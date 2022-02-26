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Кремль: Украина отказалась от переговоров с Россией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил украинскую сторону в отказе от переговоров с Москвой. Как утверждает спикер Кремля, по этой причине операции Вооруженных сил РФ возобновились: «Сегодня днем продвижение основных сил ВС России продолжилось».
«Вчера днем в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством Путин отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск. Боевые действия в ряде мест продолжались, были столкновения с группами националистов и бандеровцев, которые использовали легковые автомобили. По сути, украинская сторона отказалась от переговоров, и сегодня днем возобновилось передвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции», - заявил он.
Песков также прокомментировал вопрос антироссийских санкций, объявленных Западом в ответ на вторжение в Украину:
«Санкции в основе своей прогнозируемы. Потребуется дополнительный анализ, координация работы по линии ведомств и, разумеется, меры принимаются незамедлительно для минимизации ущерба и бесперебойного функционирования систем экономики. Будут выработаны ответные меры, которые будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам», - отметил пресс-секретарь Кремля.
Киев заявление Кремля о переговорах пока не прокомментировал.
Вечером в пятницу, 26 февраля, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что Киев продолжает консультации о возможных переговорах с Россией. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва готова провести встречу в Минске. При этом Кремль настаивает на признании аннексии Крыма и независимости сепаратистских республик Донбасса. Спустя несколько часов Владимир Путин, однако, сказал, что переговоры с нынешними украинскими властями, которое он назвал «неонацистами и наркоманами», вряд ли возможны.
По словам посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука, в пятницу Зеленский во время телефонных переговоров попросил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета стать посредником в переговорах с Россией. Об этом сообщила газета The New York Times.
- Российское вторжение на территорию Украины началось 24 февраля. Владимир Путин назвал его «вынужденной мерой» так как страны Запада не пошли России навстречу в вопросах о так называемых гарантиях безопасности. Это, по словам президента, создавало для России большие риски в том числе со стороны Украины.
Другие новости дня
Правительство Грузии выделило на помощь Украине миллион лари
Для помощи населению, пострадавшему в связи с текущими событиями в Украине, из резервного фонда правительства Грузии будет выделен один миллион лари (около 317 тысяч долларов).
По информаци пресс-службы грузинского Кабмина, соответствующий указ подписал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
На средства, выделенные из резервного фонда, будет закуплена фармацевтическая продукция и предметы медицинского назначения.
Ранее Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия будет оказывать поддержку Украине, но не присоединится к санкциям Запада против России.
Патриархия Грузии предложила помощь застрявшим в стране гражданам Украины
Патриархия Грузии готова оказать помощь гражданам Украины, которые не могут вернуться на родину из-за боевых действий. Об этом говорится в заявлении патриархии, распространенном сегодня, 26 февраля.
«В связи со сложившейся сложной ситуацией в Грузии находятся граждане Украины, которые не имеют возможности покинуть территорию нашей страны и вернуться на родину. От имени Патриархии Грузии мы хотели бы выразить им поддержку и подтвердить готовность оказать им соответствующую помощь в пределах наших возможностей в случае обращения», - сказано в сообщении.
Обратиться за помощью к патриархии можно по номеру +995 551 35 55 33.
- 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в отношении Украины. С утра четверга Россия наносила воздушные удары по различным объектам на всей территории страна, в том числе в Киеве и Харькове. Украина ввела военное положение и закрыла воздушное пространство.
- В сотрудничестве с частным сектором правительство Грузии предложило застрявшим в стране туристам из Украины различную помощь, включая бесплатное размещение в гостиницах страны и медицинские услуги.
Саломе Зурабишвили обсудила с президентом Франции ситуацию в Украине
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе телефонного разговора обсудила со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию в Украине. Об этом сообщает администрация главы грузинского государства.
«Между президентами Грузии и Франции состоялся телефонный разговор. Речь зашла о текущей ситуации в Украине. Президенты выразили обеспокоенность российской агрессией против суверенитета Украины», - сказано в заявлении.
Макрон подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Лидеры двух стран также подчеркнули важность единой позиции в ООН и других международных форматах.
В конце разговора президент Франции пригласил Зурабишвили посетить Париж с рабочим визитом в ближайшие дни, пишет агентство «Новости-Грузия».
