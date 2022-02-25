«Можно ли выступать за мир, аплодируя войне?»

Руководство Абхазии, как и следовало ожидать, поддержало стратегического партнера Россию в войне с Украиной. Впрочем, далеко не столь однозначной оказалась реакция общества.

Реакция в Абхазии на начало специальной военной операции, объявленной российским президентом Владимиром Путиным 24 февраля, оказалась схожей с той, которая последовала 21 февраля после долгих телетрансляций заседания Совбеза России и обращения того же Путина о признании Российской Федерацией независимости ДНР и ЛНР. Мнение политических элит в республике было столь же консолидированным, а рядовых граждан – столь же разноречивым. Только все это теперь, конечно, оказалось острее и категоричней, чем в первый раз.

В ходе теледебатов кандидатов в депутаты парламента, которые продолжаются на обоих абхазских телеканалах, к привычным вопросам телеведущих вчера добавился еще один – об их отношении к началу полномасштабной войны на Украине. И все отвечали примерно одинаково, как, собственно, только и может ныне ответить на этот вопрос любой абхазский политик: мы связаны со своим стратегическим партнером Россией союзническими договоренностями и поддерживаем решение российского президента. Разница бывает только в степени сдержанности ответов.

Вчера вечером в ходе теледебатов именно так высказались пятеро кандидатов в парламентарии. Вот, например, слова одного из них – председателя Конгресса народа Абхазии Давида Пилия:

«Российская Федерация – это наш стратегический союзник. Мы всецело поддерживаем политику Российской Федерации по отношению к Украине. Мы будем, естественно, поддерживать и две республики Донбасса, это братские нам республики. Первая группа беженцев из них уже прибыла к нам. Я собираюсь побывать в месте их расположения и оказать им все виды помощи».

Оппозиционная общественная организация «Абхазское народное движение» («АНД») во главе с Адгуром Ардзинба опубликовала вчера заявление:

«Утром 24 февраля Российская Федерация начала военную операцию по умиротворению фашистского режима на Украине. Последовательно, раз за разом, с участием международных посредников руководство России пыталось вразумить и вернуть за стол переговоров украинскую сторону. Ответом стала угроза со стороны Украины о создании ядерного оружия. Продолжается геноцид населения Донецкой и Луганской республик. Безусловно, такие действия не могли остаться безнаказанными. Украинский народ является братским для абхазского народа, однако на протяжении многих лет оказался под управлением фашистских режимов. Результат которых – ненависть к своему прошлому, ко всему, что связывало страны бывшего Советского Союза. Яркий тому пример – то, какое активное содействие националистские движения Украины оказывали грузинским войскам в период оккупации Абхазии во время войны 1992-1993 годов. Сегодня Россия проводит хирургическую операцию по удалению раковой опухоли национализма и фашизма в руководстве Украины, иначе эта опухоль погубила бы весь украинский народ. Мы поддерживаем действия России и надеемся, что в ближайшее время наступит мир и народ Украины будет благодарен России за освобождение от ига фашизма».

В абхазском сегменте соцсетей мнения высказывались весьма разные, порой их авторы вступали в споры между собой:

«Нет никаких слов, чтобы выразить, насколько плохо то, что происходит на Украине… Для всех»;

«А сколько Донбасс мог жить под обстрелами? Там война уже семь лет… Лучше вот такая масштабная спецоперация, чтобы за несколько дней или недель все закончить, чем этот «ужас без конца». Сколько Москва их уговаривала… Но добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом»;

« Увы, не получается выступать за мир и аплодировать войне»;

«Есть простые люди Украины и простые люди России и Абхазии. Всех жалко. Но своих жальче. И если не выжечь военные базы, нацеленные на нас с вами, – ракеты неизбежно полетят к нам. Геополитика вообще вещь циничная, тут или пан, или пропал»;

«Да, да, все, кто начинает такие войны, свято верят в их молниеносность, но гораздо чаще надолго вязнут в них. Это не только несоразмерное применение силы, не только эскалация масштабов войны, но и непредсказуемость ее исхода»;

«Наша молодежь, получается, ничего не знает о войне 1992-1993 годов! Мы все против войны! Но то, что украинские снайперы из отряда УНА-УНСО убивали наших ребят, забыть невозможно! Сегодня наблюдаю, как наши дети ставят аватарки с украинским флагом! Выступайте за мир! Но свою историю не забывайте! Мне кажется, в этот период, если ты не политик, надо просто поставить черный квадратик, все остальные комментарии ущербны, циничны и бездарны»;

«Что такое война – нам ли не знать? Траур и слезы матерей, сестер, жен и отцов. Детей осиротевших. Согласна, что их нацики помогали грузинским бандитам, но на нашей стороне не было разве украинцев? Ошибаетесь. Они были. Те, кто жил с нами и не бросил нас в беде. Но сейчас дело не в нас и не в этом Зеленском, который выступил вчера с такой пламенной, но запоздалой речью. Даже вспомнил знаменитую строчку из стиха Евтушенко: «Хотят ли русские войны?» Не хотят, и никто не должен хотеть. Она есть боль, смерть и страдания. Она сеет ненависть между братьями, и кому, как не нам, пострадавшим и живущим под ее ужасными последствиями и сейчас, не понять и не сказать – НЕТ войне, остановитесь!»

Последний приведенный здесь комментарий принадлежит председателю Детского фонда Абхазии Асиде Ломия. В разговоре с «Эхом Кавказа» она уточнила, что полемизировала с некоторыми молодыми интернет-пользователями, которые радовались началу спецоперации:

«То есть они считают, что небольшая война… Для них, видимо, она небольшая. Или они живут в другом каком-то мире, я не знаю. Понимаю, они ребята молодые; когда у нас была война, они, наверное, маленькими были и не так понимают, что это такое на самом деле. Они же должны понимать: вот обстрел идет, погибают мирные жители. Зеленского достали? Нет, Зеленского они как-то никак не достанут, правда ведь? А мирные жители погибают. И еще с этой стороны солдаты… так скажем, солдатики… гибнут, и с той стороны».

Русская сухумчанка Наталья Милованова родилась в украинском городе Сумы, где в первый день войны развернулись активные бои. Жила там до семнадцати лет, там у нее остались родные, могилы предков, и она время от времени навещает их. Вчера она откликнулась на происходящее полным горечи постом. Она сказала «Эху Кавказа», что считает эту войну неожиданной, ненужной:

«Для меня, конечно, это очень личное. Прежде всего. Но как для всякого разумного человека, мне кажется, особенно в наше время, в двадцать первом веке, когда все можно решить цивилизованным путем, я осуждаю войну, я ее просто не приемлю. Я, как женщина, как мать, прежде всего, и как человек, который себя считает гуманистом, я ее не приемлю, не одобряю ни на йоту. И мне очень больно сознавать свою личную беспомощность и беспомощность общества, потому что я знаю, что многие люди, русские люди, они против этой войны, для них она была неожиданной, ненужной как эпизод их личных судеб. Но никто не знает, как действовать. Вот те протесты, которые проходят в России, – они на самом деле – капля в море. Отдельные голоса звучат, и их много, но нет ощущения силы этого антивоенного протеста. И это странно и больно сознавать. Понятно, что люди боятся многие…»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия