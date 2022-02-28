Из-за санкций «пострадает наше население, наша экономика», пояснил в очередной раз отказ от присоединения к санкциям против РФ премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. «Эхо Кавказа» поинтересовалось, как встретили это его заявление пользователи социальных сетей.

– Как бы вы оценили реакцию правительства Грузии на события в Украине?

Бека: Конечно, я не поддерживаю ту пассивную позицию, которой придерживаются наши власти. Понятно, что какие-то радикальные меры мы предпринять не сможем (любые попытки Грузии оказать влияние на процессы в Украине, наверное, не возымеют никакого эффекта), но мы должны четко зафиксировать нашу позицию в отношении нашего братского народа. Думаю, в такой ситуации неприемлемо говорить об ущербе, который будет нанесен Грузии в случае присоединения к санкциям, лучше бы спросили о том, что им нужно сейчас, и сделали бы все, что они попросят. А у нас получаются отношения не на уровне государств сейчас, а на уровне общения рядовых граждан Грузии с гражданами Украины. Такая инициатива должна идти со стороны властей.

Кетеван: Ничего такого, что противоречило бы интересам нашего государства, от премьер-министра я не слышала. Но я всем сердцем и душой рядом с людьми, которые всячески поддерживают Украину. Убийство невинных людей, детей никак нельзя оправдать, и мы все знаем, что Путин на этом не остановится. Многое, что он сейчас делает, не делал даже Гитлер.

Гоча: Реакция властей Грузии на события в Украине очень позорная. В первую очередь я так думаю потому, что они отказались присоединяться к санкциям против России. У меня есть знакомые украинцы, перед которыми мне пришлось извиняться после известного заявления, сделанного Гарибашвили. Грузия обязана быть намного более активной в поддержке Украины во время этой войны. Если наши власти боятся отправлять военные грузы, то могли бы отослать побольше гуманитарной помощи, медикаментов и т.д. И не было бы ничего ужасного в том, если бы отправили бронежилеты и каски, например.

Като: Достаточно сложный вопрос! Когда рядом с тобой находится страна-оккупант, у тебя нет возможности принимать эмоциональные решения, тем более находясь в должности премьер-министра. В реальности Грузия сейчас на стороне Украины, но наши власти ведут себя осторожно и делают осторожные заявления, мне кажется, это в какой-то степени правильно, поскольку в первую очередь они должны думать о безопасности своей страны.

Тариел: Что можно сказать об этом феномене?! Риторика Гарибашвили, стоящего в сторонке от сплотившегося сегодня всего мира, – это ничто иное, как преследование своих личных, мелких интересов. Это позиция маленького, запуганного человечка, который считает, что санкции против России затронут его хозяина – Бидзину Иванишвили. Он использует такие речи и фразы, чтобы ни в коем случае не обидеть Россию, напавшую на суверенное государство, и свидетелем этому был весь мир.

Давид: Грузия должна была присоединиться к санкциям, я считаю, что наш премьер принял неправильное решение. Это было негуманно как минимум потому, что в 2008 году в Грузию прилетел президент Украины, и это в то время, когда наши аэропорты бомбили. Конечно, мы должны были поддержать наших украинских братьев – тут элементарно должен был сработать человеческий фактор. И вообще, наши власти очень недальновидные, если они сейчас боятся нанести урон нашей экономике, отказавшись от присоединения к санкциям, то могли бы хоть подумать о том, какой вред это принесет Грузии в долгосрочной перспективе.