Кремль: Украина отказалась от переговоров с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил украинскую сторону в отказе от переговоров с Москвой. Как утверждает спикер Кремля, по этой причине операции Вооруженных сил РФ возобновились: «Сегодня днем продвижение основных сил ВС России продолжилось».

«Вчера днем в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством Путин отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск. Боевые действия в ряде мест продолжались, были столкновения с группами националистов и бандеровцев, которые использовали легковые автомобили. По сути, украинская сторона отказалась от переговоров, и сегодня днем возобновилось передвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции», - заявил он.

Песков также прокомментировал вопрос антироссийских санкций, объявленных Западом в ответ на вторжение в Украину:

«Санкции в основе своей прогнозируемы. Потребуется дополнительный анализ, координация работы по линии ведомств и, разумеется, меры принимаются незамедлительно для минимизации ущерба и бесперебойного функционирования систем экономики. Будут выработаны ответные меры, которые будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам», - отметил пресс-секретарь Кремля.

Киев заявление Кремля о переговорах пока не прокомментировал.

Вечером в пятницу, 26 февраля, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что Киев продолжает консультации о возможных переговорах с Россией. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва готова провести встречу в Минске. При этом Кремль настаивает на признании аннексии Крыма и независимости сепаратистских республик Донбасса. Спустя несколько часов Владимир Путин, однако, сказал, что переговоры с нынешними украинскими властями, которое он назвал «неонацистами и наркоманами», вряд ли возможны.



По словам посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука, в пятницу Зеленский во время телефонных переговоров попросил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета стать посредником в переговорах с Россией. Об этом сообщила газета The New York Times.