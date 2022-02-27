Четвертый день войны на территории Украины. Российские войска пытаются овладеть областными центрами, но украинская армия оказывает ожесточенное сопротивление. Параллельно Запад продолжает ужесточать санкционное давление на Москву. Между тем Владимир Путин, как сообщают российские СМИ, приказал привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

Четвертый день украинская армия сдерживает продвижение российских войск на всех направлениях. С мест боев поступает противоречивая информация. Москва рапортует об успехах и не комментирует потери среди личного состава. Киев, напротив, постоянно публикует кадры с уничтоженной российской военной техникой и пленными россиянами.

На сегодняшний день основные бои идут на восточных и южных рубежах Украины: в районе Мариуполя, а также на улицах Харькова и Николаева. Местные СМИ сообщают, что украинские военные подорвали мост, чтобы остановить продвижение российских войск к Киеву.

Президент Зеленский обвинил Москву в применении артиллерии против объектов гражданской инфраструктуры.

«Минувшая ночь в Украине было жестокой: снова обстрелы, снова бомбардировка жилых кварталов, гражданской инфраструктуры. Нет ни одного – ни одного – на сегодня объекта в стране, который оккупанты не считали бы для себя допустимой целью. Они воюют против всех, они воюют против всего живого: против детских садиков, против жилых домов и даже против машин скорой помощи. Они применяют реактивную артиллерию, ракеты против целых городских районов, в которых нет и никогда не было военной инфраструктуры. Четыре дня назад именно с белорусской территории пошли крылатые ракеты, самолеты, вертолеты, техника. Били по нашим домам, били по нашим жизням. Пошла тяжелая техника. И это страшное дежавю. Вы знаете, Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941-м году».

По словам украинского лидера, «то, что оккупанты делают Харькову, Ахтырке, Киеву, Одессе и другим городам, тянет на международный трибунал».

Тем не менее сегодня утром пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стороны достигли договоренности провести переговоры в Гомеле и для этого в Беларусь уже прибыла российская делегация. В ответ президент Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам, но не на территории государства, от которого исходят агрессивные действия.

«Если бы с вашей территории не было агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске. В вашем городе. Когда вы были нейтральными, мы говорили в Минске, мы много раз встречались. Так просто правильно. Так правдиво. Именно так, по-соседски разговаривать нам. Сейчас же вы еще не сделали свой главный выбор. И он впереди, он должен зависеть только от вас. Не от России, не от Украины, не от Америки, а от народа Беларуси. Именно поэтому сейчас мы говорим – не Минск. Площадкой могут быть другие города для встречи. Конечно же, мы хотим мира. Мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны! Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку – это все мы предложили российской стороне. Да и любой другой город нам подходит в стране, с территории которой не летят ракеты. Только так переговоры могут быть честными. И могут действительно закончить войну».

В Кремле же заявили, что Гомель в качестве места переговоров предлагала именно украинская сторона. В Киеве на это ответили, что такой вариант действительно обсуждался, но в последний момент Москва выдвинула недопустимые требования – чтобы украинские военные сложили оружие.

С заявлением выступил и лидер Беларуси Александр Лукашенко. Он сказал, что на Украине нет ни одного белорусского солдата, но неожиданно признал, что с юга Беларуси в начале конфликта «было 2-3 ракетных удара», поскольку Киев якобы развернул 3-4 ракетных дивизиона у границы.

Вторая попытка Москвы и Киева сесть за стол переговоров, по всей видимости, снова заканчивается неудачей.

Пока на территории Украины идут бои, а президент Зеленский обвиняет Москву в преступлениях против человечности, Владимир Путин благодарит российский спецназ за проявленную доблесть в ходе выполнения «спецоперации по оказанию помощи Донбассу»:

«Героические традиции спецназа закладывались в многовековой истории России. Они закалялись во время Великой Отечественной войны, крепли в Афганистане и во многих горячих точках, а также в ходе ликвидации террористических банд на Северном Кавказе и Сирии. Хочу поблагодарить командование и личный состав сил специальных операций, ветеранов подразделений спецназначения за верность присяге, за безупречную службу во имя народа России и нашей великой Родины. Особая признательность тем, кто в эти дни героически выполняет свой воинский долг в ходе специальной операции по оказанию помощи народным республикам Донбасса».

Белорусский лидер после заявления Владимира Зеленского пообещал, что худшее еще впереди. «Конфликт на Украине – цветочки, если продолжит развиваться, будут ягодки», – заявил Лукашенко.