Медведев: Санкции - повод для пересмотра отношений с США и ЕС
Санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели. В том числе и для прерывания диалога по стратегической стабильности. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал санкции Евросоюза в отношении членов Совбеза.
По словам Медведева, запреты ничего не изменят, включая проведение военной операции на территории Украины. «Всем умным людям очевидно: санкции – миф, фикция, фигура речи», - пишет политик в фейсбуке. Он также подчеркнул, что ни он, ни члены его семьи не имели и не имеют никаких счетов и имущества за границей.
«Нас отовсюду гонят, наказывают, пугают, а нам опять не страшно. Совет Европы и ПАСЕ вот приостановили членство России. Дикая несправедливость. Хотя неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда. И вступали-то сдуру когда-то», - комментирует Медведев приостановку работы Москвы в европейских организациях. Зампредседателя Совбеза считает, что это дает возможность России восстановить смертную казнь для предотвращения особо тяжких преступлений в стране.
Комментируя возможный арест денег россиян и отечественных компаний за рубежом, Медведев подчеркнул, что Россия непременно даст симметричный ответ в отношении тех, кто имеет регистрацию в «недружественных юрисдикциях». К ним зампред Совбеза отнес США, страны ЕС и «ряда подпевающих государств англосаксонского мира».
- Евросоюз ввел санкции против членов российского Совбеза 26 февраля. Причиной стало российское вооруженное вторжение на территорию Украины. Москва начала операцию 24 февраля. В различных регионах страны идут ожесточенные бои между вооруженными силами Украины и российской армией. Сообщается о боях в Киеве, под Харьковом, в Донбассе, в Сумской области, в районе Херсона и других местах.
- Украинская сторона заявляет, что российская армия обстреливает не только военные, но и гражданские объекты, есть жертвы среди мирного населения. Россия утверждает, что атакует исключительно военные объекты.
- Путин назвал вооруженное вторжение на территорию Украины «вынужденной мерой» так как страны Запада не пошли России навстречу в вопросах о так называемых гарантиях безопасности. Это, по словам президента, создавало для России большие риски в том числе со стороны Украины.
Латвия и Эстония закрывают воздушное пространство для российских самолетов
Эстония закрывает воздушное пространство для самолетов России, сообщает министр экономики Таави Аас. Ранее так же поступили Чехия, Польша и Болгария.
«Эстония присоединяется к инициативе Польши и запрещает всем российским авиакомпаниям пользоваться нашим воздушным пространством», – приводит слова министра портал ERR.
Вслед за Эстонией Латвия также закрывает воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний, заявил министр юстиции страны Янис Борданс.
«Жестокое нападение путинского режима на украинскую демократию и свободу непростительно. Запад должен изолировать Россию как экономически, так и политически. Эстония запрещает российским авиакомпаниям заходить в свое воздушное пространство. Польша и Чешская Республика уже сделали это, и мы призываем все страны Европейского союза сделать то же самое», – написала в фейсбуке премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
В четверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении санкций против авиакомпании «Аэрофлот», «Ростеха» и российских банков, включая ВТБ, после чего Росавиация запретила полеты самолетов Великобритании в Россию, сообщает «Настоящее время».
В Чехии в пятницу на фоне продолжающейся военной агрессии России в Украине прошло заседание комитета государственной безопасности. После его окончания премьер-министр страны Петр Фиала заявил, что правительство приняло решение приостановить не только выдачу виз гражданам России, но и видов на жительство в Чехии.
Он также подтвердил, что Чехия приостанавливает деятельность консульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Накануне стало известно, что прекратят работу консульства России в Брно и Карловых Варах.
На фоне российского вторжения в Украину Литва, Латвия и Чехия прекратили выдачу виз россиянам. Президент Чехии Милош Земан предложил отключить Россию от системы SWIFT. Он признал, что ошибался, когда говорил, что Россия не начнет войну, поскольку считал, что «русские не сумасшедшие».
Владимир Зеленский: Мы успешно отбиваем атаки врага
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным видеообращением. Он, кроме прочего, подчеркнул, что столица Киев и окрестности находятся под контролем украинской армии.
