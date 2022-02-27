Самый большой в мире самолет Ан-225 «Мрия» уничтожен в результате российской атаки

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением, в ходе которого рассказал о состоявшемся с Александром Лукашенко телефонном разговоре, сообщает SOVA. По словам Зеленского, Лукашенко заверил его в том, что из Беларуси в Украину войска не пойдут.

«У меня состоялся телефонный разговор с Александром Лукашенко. Мы не разговаривали с ним два года, а сегодня я говорил с ним долго и очень предметно. Я объяснил ему подробно невозможность нашего столкновения. Я не хочу, чтобы ракеты, самолеты, вертолеты летели в Украину из Беларуси. Я не хочу, чтобы шли войска в Украину из Беларуси, и он меня уверил в этом», - сказал президент Украины.

По его словам, в успех предстоящих переговоров он не верит, но идет на это, чтобы «ни у одного гражданина Украины не было ни одного сомнения», что он не пытался остановить войну.

«Александр Лукашенко обратился ко мне, чтобы украинская и российская делегации встретились на реке Припять. Подчеркиваю: без любых условий. Скажу откровенно: как всегда я не очень верю в результат этой встречи, но пусть попробуют. Чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было ни одного сомнения, что я как президент не пытался остановить войну, когда был маленький, но все-таки шанс. И пока наши парни там, президент здесь, глава офиса здесь, премьер здесь, армия здесь. Главнокомандующий здесь. Мы все будем защищать наше государство и наши границы», - обозначил Зеленский.

При этом украинский президент вновь поблагодарил военных и сообщил, что до конца войны все военнослужащие будут получать 100 тысяч гривен (более 3 350 гривен), «чтобы они точно знали, что страна им благодарна».