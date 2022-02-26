Правительственный стратком о заявлении Гарибашвили по Украине: «Сказал непопулярную правду»

Остров Змеиный находится под контролем Украины. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на украинского советника министра внутренних дел Вадима Денисенко.

"Два неизвестных корабля подошли к острову Змеиный, обстреляли пирс. Потребовали от украинских пограничников сдаться, но не определили сроки. После чего отошли от острова. По состоянию на сейчас остров Змеиный наш", – заявил он.

Денисенко отметил, что украинские пограничники продолжают охранять границы Украины в Черном море.

Ранее Государственная пограничная служба Украины сообщала, что утром 24 февраля к острову Змеиный подошли две "нераспознанные цели". От находившихся на острове военнослужащих Измаильского пограничного отряда потребовали сдаться, заявила погранслужба и выложила соответствующую аудиозапись.

Позже ведомство опубликовало информацию, что связь с пограничниками и украинскими военными на острове Змеином была потеряна.

"По последней информации, остров Змеиный захвачен врагом. В течение дня враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников на острове требованиями капитуляции", – говорилось в посте пограничников.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что на острове Змеиный в результате ракетно-артиллерийского удара погибли 13 украинских пограничников. Перед этим им предлагали сдаться, но все они отказались, рассказал Геращенко и выложил аудиозапись.

"Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар", – слышно на записи.

После этого следует ответ: "Русский военный корабль, иди на ***!" Российская сторона никак не комментировала данную аудиозапись.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на острове Змеиный погибли все защищавшие его пограничники.

"На нашем острове Змеиный, защищая его до последнего, все ребята-пограничники геройски погибли. Но не уступили. Всем им будет присвоено звание Героя Украины посмертно. Вечная память тем, кто отдал жизнь за Украину", – сообщил он.

Представитель Минобороны России заявил 25 февраля, что "в районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских Вооруженных Сил 82 украинских военнослужащих". О гибели украинцев представитель российских военных не упоминал.