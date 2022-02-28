Кадыров пообещал «заморозить все рублёвые активы Джонсона в чеченских банках»

Чеченская республика готова отомстить и ввести зеркальные санкции, если премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евродипломатии Жозеп Боррель не откажутся от своих заявлений, заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, весь набор ограничений против России настолько абсурден, что «нам остается только над этими бесплодными попытками смеяться».

«Заморозили они там пустоту. Полный конфуз!

И все же, несмотря на всю эту комедию, настало время жёстко отомстить, и меры должны быть зеркальными. Выглядеть они для сравнения должны так:

От своих заявлений должны отказаться: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава МИД Великобритании Лиз Трасс, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евродипломатии Жозеп Боррель, в противном случае Чеченская Республика, учитывая дерзкий и вычурный характер заявлений вышеуказанных лиц, оставляет за собой право ввести следующие санкции:

Закрыть чеченское небо для полётов их джетов;

Заморозить все рублёвые активы Джонсона в чеченских банках;

Ввести эмбарго на все активы британских олигархов в Ачхой-Мартане, а в случае ухудшения - и в Самашках;

Признать гнусным пережитком средневековья левостороннее движение;

И признать, наконец, что не бывает английского чая!

Срок даю до 31 февраля!» – пишет Кадыров.

Ранее Кадыров призвал начать крупномасштабную операцию по всем направлениям на территории Украины.

«Настало время принимать конкретное решение и начать крупномасштабную операцию по всем направлениям и территории Украины. Я сам лично не раз разрабатывал тактику и стратегию против террористов, участвовал в боях. В моем понимании выбранная тактика на Украине слишком медлительная. Она длится долго и, на мой взгляд, не эффективна», – написал Кадыров в Telegram.

Отметим, что в военном вторжении в Украину участвуют и чеченские военнослужащие.