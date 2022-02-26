Анна из Харькова: «Мы – украинцы, и мы хотим жить мирно»

ПРАГА---Российская армия к полудню снова начала массированные удары по многим городам Украины, в том числе и по Харькову, ночь в котором прошла относительно спокойно. Нам удалось связаться с жительницей Харькова Анной, она попросила не называть ее фамилии, и вот что она рассказала:

– Аня, что сейчас происходит в Харькове, что на улицах?

– Сейчас слышны взрывы. Вероятнее всего, за городом, но я не уверена. С двух сторон города точно стоят военные войска, которые стреляют. Выстрелы были мощными, больше на ПВО похоже, в данный момент. Была тишина какое-то время. Тишина закончилась.

– А ночь как прошла?

– Примерно в 22:00 летел истребитель, пролетел, и после него была тишина, наверное, до часов шести утра, потом опять бомбили, и была тишина до этого времени, если вам слышно было, может быть, – не знаю.

– Скажите, пожалуйста, на улицах есть люди?

– На улицах есть люди – утром в основном в магазины ходят, потому что потом начинается эвакуация, потому что в такое время, как сейчас, начинают обычно бомбить. Вчера летели снаряды, попали в Центр крови, были пострадавшие, в детскую больницу попали, там тоже были пострадавшие. Один снаряд упал на улице, прямо посреди дороги, но не взорвался.

– Есть паника в городе?

– Паника есть везде, но мы держимся. Мы готовы к худшему, надеемся на лучшее.

– Что у вас с продуктами, с деньгами?

– Продукты есть, картами рассчитываться можно еще, но не все банки. Наличками можно рассчитаться. Хлеба нет, но его периодически привозят, если успеешь купить. Так, продукты в магазинах есть, магазины работают в определенные часы, но вот сейчас, я думаю, началась эвакуация в магазинах, потому что вчера в такое время она была – когда начинают бомбить, начинается эвакуация в магазинах.

– А где вы прячетесь, когда начинаются взрывы?

– Ну, лично мы – дома, живем в частном секторе.

– Вы с кем живете?

– С бабушкой и с мамой. Вообще, у нас есть бомбоубежище, люди там прячутся, но, поскольку у нас невыездная бабушка, поэтому мы дома.

– Значит, вы вообще уехать не можете из Харькова?

– Я лично не могу выехать из Харькова, я – военнообязанная. Девушек еще не призывают. Я – медик, поэтому, когда потребуется, тогда призовут. Пока нет.

– А мужская часть населения? Резервисты?

– Да, уже идут. У нас добровольцев много, у нас все, кто может, все идут.

– А что со светом, с газом, с отоплением?

– Свет есть, газ есть, отопление есть, но не во всех районах. Воду отключали в некоторых районах, в некоторых районах и газа нет.

– Что думают люди, что говорят, на что надеются, когда все это скоро закончится?

– Мы хотим мира, естественно. Мы очень ждем, когда все это закончится. Харьков верит в лучшее, как и остальные города. То, что сейчас ужасное происходит, – это в Киеве, потому что обещали не стрелять по жилым массивам… Но у нас в Харькове, кстати, тоже есть подстреленные дома. Там три подстреленных дома – в одном из них жила моя подруга, но ее там не было, рядом упал снаряд, а в один дом попали. Гаражи горели. Но они взрывают все военные базы. У нас военных баз вообще не осталось почти. Харьков держит оборону.

– Аня, мы думаем о вас, мы надеемся, что все это скоро закончится. Берегите себя, пожалуйста, и если есть возможность как-то укрываться, пожалуйста, укрывайтесь.

– Нам очень ценна поддержка, это очень помогает нашему духу бороться дальше, потому что очень много поддержки из разных стран, – и мне лично пишут, и вообще, в мире эти митинги, – это очень дорогого стоит, что все поддерживают Украину. Нам это очень важно. Это поднимает нам дух, дает силы, веры в то, что все закончится скоро и закончится благоприятно для нас. Да, мы воюем на нашей земле, поэтому правда останется за нами. Российским СМИ верить не стоит, потому что мы читали, что они пишут, – это вообще шок. Они пишут, что харьковчане хотят, чтобы Россия нас забрала. Пусть приедут сюда, мы не хотим к ним. Мы хотим мира в своей стране, в Украине. Мы – украинцы, и мы хотим жить мирно.