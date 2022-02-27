Украина обнародовала данные о потерях российских военных

В России четвертый день подряд продолжаются акции протеста против российского вооруженного вторжения в Украину. В Москве и Петербурге задержаны десятки участников уличных акций.

В Москве люди собрались на Новом Арбате, в Петербурге - у Гостиного двора. Наиболее популярный лозунг - «Нет войне».

Десятки людей прошли по Москве шествием, его участников тоже начали задерживать.

Задерживали также людей на Большом Москворецком мосту, куда сегодня приносят цветы к народному мемориалу памяти Бориса Немцова на месте его убийства. Возложению цветов полиция не препятствует, однако людей с антивоенной символикой или скандирующих лозунги - задерживают.

Акции против российского вторжения прошли и в других городах России. Общее число задержанных за последние 3 дня превысило 3 тысячи.

В странах Западной Европы сегодня проходят массовые акции протеста против российской агрессии. Жители Минска приносят к посольству Украины в Беларуси цветы. Рядом с посольством собралось несколько десятков человек – они молча стоят, протестуя против агрессии России в Украине.