, чтобы были решены принципиальные, «красные» вопросы. Мы достаточно четко сформулировали – нейтральный статус (Украины), отказ от размещения вооружений. Вопрос в том, готово ли руководство Украины к этому».

В ответ страны НАТО договорились ввести в действие «оборонный план». Это значит, что восточные границы альянса будут усилены, среди военных будут и силы быстрого реагирования. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг:

«Россия использует силу, чтобы попытаться переписать историю и лишить Украину свободного и независимого пути. Основная задача НАТО – защищать всех союзников. Не должно быть места просчетам или недопониманию. Это наша коллективная гарантия безопасности. Сегодня Североатлантический совет решил активировать наши оборонительные планы по просьбе нашего высшего военного главнокомандующего генерала Тода Уолтерса. Это разумный оборонительный шаг для защиты союзных стран во время этого кризиса, и он позволит нам развернуть силы и средства, включая силы реагирования НАТО, там, где они нужны».

Более того, уже сегодня США, Великобритания и страны ЕС, единогласно осудившие боевые действия, готовятся ввести новые пакеты санкций против России. Польша и Латвия затребовали задействования 4-й статьи устава НАТО, предполагающей проведение консультаций на фоне реальной угрозы членам альянса. А британский премьер Борис Джонсон созвал внеочередной саммит НАТО и пообещал, что Москва дорого заплатит за свою военную авантюру:

«Мы не можем и не будем просто отводить взгляд. Великобритания стала одной из первых стран в Европе, отправивших оборонительное вооружение, чтобы помочь украинцам. Другие союзники уже сделали то же самое, и мы сделаем все, что в наших силах, в предстоящие дни. Сегодня совместно с нашими союзниками мы согласуем массивный пакет экономических санкций, призванных вовремя затормозить российскую экономику, и с этой целью мы также должны коллективно прекратить зависимость от российских нефти и газа, которые слишком долго давали Путину возможность влиять на политику Запада. Наша миссия ясна дипломатически, политически, экономически и, в конце концов, в военном отношении, эта отвратительная и варварская авантюра Владимира Путина должна закончиться провалом. Мы будем работать столько времени, сколько потребуется для восстановления суверенитета и независимости Украины».

В ответ официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в свойственной ей манере посоветовала Лондону не вмешиваться:

«СМИ: «МИД Британии: Украина не член НАТО, но мы будем помогать им в самозащите». Вы уже помогли. Отдыхайте».

Но «отдыхать» Запад явно не собирается. Несмотря на то, что США и их союзники явно не намерены вмешиваться в военное противостояние, тем не менее кое-что сделать могут. И, судя по заявлению президента Соединенных Штатов Джо Байдена, уже делают:

«Россия одна несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности».

Примечательно, что, помимо «англосаксонских» антагонистов, от российского лидера отвернулись и его европейские единомышленники. Политики, до сих пор выступавшие за дружбу с Россией – от Маттео Сальвини и Марин Ле Пен и до немецких правых популистов из «Альтернативы для Германии» – решительно осудили Путина за нападение на Украину. В кратком заявлении госпожи Ле Пен, в частности, говорится: «Военную операцию против Украины нельзя оправдать никакими причинами. Она разрушает мир в Европе и должна быть однозначно осуждена».

Осуждают и готовятся к контрмерам и участники почившего в бозе нормандского формата. Президент Франции Эммануэль Макрон, еще недавно ратовавший за диалог с Москвой, теперь настаивает на симметричном ответе на российскую агрессию:

«Отказавшись от своего слова, отказавшись от дипломатического пути, выбрав войну, президент Путин не только напал на Украину, но и решил растоптать суверенитет Украины. Он решил нанести самую серьезную за последние десятилетия атаку на мир и стабильность в нашей Европе. Санкции, введенные против России, будут на том же уровне, что и агрессия, в которой она виновна. На военном и экономическом уровнях, а также в отношении энергетики у нас не будет слабостей. Мы без колебаний поддержим Украину и возьмем на себя ответственность по защите суверенитета и безопасности наших европейских союзников».

Бои сегодня шли и на единственной оставшейся дипломатической площадке – в Совбезе ООН. Выступление российского постпреда Василия Небензи, посвященное началу боевых действий, не встретило понимания у собравшихся на экстренное заседание членов высшего органа ООН:

«Мы сегодня не знаем всех подробностей, но вкратце хочу вам сказать, что это означает, что оккупация Украины не входит в наши планы. Цель этой спецоперации – защитить людей, которые восемь лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. А для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также привлечь к ответственности лиц, совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе граждан Российской Федерации».

Комментируя выступление своего российского коллеги о решении Кремля начать специальную военную операцию в Донбассе, представитель Украины Сергей Кислица заявил, что президент России Владимир Путин «объявил войну его стране». Он обратился к Небензе с требованием официально подтвердить, что на момент проведения заседания СБ ООН «российские войска не ведут обстрелы, не бомбят украинские города и не выдвинулись на территорию Украины»:

«Посол РФ три минуты назад подтвердил, что его президент объявил войну моей стране. У вас есть смартфон, вы можете позвонить Лаврову прямо сейчас. Мы можем объявить перерыв, чтобы вы вышли и позвонили».

Звонить Небензя не стал. Зато весь день четверга разрывались телефоны на Московской фондовой бирже. Российский рынок обрушился к середине дня более чем на 40%. Такого не было даже до дефолта 1998 года. К примеру, акции «Газпрома» и «Лукойла» – минус 50%. Центробанк проводит валютную интервенцию. Курс рубля удерживается. Сейчас он колеблется на уровне 85-87 рублей за доллар. Но это официальный курс. А в пунктах обмена цена доллара превысила 100 рублей, а евро – 115. Экономисты считают, что частично – это результат паники. С другой стороны, в случае ввода полного пакета санкций против России ситуация может выйти из-под контроля. К слову, она уже вышла из-под контроля по многим направлениям – ведущие западные научные учреждения и вузы обрывают контакты с Россией, некоторые страны замораживают визы для россиян, а спортивные федерации приостанавливают отношения с российскими коллегами. И это, судя по всему, только начало изоляции России.