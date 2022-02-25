Агрессия, которая не потрясла Грузию

Грузия не собирается присоединяться к санкциям против России. Кроме того, «Грузинская мечта» провалила внеочередное заседание, созванное президентом Грузии по Украине. Об этом сегодня заявили лидеры правящей партии. В свою очередь, оппозиция обвинила власти в предательстве и потворству агрессии России.

Сегодня Грузия отмечает годовщину установления советской оккупации в 1921 году. После траурных мероприятий премьер-министр Ираклий Гарибашвили, отвечая на вопросы журналистов, категорически исключил присоединение Грузии к пакету санкций Запада против России. Свое решение премьер мотивировал интересами национальной безопасности страны:

«Мы, конечно, изучили экономические и финансовые санкции наших международных партнеров против России после начала боевых действий в Украине, и я хочу недвусмысленно заявить, что Грузия, исходя из наших национальных интересов, не собирается участвовать в экономических санкциях, так как это только навредит нашей стране и населению. Следовательно, я, как руководитель правительства, ответственный как за внутреннюю, так и за внешнюю политику, исходя из национальных интересов, руководствовался только этими интересами».

Глава кабмина также отметил, что не видит необходимости проводить заседание Совета национальной безопасности и внеочередную сессию парламента.

«Нам необходимо сохранять спокойствие. Грузии ничто не угрожает. С нашей национальной политикой, прагматичной и основанной на наших национальных интересах, нам удалось добиться мира и стабильности в стране в течение этих девяти лет. В то же время без каких-либо потерь, без какой-либо дестабилизации мы добились подписания Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, безвизового режима и свободной торговли. Одновременно нам удалось максимально стабилизировать ситуацию, в том числе, снизить эскалацию в отношениях с Россией, что, конечно же, отвечает национальным интересам нашей страны».

Эту позицию полностью разделил спикер парламента Шалва Папуашвили, который посчитал любые заявления по этому вопросу попыткой дестабилизации ситуации вокруг страны.

«Мы видим, что часть оппозиции пытается сделать вопрос Украины частью своей внутриполитической повестки дня. В этом основная суть заявления «Грузинской мечты» о том, что мы не должны позволять им использовать украинский вопрос для спекуляций», – разъяснил Шалва Папуашвили позицию правящей партии относительно внеочередной сессии.

Политическая позиция правящей партии вылилась в практические дела: после того, как оппозиция обнаружила двери парламента закрытыми, ей пришлось провести импровизированный митинг в вестибюле парламента. Оппоненты власти окрестили поступок «Грузинской мечты» предательством Украины и проявлением коллаборационизма перед оккупантами. На специальном брифинге член партии «Лело» Саломе Самадашвили призвала людей прийти к стенам парламента, чтобы выразить свое несогласие с пораженческими заявлениями властей:

«Это капитуляция перед Россией, это заявление «Грузинской мечты» о том, что они не собираются бороться за сохранение независимости нашей страны. Поэтому, если сессия не состоится сегодня, я надеюсь, что многие люди придут сюда и сделают так, чтобы их голоса были услышаны, что мы не собираемся отказываться от нашей свободы, мы не собираемся сдаваться русским, потому что это правительство ждет этого исторического момента, когда оно наконец перерегистрирует наше государство как собственность России».

Ее поддержала член политсовета ЕНД Хатия Деканоидзе:

«Сегодня день позора в истории Грузии, и не только в парламентской жизни. В то время, как российские диверсионные группы атакуют силы обороны в Киеве, большинство собрало подписи депутатов «Грузинской мечты» с позорным решением не проводить заседание парламента, созванное президентом, и в нарушение Конституции Грузии решило не открывать зал парламента впервые в истории Грузии. Сегодня мы должны были спеть гимны Грузии и Украины и рассказать миру, что мы тоже оккупированы, сказать, что в Украине происходит агрессия, но нам не дали этого сделать».

В то же время у большинства экспертов возникает вопрос возможности участия Грузии в экономических санкциях против России. Если исключить солидарный политический подтекст, насколько это возможно экономически?

По словам экономиста, профессора Акакия Цомая, происходящему есть одно объяснение: несмотря на декларативный характер участия Грузия в антироссийских санкциях, правительство Грузии все же не должно было исходить из столь бесхребетной реакции.

«Правительство Грузии, парламентское большинство и премьер-министр Гарибашвили. Вы безвольные слабаки. Зачем вы заявили о том, что не присоединяетесь к санкциям? Кого волнует, присоединитесь вы к финансовым санкциям или нет? Это поражает украинский народ в самое сердце. Да, вы являетесь частью информационной пропаганды, проводимой Россией. Ведя пафосную риторику о следовании интересам страны, вы безоговорочно подчинитесь первому требованию капитуляции», – написал эксперт в социальной сети.

Что касается санкций в отношении российского капитала, то они уже задействованы на территории Грузии. Как известно, на банк ВТБ со стороны США и Великобритании были наложены ограничения на переводы в долларах, евро, фунтах стерлингов и других иностранных валютах, и было непонятно, как это отразится на клиентах грузинской «дочки» банка.

Как сообщили в банке ВТБ «Радио Свобода», после этих ограничений банк продолжит свою деятельность, но напрямую перечислить иностранную валюту в зарубежный банк не получится. Грузинский клиент банка вместо перевода физически должен снять валюту со счета и перенести ее на лицевой счет другого грузинского банка, а после совершить транзакцию.

Граждане, имеющие счета в этом банке в долларах, евро или другой валюте, по-прежнему могут снимать, вносить, открывать или закрывать вклады. Согласно отчету банка за прошлый год, физические лица имели депозиты в грузинском отделении ВТБ на сумму 422 миллиона лари.