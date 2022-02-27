Лукашенко признал, что с территории Беларуси в сторону Украины были выпущены ракеты

В Азербайджане сегодня, 26 февраля, прошли мероприятия, посвященные 30-летию со дня массового убийства азербайджанских жителей города Ходжалы на территории Нагорного Карабаха. В Баку состоялось шествие во главе с президентом Ильхамом Алиевым. Он возложил венок и цветы к памятнику жертвам трагедии.

Акции памяти прошли и в других городах и странах. Например, в Москве люди принесли цветы к посольству Азербайджана.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, во время обострившегося конфликта между Баку и Ереваном, вооруженные армянские формирования при поддержке мотострелкового полка Объединенных сил СНГ начали штурм города и обстрел. По официальным данным, погибли более 600 человек, в том числе 63 ребенка. Судьба 150 человек неизвестна до сих пор. По данным правозащитников, к моменту штурма в городе находились от двух до четырех тысяч жителей.

Армянская сторона и некоторые очевидцы рассказывают, что власти Ходжалы были заранее предупреждены об атаке, но ничего не предприняли. По неподтвержденным данным, военнослужащие мотострелкового полка действовали без приказа командования.

По словам очевидцев, часть жителей во время штурма укрывалась в подвалах, другая часть стала покидать город, уходя в сторону Агдама. По данным правозащитного центра «Мемориал», люди шли вдоль русла реки по так называемому «свободному коридору», предназначавшемуся для отхода беженцев. Там их обстреляли. Число погибших неизвестно. Армянская сторона не стала передавать правозащитникам информацию.

Оставшиеся в живых люди натыкались на армянские блок-посты и также были обстреляны. Некоторые женщины и дети замерзли в горах.

Официальные представители армянской стороны объяснили гибель беженцев тем, что вместе с ними уходили вооруженные люди, причастные к гибели армян.

Организация Human Rights Watch назвала события в Ходжалы «самой большой резней» за время конфликта в Нагорном Карабахе. По заключению «Мемориала», действия армянских вооруженных формирований грубо противоречили Женевской конвенции, Всеобщей декларации прав человека и Декларации о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов.

События в Ходжалы признаны геноцидом и преступлением против человечности в полутора десятках стран.

В конце 2020 года Азербайджан, посоле 44 дней вооруженного противостояния, вернул часть регионов Карабаха под свой контроль. 10 ноября 2020 года Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали заявление о прекращении боевых действий. В регион были введены российские миротворцы. На данный момент Ходжалы находится в их зоне ответственности.