«Мы выстояли и успешно отбиваем атаки врага. Бои продолжаются. Во многих городах и районах государства. Но мы знаем, что мы защищаем – страну, землю, будущее детей. Киев и ключевые города вокруг столицы контролирует именно наша армия. Оккупанты хотели заблокировать центр нашего государства и поставить здесь своих марионеток, как в Донецке. Мы сломали их замысел», - заявил Зеленский.
Владимир Зеленский ранее сегодня написал в своих соцсетях, что необходимо принять решение о членстве Украины в ЕС. Глава Украины добавил, что обсудил с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем дальнейшую помощь стране.
«Наступил решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь и героическую борьбу украинцев за свое свободное будущее», – написал Зеленский.
Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал «полностью изолировать Россию». Об этом он заявил в посте, к которому прикрепил фотографию многоэтажного дома на проспекте Лобановского в Киеве, в который ранее попала ракета.
«Киев – наш чудесный мирный город – пережил еще одну ночь под атакой российских наземных сил и ракет. Одна из них ударила по жилому дому в Киеве. Я требую от мира полностью изолировать РФ. Выгоняйте послов. Нефтяное эмбарго. Уничтожьте экономику РФ. Остановите военных преступников РФ!» – написал Кулеба.
Грузинский баскетболист Торнике Шенгелия покинул ЦСКА
Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия, который в июле 2020 года перешел в московский клуб ЦСКА, покинул «армейцев» из-за событий в Украине, сообщает SOVA.
24 февраля Шенгелия поставил украинский флаг на аватар в своем аккаунте в Facebook.
«Молюсь за Украину! Держитесь» – написал грузинский баскетболист.
Роскомнадзор требует от СМИ не называть происходящее на Украине войной
Роскомнадзор потребовал удалить материалы «Новой газеты», «Медиазоны», «Дождя» и других СМИ за то, что происходящее в Украине в них называлось войной. Соответствующие уведомления издания получили сегодня.
«На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена недостоверная общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах ВС РФ украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской Армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны», – говорится в требовании регулятора.
«Новая газета» сообщает, что от нее потребовали удалить обращение независимых медиа из «Синдиката-100» по поводу «специальной операции России» в Украине, а также обращение главреда издания и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова. В противном случае изданию грозит блокировка.
Ранее власти России требовали от СМИ использовать в освещении вторжения в Украину только «официальную российскую информацию». Нарушителей предупреждают об угрозе штрафов и возможности немедленной блокировки.
C раннего утра 24 февраля российская армия наносит удары по территории Украины. Сообщается об обстрелах и бомбардировках крупных украинских городов, включая Киев. США, Евросоюз, Великобритания ввели в отношении Москвы санкции.
Югосетпотребнадзор выявил 16 новых заболевших коронавирусом
Суточный прирост заболевших коронавирусом в самопровозглашенной республике Южная Осетия за сутки составил 16 человек, - такие данные приводит в субботу Югосетпотребназдор. Днем ранее суточный прирост составлял - 28 заболевшего.
«В ПЦР лаборатории провели 85 исследований, общее число зараженных коронавирусом с начала пандемии достигло 13 926 человек, из них выздоровели - 13 688», - сказали агентству «Рес» в ведомстве.
Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 238 жителей республики, 80 человек - сняты с учета медиков за сутки.
Всего за время пандемии в ПЦР-лаборатории Югосетпотребнадзора было проведено 66 923 исследования на COVID-19. В республике пока остается запрет на проведение массовых мероприятий.
Депутат Госдумы, голосовавший за признание «ДНР», призвал прекратить войну
Война с Украиной должна быть немедленно прекращена, об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев, ранее проголосовавший за признание сепаратистских республик Донбасса.
«Голосуя за признание ДНР/ЛНР я голосовал за мир, а не за войну. За то, чтобы Россия стала щитом, чтобы не бомбили Донбасс, а не за то, чтобы бомбили Киев», - написал депутат в твиттере (орфография сохранена – РС).
Президент России Владимир Путин подписал указ о признании так называемых «ДНР» и «ЛНР» 21 февраля после соответствующей просьбы со стороны депутатов от КПРФ, «Единой России», а позднее и руководителей сепаратистских республик.
