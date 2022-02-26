Саломе Зурабишвили: Грузия разделяет эту бессонную ночь с Украиной

Сегодня утром, 26 февраля, в 7:30 колонна автотранспорта доставила в Цхинвали беженцев из самопровозглашенной Донецкой народной республики. Были эвакуированы 42 человека, из них 24 - дети до 12 лет. Их разместили на территории цхинвальской гостиницы «Виктория».

Колонна приехала в сопровождении МЧС и ГАИ, сотрудники чрезвычайного ведомства помогли жителям Донбасса разместиться на новом месте.

По словам заместителя главы МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия Алана Захарова, в здании гостиницы для беженцев созданы все условия.

«Люди, которых мы привезли, довольны, чувствуют себя хорошо. После долгой дороги они чуть-чуть устали, и теперь отдыхают», - сказал информагентству «Рес» Захаров.

Он добавил, что МЧС намерено в дальнейшем организовать для них досуг, проводить экскурсии по достопримечательностям республики.

Напомним, что в связи с обострением ситуации на Донбассе, по поручению югоосетинского президента Анатолия Бибилова было выделено транспортное средство для транспортировки вынужденных переселенцев – женщин и детей из ЖНР в Южную Осетию.