Параллельно Совет безопасности ООН намерен сегодня проголосовать за созыв специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН, на которой предполагается принять резолюцию с осуждением нападения России на Украину. Заседание Совбеза по просьбе Киева созвали США и Албания.

В субботу, во время голосования в Совбезе, Россия наложила вето на соответствующую резолюцию об агрессии Москвы в отношении Украины, и теперь ее авторы намерены вынести ее на Генеральную ассамблею. В Совбезе за резолюцию проголосовали 11 стран из 15, а для созыва сессии Генассамблеи достаточно девяти голосов.

Украина и ее союзники ожидают, что на сессии ГА за осуждение России и признание, что она нарушила Устав ООН, проголосуют больше 100 из 193 стран мира. При этом права вето постоянные члены Совбеза на сессиях Генеральной ассамблеи не имеют – но и резолюции этого органа, в отличие от резолюций Совбеза, никого ни к чему не обязывают.

Помимо политического, усиливается и экономическое давление. Власти Австрии, Ирландии, Дании, Исландии и Бельгии объявили, что закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов. Ранее это уже сделали Великобритания, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, Словения, Чехия, Польша, Румыния и Болгария.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы Фон дер Ляйен, удар будет нанесен и по финансовым возможностям России.

«Мы полны решимости еще больше изолировать Россию от международной финансовой системы и наших экономик в координации с президентом Байденом, президентом Макроном, канцлером Шульцем и премьер-министром Драги, а также премьер-министром Трюдо и премьер-министром Джонсоном. Мы рассматривали значительное ужесточение нашего международного реагирования. Европейский союз и его партнеры работают над тем, чтобы лишить Путина возможности финансировать свою военную машину. Во-первых, мы обязуемся исключить определенное количество российских банков из системы SWIFT. Это обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и нанесет ущерб их способности работать в глобальном масштабе. Мы парализуем активы Центрального банка России. Это заморозит его транзакции и лишит Центральный банк возможности использовать свои активы. Мы будем работать над тем, чтобы запретить российским олигархам использовать свои финансовые активы на наших рынках. Все эти меры существенно навредят способности Путина финансировать его работу. Путин вступил на путь уничтожения Украины, но то, что он делает, по сути, разрушает будущее его собственной страны».

В ответ Центральный банк России решил успокоить рынки, заявив, что у него достаточно ресурсов, чтобы помочь банкам бесперебойно работать, и пообещал предоставлять банкам рублевую ликвидность в необходимом количестве. ЦБ выпустил заявление после того, как власти ЕС и США решили отключить некоторые российские банки от системы SWIFT – благодаря этой системе происходит обработка платежей и денежных переводов. Вместо SWIFT платежи внутри России будут обрабатываться Системой передачи финансовых сообщений (СПФС) – это российский аналог SWIFT, который ЦБ разрабатывал с 2014 года, после аннексии Крыма и введения против России первых санкций. При этом главное ограничение СПФС в том, что она может работать только на территории России. Система вряд ли сможет обработать платеж за границей или в иностранном интернет-магазине.

Отключение SWIFT ударит не только по клиентам банков, но и по российскому экспорту. Рассчитываться по международным поставкам, например, нефти и газа в парализованной для международных расчетов банковской системе станет почти невозможным. Это может резко сократить приток валюты в страну, еще сильнее ослабить рубль и привести к росту цен.

При этом обещание блокировать зарубежные активы и резервы ЦБ старается не комментировать. Резервы российского Центробанка состоят из высоколиквидных активов. Их общий объем на начало февраля составлял 630 млрд долларов США. Из них 132 млрд – в золоте, а более 468 млрд – в валюте. При этом в валютный пакет входят, в том числе, деньги, размещенные на депозитах в других центральных банках и в Банке международных расчетов. И если ЦБ лишится этих резервов, то он не сможет оказывать поддержку рублю.

В связи с этим глава МИД Великобритании Элизабет Трасс не исключила, что Москва может пойти на крайние военные меры:

«Большая семерка» договорилась, что мы перекроем доступ России к банковской системе SWIFT, что мы нацелимся на российский Центральный банк. Это будет означать усиление санкций против олигархов и компаний. И вы можете увидеть реакцию на международном рынке. Вы уже видите ущерб, нанесенный российской экономике. Но, я боюсь, это будет долгий путь. И это вполне может стать началом конца для Путина. Я призываю россиян не обострять этот конфликт, но мы должны быть готовы к тому, что Россия попытается использовать еще более худшее оружие».

Ранее президент США Джо Байден подчеркнул, что альтернативой вводимым санкциям могла быть Третья мировая война.