24 февраля Путин приказал начать военную операцию на территории Украины. Президент России на встрече с представителями бизнеса назвал вооруженное вторжение на территорию Украины «вынужденной мерой». «Нам не оставили шансов поступить иначе», – сказал он, посетовав на то, что страны Запада «не сдвинулись ни на миллиметр» в вопросе о так называемых гарантиях безопасности, и это якобы создавало для России большие риски.
Правительственный стратком о заявлении Гарибашвили по Украине: «Сказал непопулярную правду»
Глава департамента стратегических коммуникаций правительства Грузии (страткома) Нино Гиоргобиани выразила поддержку премьер-министру Ираклию Гарибашвили, который подвергся критике из-за своей позиции по украинскому вопросу, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Ираклий Гарибашвили – человек, который всегда говорит правду и принимает удары на себя. Он говорит правду, какой бы непопулярной она ни была», - написала Гиоргобиани на своей странице в Facebook. Здесь же руководитель правительственного страткома перечислила основные пункты заявления Гарибашвили, вызвавшего большой резонанс в грузинском обществе:
- Он сказал, что Грузии ничего не угрожает; Он сказал, что мы проводим в Грузии национальную, прагматичную политику; Антигосударственная, антинациональная и нерасчетливая политика в Грузии закончилась.
- С учетом национальных и народных интересов, не намерен присоединяться к финансово-экономическим санкциям, введенным против России;
- Задача оппозиции – организовать провокации и повторить трагедию, которой не удалось избежать в августовской войне 2008 года.
- Он не намерен проводить заседание Совета безопасности ради пиара и посещать парламент;
- Он не собирается лететь в Украину, потому что прилет ради прилета ничего не дает, воздушное пространство Украины закрыто и не только он, но и лидеры самого могущественного государства в мире не могут въехать в Украину;
- По поручению премьера министр иностранных дел был вовлечен и участвовал в министериале ОБСЕ, организованном под эгидой Евросоюза; Грузия также выразила полную солидарность и политическую поддержку Украины в Совете Европы;
- По поручению премьер-министра послу Украины в Грузии было передано сообщение о том, что Грузия готова оказать гуманитарную помощь находящимся в нашей стране гражданам Украины, этот процесс будет продолжен в пределах возможностей Грузии;
- Глава правительства отметил, что проводит национальную и прагматичную политику и не будет принимать никаких решений, которые каким-либо образом наносили бы ущерб национальным интересам нашей страны и народа.
Гиоргобиани также обращает внимание критиков Гарибашвили на хронологию событий российско-грузинской войны в августе 2008 года: «Когда прибыли лидеры во время августовской войны? Когда военные действия завершились…», - пишет она.
В пятницу в Тбилиси прошла масштабная акция в поддержку Украины, где Россия с 24 февраля продолжает военную операцию. Участники митинга осудили премьера за его оценки по украинскому кризису и призвали Ираклия Гарибашвили уйти в отставку.
В жилой дом в Киеве попал снаряд, обошлось без жертв
В Киеве ракета попала в жилой многоэтажный дом, передает УНИАН. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины подтвердили эту информацию. Мэр Киева Виталий Кличко написал, что дом находится на проспекте Лобановского – в 4,5 километрах от аэропорта Жуляны.
Позже УНИАН сообщил, что по многоэтажному дому на проспекте Лобановского было нанесено два ракетных удара. Вторая ракета попала в нижнюю часть здания.
В результате взрыва никто не погиб. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в результате попадания ракеты в многоэтажку пострадали шесть человек
Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал в своем телеграм-канале видео, куда попал предполагаемый момент попадания ракеты в жилой дом на улице Лобановского.
В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале"специальной военной операции" с целью "денацификации и демилитаризации" Украины. Сразу после этого стали появляться сообщения о взрывах и ракетных обстрелах в Киеве, Харькове, Одессе, Краматорске, Бердянске. Российские войска перешли границу в пяти областях Украины.
25 февраля Кремль заявил, что Путин готов отправить в Минск делегацию для переговоров с Украиной на уровне представителей Минобороны, МИД и администрации президента для переговоров с украинской стороной. Так, в Кремле отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости "сесть за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей".
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в стране. Страны Запада начали применять новые санкции против России из-за вторжения в Украину.
Коронавирус в Грузии: 6 236 новых случаев заражения, 43 человека скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 6 236 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения около 34 тысяч тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 18,38%, за две недели – 27,63%, за семь дней – 23,93%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 1 598 172.
42% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 2 619. В Имерети выявили 1 019 случаев заражения, в Кахетии – 402, в Самегрело и Земо Сванети – 468, в Шида Картли – 427, в Аджарии – 371, в Квемо Картли – 309, в Гурии – 293, в Мцхета-Мтианети – 137, в Самцхе-Джавахети – 124, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 67.
От ковида умерли еще 43 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 16 097.
Выздоровели 14 909 человек, их общее число выросло до 1 477 481. На данный момент в Грузии 104 568 активных случаев коронавируса.
Эвакуированных жителей Донбасса доставили в Цхинвали
Сегодня утром, 26 февраля, в 7:30 колонна автотранспорта доставила в Цхинвали беженцев из самопровозглашенной Донецкой народной республики. Были эвакуированы 42 человека, из них 24 - дети до 12 лет. Их разместили на территории цхинвальской гостиницы «Виктория».
Колонна приехала в сопровождении МЧС и ГАИ, сотрудники чрезвычайного ведомства помогли жителям Донбасса разместиться на новом месте.
По словам заместителя главы МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия Алана Захарова, в здании гостиницы для беженцев созданы все условия.
«Люди, которых мы привезли, довольны, чувствуют себя хорошо. После долгой дороги они чуть-чуть устали, и теперь отдыхают», - сказал информагентству «Рес» Захаров.
Он добавил, что МЧС намерено в дальнейшем организовать для них досуг, проводить экскурсии по достопримечательностям республики.
Напомним, что в связи с обострением ситуации на Донбассе, по поручению югоосетинского президента Анатолия Бибилова было выделено транспортное средство для транспортировки вынужденных переселенцев – женщин и детей из ЖНР в Южную Осетию.
- 24 февраля 93 жителя Донбасса прибыли в самопровозглашенную республику Абхазия: 55 – из Луганска, 38 – из Донецка. Эвакуированных жителей Донбасса разместили в сухумском пансионате «Айтар». Для них организовано трехразовое питание, а также полдник – между обедом и ужином.
Саломе Зурабишвили: Грузия разделяет эту бессонную ночь с Украиной
«Грузия разделяет эту бессонную ночь с Украиной», - написала на своей странице в Twitter президент Грузии Саломе Зурабишвили.
По его словам, весь мир восхищается самоотверженностью президента Украины Владимира Зеленского, его команды, солдат, украинского народа.
«Грузия разделяет эту бессонную ночь с Украиной. Весь мир восхищается уроками мужества, самоотверженности президента Зеленского, его команды, его солдат и всего его народа», - написала Зурабишвили, поделившись фотографией с акции в поддержку Украины.
Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН по Украине
Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую российское вторжение в Украину. При голосовании 11 членов СБ поддержали проект резолюции, три – Индия, Китай и Объединенные Арабские Эмираты – воздержались.
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд выразила сожаление в связи с тем, что проект резолюции не прошел, и подчеркнула, что сама ООН была создана после Второй мировой войны именно для того, чтобы предотвращать войны, подобные той, что идёт сейчас в Украине.
По предложению представителя Украины Сергея Кислицы была объявлена минута молчания по погибшим в Украине.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ «не ведет войну с Украиной и украинским народом», а цели того, что он назвал «российской спецоперацией», скоро будут достигнуты. Проект резолюции он назвал »антироссийским и антиукраинским», сказав, что он противоречит »интересам коренного украинского народа, поскольку пытается спасти и закрепить ту систему власти, которая подвела эту страну к трагедии».
Небензя утверждал также, что «нет подтверждений гибели гражданских лиц» в ходе боевых действий на территории Украины. Российская сторона заявляет, что наносит удары только по военным объектам и инфраструктуре вооруженных сил Украины.
25 февраля власти города Ахтырка (Сумская область) сообщили об обстрелах города российскими войсками из ракетных установок «Ураган», в результате чего погибли по меньшей мере 5 человек, в том числе ребенок, около 20 были ранены. Одним из объектов, подвергшихся обстрелу, оказался детский сад (Небензя в своей речи выступил с утверждением, что факт обстрела не подтвердился).
США ввели санкции против Путина, Лаврова, Шойгу и Герасимова
Министерство финансов США официально опубликовало новый санкционный список в связи с агрессией России против Украины.
