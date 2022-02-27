Песков: российская делегация прибыла в Беларусь для начала переговоров с украинской стороной

Утром 27 февраля - в четвертый день российского вторжения в Украину - начались уличные бои в Харькове. В город, как свидетельствуют многочисленные видео, вошла российская военная техника. Губернатор Харьковской области Олег Синегубов призвал горожан не выходить на улицы. «Произошел прорыв легкой техники российского врага в Харькове. В том числе и центральная часть города. Внимание! Не покидайте мест укрытий! Вооруженные Силы Украины ликвидируют неприятеля», - написал Синегубов.

Харьков - второй по числу жителей город Украины, он расположен на северо-востоке страны. В предыдущие три дня он подвергался обстрелам. В результате одного из ударов в ночь на воскресенье произошел взрыв на газопроводе – это подтвердили в Госспецсвязи Украины.

В городе Васильков под Киевом после российского ракетного удара горит нефтебаза. Это подтвердила мэр города Наталья Баласинович. Зарево пожара было видно из Киева, до которого от нефтебазы около 35 километров.

В самом Киеве на улицах действует комендантский час. Киев находится под контролем украинской армии. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, ожесточенные бои продолжаются под украинской столицей, в частности, вблизи Гостомеля и поселка Буча. Левый берег Киева отрезан от правого. Несколько часов назад российский десант, про данным очевидцев, смог высадиться в северной части города Борисполя, неподалеку от международного аэропорта.

Российское минобороны сообщило об установлении контроля над городами Геническ и Новая Каховка на юге Украины.

Российская делегация прибыла в Беларусь на переговоры с украинской стороной, сообщает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В делегацию вошли представители Кремля, Министерство иностранных дел и Минобороны. Они готовы начать переговоры в Гомеле. Утверждается, что место проведения переговоров согласовано. Комментариев украинской стороны пока нет.

Российское вторжение началось 24 февраля под предлогом защиты так называемых «ДНР» и «ЛНР». Российское минобороны не сообщает данные о потерях своих военнослужащих и жертвах среди мирных жителей. По данным украинской стороны, российские потери исчисляются тысячами, мирных жителей Украины погибло более 100.