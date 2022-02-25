Югоосетинский президент освободил от должности главу Минобороны

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил – первым заместителем министра обороны республики Виктором Федоровым.

Президент напомнил о нестабильной международной обстановке в связи с событиями, происходящими на Донбассе и Украине.

«Президент России дал приказ о проведении операции. Мы уже дали оценку, что это необходимо, правильно, людей надо спасать и возвращать к мирной жизни. В то же время мы прекрасно понимаем, что обстановка, связанная с Грузией, не вызывает у нас особого спокойствия. Мы наблюдаем определенные движения на территории Грузии, если не вблизи границ, то в отдалении. Но это не может нас успокаивать», – сказал он.

Анатолий Бибилов подчеркнул, что в такой сложный период Минобороны республики не должно оставаться без руководителя, пишет информагентство «Рес».

«На сегодняшний день министру обороны не до армии, не до боевой подготовки. Это видно и по его действиям, в большей степени бездействию. Поэтому мною было принято решение об освобождении министра обороны Ибрагима Гассеева от должности и возложить его обязанности на вас», – обратился Бибилов к Виктору Федорову.

Он также освободил своим указом от должности заместителя министра обороны Ахсара Гассиева.