В него вошел президент России Владимир Путин. Под санкциями оказались также глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов. Санкции предусматривают запрет на въезд и заморозку активов.
Путин и Лавров вошли также в санкционный список Евросоюза, причем речь идет только о заморозке активов, а не о запрете на въезд. ЕС также ввел санкции против заместителя главы Совбеза России, бывшего президента Дмитрия Медведева, главы правительства Михаила Мишустина, главы МВД Владимира Колокольцева, спецпредставителя президента по вопросам экологии Сергея Иванова, полпреда президента в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева.
Введены также дополнительные санкции против финансового сектора, экспорт в Россию оборудования для обработки нефти, самолетов и запчастей для авиационной техники, под санкции попали ведущие российские компании оборонного комплекса, а также РЖД и «КамАЗ». Будет отменен также упрощенный визовый режим для ряда категорий граждан. Запрета на выдачу виз гражданам России санкции не предусматривают.
Личные санкции против Путина ввели также Великобритания и Канада.
Российские войска продолжают наносить ракетные удары по Украине
Вечером в пятницу российские войска продолжали удары по различным объектам в Украине.
В Киеве была объявлена воздушная тревога. Над городом были слышны разрывы. Несколько взрывов произошло в районе крупнейшей ТЭЦ-6 на северо-востоке столицы Украины. О каких-либо разрушениях пока не сообщается.
Был атакован аэродром в городе Староконстантинов Хмельницкой области.
Также предположительно в результате авиаудара загорелись склады топлива под Николаевом.
Минобороны России вечером в пятницу заявило о взятии города Мелитополь на юге Украины - как утверждает ведомство, «без сопротивления». В соцсетях публиковались видео российских танков в городе еще в четверг.
В Санкт-Петербурге прошли акции против войны с Украиной
В Санкт-Петербурге у Гостиного двора в пятницу прошли акции против войны с Украиной. Они не были согласованы с властями и полиция разогнала их участников, которые скандировали «Нет войне». Чтобы заглушить лозунги протестующих сотрудники МВД включали громко музыку.
Журналисты сообщают, что в антивоенных акциях приняли участие несколько сотен человек. Задержано не менее 50 человек.
Антивоенные акции прошли и в минувший четверг в десятках городов России. Были задержаны более 1700 человек. В Москве на Пушкинской площади во время акции против войны с Украиной были задержаны трое корреспондентов Радио Свобода. К одному из них полицейские применили силу. Репортёры имели предусмотренные законодательством документы для работы во время массовых акций. Их доставили в ОВД «Кунцево», откуда освободили через несколько часов без составления протокола после вмешательства адвоката. Также сообщалось о задержаниях сотрудников других СМИ.
C раннего утра 24 февраля российская армия наносит удары по территории Украины. Сообщается об обстрелах и бомбардировках крупных украинских городов, включая Киев. США, Евросоюз, Великобритания ввели в отношении Москвы санкции.
Президент России на встрече с представителями бизнеса назвал вооруженное вторжение на территорию Украины «вынужденной мерой». По словам Владимира Путина, страны Запада «не сдвинулись ни на миллиметр» в вопросе о так называемых гарантиях безопасности, и это якобы создавало для России большие риски.
Зеленский о Грузии: «Бывают случаи, когда граждане лучше правительства»
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал митинг в Тбилиси, на котором потребовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, заявившего, что Грузия не присоединится к санкциям против России.
«Невероятный грузинский народ, который понимает, что друзей надо поддерживать! Благодарен всем в Тбилиси и других городах страны, кто выступил в поддержку Украины и против войны. Действительно, бывают случаи, когда граждане – это не правительство, но лучше правительства», – написал Зеленский в Twitter.
Ранее сегодня Гарибашвили объявил, что Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада, введенным против России после начала военной операции в Украине. Одновременно премьер исключил, что полетит в Киев, чтобы выразить поддержку украинскому народу.
Абхазский президент подписал указы о признании независимости «ЛНР» и «ДНР»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал указы о признании независимости т.н. Донецкой и Луганской народных республик. В обращении к жителям Абхазии, опубликованном на сайте президентской администрации, в частности, говорится:
«Уважаемые соотечественники, мы внимательно следим за ситуацией вокруг Донецкой и Луганской народных республик. Вы знаете, что Абхазию связывают особые отношения с народами этих республик, и каждый гражданин Абхазии искренне сочувствует их борьбе за справедливость, за право на достойную жизнь.
Как и все граждане Республики Абхазия, считаю решение нашего союзника о признании независимости справедливым со всех точек зрения, а начатую специальную военную операцию – абсолютно оправданной. Безопасность Российской Федерации – это наша с вами безопасность, уважаемые граждане Абхазии.
Следуя духу нашей дружбы с народами ДНР и ЛНР, считая необходимым быть и в будущем причастными к их судьбе, искренне желая нашим братьям безопасного и устойчивого развития, сегодня я подписал указы о признании независимости Донецкой Народной Республики и независимости Луганской Народной Республики. Абсолютно уверен, что все абхазское общество поддерживает это решение».
Аслан Бжания поручил абхазскому правительству «начать подготовку к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с признанными республиками, и установлении с ними дипломатических отношений».
Коронавирус в Абхазии: 140 новых случаев заражения, 2 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 359 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 140 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 48 пациентов. Состояние 18 человек оценивается как тяжелое, 30 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале скончались мужчины 88 и 72 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находится 21 пациент, в Гагрской ЦРБ - 29, состояние 8 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 9 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице - 22 пациента.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 51 618 человек. Зарегистрировано 648 летальных случаев. Выздоровели 44 789 человек.
НАТО развернет силы реагирования в связи с российским вторжением в Украину
Североатлантический союз впервые в своей истории развернет свои силы реагирования для обеспечения коллективной безопасности. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам саммита НАТО, который прошел в пятницу.
Ожидается, что тысячи военнослужащих НАТО будут отправлены на так называемый восточный фланг Североатлантического союза. Речь идет, в частности, о военных из Франции и США.
В заявлении по итогам саммита нынешняя ситуация названа крупнейшей угрозой безопасности в регионе за последние десятилетия. Лидеры НАТО призвали Россию вывести войска из Украины, а агрессия против этой страны названа неспровоцированной и неоправданной.
В заявлении также говорится, что Россия отказалась от исполнения своих обязательств по Основополагающему акту Россия-НАТО. Решение напасть на Украину названо «ужасной стратегической ошибкой», за которую «Россия заплатит высокую цену». НАТО выразило солидарность Украине и пообещало предоставлять ей и далее «политическую и практическую поддержку». Столтенберг подтвердил, что речь идет о поставках оружия, включая системы ПВО.
Президент России Владимир Путин обосновал необходимость вторжения в Украину, помимо прочего, угрозой, которую якобы представляет для России ее возможное вступление в НАТО. Лидеры Североатлантического союза назвали российскую аргументацию ложью.
Великобритания и ЕС введут санкции против Путина и Лаврова
Великобритания в ближайшее время введет персональные санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова в связи с российской агрессией против Украины. «Мир должен быть уверен, что президент Путин потерпит неудачу в этом акте агрессии» - заявил британский премьер Борис Джонсон. По его словам, нормализации отношений с Россией теперь быть не может.
О предстоящем введении ЕС санкций против Путина и Лаврова объявил также глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель. Он отметил, что Путин станет третьим мировым лидером – после Башара Асада и Александра Лукашенко, – который окажется в санкционном списке ЕС. Санкции против Путина и Лаврова не будут включать в себя запрет на въезд в страны ЕС, чтобы, как утверждается, оставить возможность для дипломатических переговоров.
Санкции введут также против ряда членов Госдумы, голосовавших за признание «ДНР» и «ЛНР», которые еще не попали в санкционные списки.
Лидеры ЕС обсудили также возможность отключения России от международной системы финансовых транзакций SWIFT. За отключение выступают Великобритания и большинство стран ЕС, к которым, как сообщается, присоединилась и Германия. По словам Борреля, решение об отключении России от SWIFT может быть принято в ближайшие день-два в зависимости от того, «как будет себя вести Россия».
В виртуальном саммите ЕС принял участие и президент Украины Владимир Зеленский. Он находится в Киеве, на подступах к которому российские войска. Как сообщает The Guardian, Зеленский предположил, что это может быть «последний раз», когда европейские лидеры его видят. Он призвал ввести против России более жесткие санкции.
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