В крупнейших городах Грузии третий день продолжаются акции в поддержку Украины

Акции в поддержку Украины третий день продолжаются в крупнейших городах Грузии. Сегодня, 26 февраля, митинги состоялись в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави и других городах страны.

В Батуми в знак солидарности с украинским народом на площадь Европы вышли студенты, а ближе к вечеру там же собрались гражданские активисты, а также проживающие в Грузии иностранцы – украинцы, белорусы и россияне, сообщает агентство «Новости-Грузия».

В Кутаиси к акции с требованием прекращения военных действий Украины присоединились несколько сотен человек. Демонстранты провели шествие к центральной площади города, где развернули большой флаг Украины.

Они подвергли критике премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, позиция которого по ситуации в Украине считают слишком мягкой и противоречащей настроениям грузинского общества.

Жители Рустави сегодня организовали автомобильное шествие в поддержку Украины. Колонны машины с украинскими и грузинскими флагами проехали по главным улицам города. Их акция завершилась митингом на центральной площади.

В Тбилиси митинг в поддержку Украины проходит у парламента Грузии. К акции под лозунгом «Для Украины» присоединились сотни - политики, общественные деятели, студенты, звезды шоу-бизнеса, известные музыканты и рядовые жители грузинской столицы.

Демонстрация началась перформансом молодежной организации «Поколение Света». Ее представители исполнили гимн Грузии, подняв вверх ладони, которые были раскрашены в цвета украинского флага.

Митинг продолжается в настоящее время. Автомобильное движение на проспекте Руставели парализовано.