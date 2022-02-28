Чужих войн больше не бывает

Война в Украине отвлекла внимание абхазской общественности от внутренней ситуации в стране. У людей вмиг поменялось отношение ко всему происходящему – мы перестали обращать внимание на бытовую неустроенность, постоянные отключения света, забыли про пандемию, и даже любимая забава абхазского электората – выборы, кажется, интересует теперь только самих кандидатов и их ближайшее окружение. В социальных сетях идут баталии сторонников и противников военной интервенции России, блогеры живо реагируют на противоречивую информацию о событиях в Украине, которую получают из разных, не всегда достоверных источников. После заявления Путина об особом режиме боевого дежурства ситуация еще больше накалилась – в Абхазии никому не надо объяснять, что значат подобные заявления.

Островком спокойствия и безучастности остается только руководство Абхазии, которое совершает формальные действия: 21 февраля президент сделал заявление, которым поддержал признание ДНР и ЛНР Россией, спустя пять дней он подписал Указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Глядя на сайт главы государства и главнокомандующего вооруженными силами республики, можно подумать, Аслан Бжания все еще не вышел из состояния нового года и забыл, что он возглавляет не нейтральную Швейцарию, а весьма неблагополучную Абхазию, в которой и без войны было все сложно. Возможно, он ориентируется на абхазскую новостную ленту, которая, как и он, выпадает из существующей реальности и выглядит достаточно благостно: шахматные турниры, спортивные и культурные достижения, реклама кандидатов в депутаты парламента и так далее. Или опять же на свой сайт, в котором сплошные поздравления и ничего не свидетельствует о вызовах, с которыми столкнулась страна, – стремительно подскочили цены на товары и услуги, на табло банков высвечиваются запредельные курсы валют, и, судя по всему, сверхдоходы от курортного сезона, которыми так гордится наша власть, все равно что мертвому припарки.

Я не намерена давать оценку глобальному геополитическому противостоянию и прогнозировать, чем оно закончится. Ничего хорошего не будет в любом случае – ни одна интервенция, а их только в XXI веке было с десяток, не заканчивалась миром. Но мое недоумение, как все уже, наверное, поняли, связано с поведением родного руководства, то есть с отсутствием какой-либо реакции со стороны правительства на возникшие угрозы, на санкционные меры, предпринятые странами Европы и США в отношении России. Ни для кого не секрет, что экономика Абхазии, которая находится в рублевой зоне, полностью зависит от российской. Это и финансовая помощь бюджету, и пенсии, и зарплаты, и инвестпрограмма, направленная на восстановление инфраструктуры, и многое другое. Так как российская экономика уже несет серьезные потери, то несложно догадаться, что эти же проблемы в квадрате или кубе ожидают и Абхазию, что приведет к обнищанию большей части населения, к снижению уровня жизни. И я продолжаю удивляться, что в этих условиях руководство страны даже не пытается обратиться к народу, предпринять какие-то меры, к примеру, в социальной или банковской сфере. При огромном количестве помощников и советников президента общество не слышит никаких рекомендаций или даже успокоительных слов для людей, которые не понимают, чем обернется для них сложившаяся ситуация. На пороге весна, можно было бы хотя бы примитивно призвать людей возделывать свои участки, сажать овощи, кукурузу, выращивать скотину… Ничего подобного: все, чем обеспокоены в правительстве, – «гармонизацией законодательства» между Абхазией и Россией и наполеоновскими планами по восстановлению аэропорта и всеобщей газификацией страны.

Но помимо экономической стороны вопроса – в конце концов, мы не раз проходили через серьезные испытания и войной, и блокадой, – возникают и вопросы, связанные с безопасностью страны и народа. И здесь первый по значимости – охрана государственной границы с Грузией. Все же понимают, что реакция грузинской общественности на российскую интервенцию означает лишь ненависть к России, а не захлестнувший наших агрессивных соседей пацифизм. Напомню, что по поводу грузинского вторжения в Южную Осетию или Абхазию никаких акций протеста на площадях в Тбилиси не происходило – все было совсем наоборот и в 1991 и 1992 годах, и позже.

Но, похоже, такие опасения испытывают только простые люди: с первых дней войны в Украине абхазские блогеры требуют от власти приведения вооруженных сил в боевую готовность, закрытия государственной границы с Грузией, переговоров с Россией, которая теоретически может перебросить своих пограничников с абхазо-грузинской границы в Украину. Поэтому ветеранская организация «Аруаа» официально призвала президента выйти из состояния анабиоза и принять меры безопасности – обозначить места для укрытия гражданских лиц и методы оповещения населения в случае угроз, объявить о мобилизации резервистов вооруженных сил и перевести на казарменное положение вооруженные силы и часть резерва.

Сегодня, после рекомендаций ветеранов войны, Министерство обороны сообщило, что, оказывается, в связи с плановыми учениями специальные подразделения Вооруженных сил переведены на особый режим несения службы еще с 21 февраля. Остается надеяться, что до конца дня наш верховный главнокомандующий выполнит и все остальные требования ветеранов войны (пусть даже задним числом), которые, насколько мне известно, не дожидаясь приказа военных начальников, уже достали оружие и подготовились к мобилизации. Видимо, в нашей стране люди не утратили способность принимать решения, не дожидаясь указов сверху. И это единственное, что вселяет надежду в мире, расколовшемся на две части.

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