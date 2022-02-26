Война в Украине, протесты в Тбилиси. День третий

Идет третий день войны в Украине. Обстреливаются крупные города, в том числе столица, страдают мирные жители. США, ЕС и ряд стран официально объявили о санкциях, в том числе персональных. В ответ в РФ заявляют о возможности окончательного пересмотра отношений со странами, которые их ввели.

Существенных перемен в позициях сторон за прошлую ночь не произошло. Шли бои в разных точках Украины. Днем массированным обстрелам подверглись практически все крупные города страны у северно-восточной, восточной и южной частей украинско-российской границы.

Утром в Киеве ракета попала в жилой многоэтажный дом на улице Лобановского. Согласно официальным сообщениям, жертв нет.

«Нам удалось спастись. Мы были на кухне, повезло. Прямое попадание в квартиру, в зал. У жены со старшим (сыном) сломаны ноги, открытый перелом. Младшего увели спасатели куда-то, я его сейчас разыскиваю», – сказал один из жителей дома.

Итоги еще одного дня войны подвел посол Украины в Грузии Игорь Долгов на брифинге в дипмиссии.

«Российская армия осуществила удар по направлению тех жилых домов, где живет мирное население. Это жилой район с мирным населением. Там нет военных объектов или госучреждений, там только сады, школы и дома. Бои ведутся близ Киева. Агрессор пытается войти в Киев со стороны Беларуси, где находится Чернобыльский объект. Предпринимает попытки высадить воздушный десант на левом береге Днепра, который делит Киев на две части. Мэр Киева сегодня обратился к населению и сообщил о потерях – у нас 35 раненых, в том числе двое детей», – заявил посол.

Тем временем президент США Джо Байден подписал распоряжение о немедленном предоставлении Украине помощи в размере 600 миллионов долларов. В поручении Байдена Госдепартаменту говорится, что из этих средств 350 миллионов будут направлены на военные нужды.

Министерство финансов США при этом официально опубликовало новый санкционный список. В него вошел президент России Владимир Путин. Под санкциями оказались также глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов. Путин и Лавров вошли также в санкционный список Евросоюза. Личные санкции против Путина ввели также Великобритания и Канада. ЕС также ввел санкции против заместителя главы Совбеза России, бывшего президента Дмитрия Медведева.

Последний в свою очередь сегодня заявил, что санкции могут стать поводом для окончательного пересмотра отношений со странами, которые их ввели – в том числе для прерывания диалога по стратегической стабильности:

«Можно ведь в принципе отказаться от всего, включая договор СНВ-3... Да, и дипотношения в принципе не особо нужны. Пора закрывать посольства на амбарные замки (…) А контакты продолжать, рассматривая друг друга не иначе как в бинокли и оружейную оптику».

При этом, говоря о приостановке членства России в Совете Европы, Медведев добавил, что это может стать «хорошей возможностью восстановления ряда важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране – типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае».

В Тбилиси тем временем, уже третий день проходят акции в поддержку Украины. При этом помимо этой цели, тысячи митингующих накануне выступили с требованием об отставке премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который категорически исключил присоединение Грузии к пакету санкций Запада против России.

Многотысячный митинг не согласных с позицией, высказанной главой грузинского правительства, не остался без внимания президента Украины Владимира Зеленского. В своем выступлении он поблагодарил грузинский народ за поддержку, а в Twitter написал «бывают случаи, когда граждане – это не правительство, но лучше правительства».

Одни из организаторов акций – движение «Позор» призвали граждан выйти на улицы и сегодня:

«Российские оккупанты не смогли взять украинские города, впрочем кровопролитная война продолжается! Беспрецедентная солидарность грузинского народа не осталась незамеченной, нас поблагодарил президент Украины. Еще раз подтвердилось, что грузинская власть не отражает волю грузинского народа», – говорится в обращении движения «Позор».