Гела Васадзе: «Отмыться грузинским властям будет очень сложно»

ПРАГА---Грузинские власти продолжают пребывать под обстрелом критики как у себя дома, так и за его пределами. Как говорят наблюдатели, в отношении к войне в Украине они заняли весьма двусмысленную позицию для приверженцев западных ценностей, коими себя провозглашают. Где кроются причины и чего будет стоить Грузии в итоге такое отношение к событиям, которые потрясли весь прогрессивный мир, мы спросили у эксперта Грузинского центра стратегического анализа Гелы Васадзе.

– Гела, о чем вам говорит сегодняшнее поведение грузинских властей по отношению к войне в Украине?

Грузия не может присоединиться эффективно к санкциям, потому что у Грузии нет ни продуктов новых технологий, ни современных банковских продуктов – ничего

– Сегодняшнее поведение грузинских властей мне говорит о глупости, о недальновидности. В первый день было, в общем, нормальное поведение, потому что я был рад тому, что не только президент Грузии – это у нас традиционно – заняла правильную позицию, но и практически все должностные лица, включая премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Но ту пургу, которую он начал гнать (извините за неофициальную лексику) в связи с санкциями… Во-первых, это глупость: Грузия не может присоединиться эффективно к санкциям, потому что у Грузии нет ни продуктов новых технологий, ни технологичного производства, ни современных банковских продуктов – ничего.

То, что произошло с «ВТБ Банком Джорджия», когда наш Нацбанк сказал, что ему ничего не угрожает, а потом неожиданно выяснилось, что он не может совершать операции в валюте, это говорит о том, что они просто некомпетентны. Но они не просто некомпетентны, они еще и трусливы. Хорошо, некомпетентность можно простить, трусость тоже можно как-то понять, но как они не понимают одной элементарной вещи: сегодня вот эта война в Украине весь мир разделила на порядочных людей и непорядочных, причем разделила не по странам, а по персоналиям, и те, которые сегодня оправдывают слова властей и, тем более, кто это озвучил, попали в категорию непорядочных людей. От этого отмыться будет очень сложно.

– И все-таки, может быть, есть оправдание поведению грузинских властей? А вдруг они на самом деле убеждены, что время покажет, как они были правы и насколько действовали в интересах страны, своего народа? Наверняка они оправдывают свою позицию тем, что пострадает бизнес, туризм, будут ограничения на те же переводы в иностранных валютах, и родственникам, живущим в Грузии и России, будет еще сложнее видеться. Вот можно найти в этом, если постараться, рациональное зерно в нынешней ситуации?

Речь не идет о том, что Грузия должна была рвануть рубаху и сказать: «Мы все запрещаем!» и т.д. – промолчать они могли

– Невозможно. Знаете, почему невозможно? Никто их не заставлял запрещать российским туристам приезжать или какой-то бизнес вести с Россией. Общие санкции – они глобальные. И так у них уже не будет денег, и так у них уже не будет возможностей. Вот сейчас в «ВТБ» – рубли/лари, – на рубли лари меняют и наоборот. Речь не идет о том, что Грузия должна была рвануть рубаху и сказать: «Мы все запрещаем!» и т.д. – промолчать они могли. Я почему говорю, что это глупость, – потому что реального содержания за тем, что присоединяемся/не присоединяемся к санкциям, нет.

– Вы имеете в виду промолчать и открыто не сказать, что не присоединяются?

– Просто не говорить по поводу санкций, потому что, еще раз говорю, Грузия не может присоединиться к этим санкциям. У Грузии нет ни технологий новых, ни микрочипы мы не производим, новых банковских продуктов у нас нет, мы не контролируем систему SWIFT. Это глобальные санкции, они не могут к ним не присоединиться. Невозможно, если у «ВТБ» отключили глобально, невозможно в Грузии что-то проводить. Об этом идет речь. Поэтому я говорю, что это, прежде всего, глупость. Но зато сейчас они нарушили слова Спасителя: «Нельзя сидеть в собрании нечестивых», – они оказались в собрании нечестивых, я не знаю, почему.

– Вот я и хотела у вас спросить: чего вообще им будет стоить вчерашняя пощечина, которую они получили от Владимира Зеленского – фактически от человека, который за три дня стал самым, будем говорить, популярным лидером в цивилизованном мире?

Эти как загоняли 10 лет страну в непристойное место, так и продолжают ее загонять

– Соответствующим отношением на всех уровнях. Соответствующим отношением, к сожалению, не к ним, а к нашей стране. Сейчас нашу честь спасают те ребята, прежде всего, которые в окопах в Украине сражаются за Украину и за нашу свободу, за нас за всех. И те люди, которые выходят и собирают гуманитарную помощь для Украины, выходят на митинги и говорят: «Украина, мы с тобой!» Вот они спасают страну. А эти как загоняли 10 лет страну в непристойное место, так и продолжают ее загонять.

– В Грузии, в принципе, мы стали свидетелями того, как все-таки политические амбиции и страх потерять власть возобладали над интересами государства или даже просто над здравым смыслом. Но приходилось слышать и такое мнение, что власти в Грузии уже по инерции действуют только в пику оппозиции, даже если понимают, что шаги последней рациональны. Вот такая точка зрения имеет право на жизнь?

– Имеет право на жизнь, но в данном случае это далеко не главное и всеобъемлющее. Я же говорю: три составляющие – глупость, трусость и некомпетентность.