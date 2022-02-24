МЧС Абхазии вывезло 93-х беженцев из Донбасса

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям доставили сегодня в Абхазию беженцев из Луганска и Донецка. Колонна из двух автобусов с людьми в сопровождении реанимобиля пересекла абхазо-российскую границу около 12 часов дня.

Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния на брифинге рассказал журналистам о том, как прошла операция:

«По поручению президента Республики Абхазия была поставлена задача эвакуировать беженцев из Луганска и Донецкой народной республики, где была организована группа. Для того чтобы осуществить эту операцию, нам необходимо было организовать реанимобиль с экипажем и два автобуса, потому что в основном мы планировали, и так оно и случилось, вывозить детей из Луганска и Донецка. Было заявлено около ста человек. В общей сложности мы вывезли оттуда 93 человека, из них около 49 детей и одного пенсионера. Наши автобусы не заехали ни в Луганск, ни в Донецк. В Луганске есть переходной пункт Гуково, мы там их встречали. Они привезли их в автобусе, и мы их пересадили в наши автобусы. То же самое в Донецке на КПП Успенка их ждал наш автобус, и мы их также пересадили в наши автобусы. Так мы и выехали».

Автобусы с беженцами, по словам министра, ехали в Абхазию очень долго и медленно, потому что там были дети, останавливаться приходилось практически каждый час. Настроение у детей было хорошее, взрослые были настроены иначе, потому что все мужчины остались на передовой.

На вопрос о том, сколько беженцев из Донбасса готова принять Абхазия, Лев Квициния ответил, что еще 200-300 человек можно приютить, но все будет зависеть от ситуации:

«Определить четко какую-то цифру я не могу, но факт в том, что мы сможем еще принять людей, но это будет зависеть от ситуации. Мы говорим, допустим, что в состоянии принять еще 200 или 300 человек. Если, не дай бог, там будет такая ситуация, что в этом будет необходимость, мы будем обращаться и к населению. Было такое, когда мы готовили гуманитарную операцию для Донецка, начиная от бабушек, кто только к нам не обращался. Нам приносили теплые вещи, игрушки, даже продукты, настолько у нас сопереживают людям. И я думаю, что население готово, многие звонят и говорят, что готовы принять к себе. Спрашивают, чем помочь? Люди готовы пожертвовать и поделиться тем, что у них есть. Это – искренне, потому что и у Абхазии были тяжелые времена, мы сами когда-то были беженцами, поэтому люди воспринимают близко эту ситуацию».

Лев Квициния сообщил, что заехал в Луганск и встретился там с министром по чрезвычайным ситуациям ЛНР и обсудил с ним возможности дальнейшего взаимодействия по эвакуации беженцев.

Всех приезжих заселили в сухумский пансионат «Айтар», там есть необходимые условия для проживания и организовано хорошее питание.

На вопрос о том, насколько безопасно принимать беженцев в условиях пандемии, Лев Квициния ответил, что сегодня люди отдохнут, освоятся, а завтра им проведут ПЦР-тестирование.

Они будут находиться в Абхазии до полной стабилизации обстановки на Донбассе.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия