Бывший президент пошел по судам

Юристы инициативной группы по выдвижению Эдуарда Кокойты в президенты Южной Осетии продолжают в судебном порядке бороться с ЦИК за его регистрацию. Верховный суд отказался удовлетворить их исковое заявление, указав на нарушения при его подаче. Сегодня защита Кокойты направила кассационную жалобу на это решение.

Получить официальный ответ ЦИК об отказе в регистрации, говорит «Эху Кавказа» юрист Лина Кулумбегова, пришлось почти с боем:

«21 числа в социальных сетях появилась информация от Игоря Чочиева (член ЦИК от «Единой Осетии»), что нам отказали. В постановлении ЦИК четко указано, что инициативной группе выдается отказ не позднее дня, следующего за днем принятия решения. Соответственно, 22 числа до 18:00 нам должны были выдать отказ. Утром 22 числа я сходила в ЦИК, где мне пообещали вечером выдать его. До где-то без двадцати шесть мы ждали, и, когда оттуда никакой информации не было, без десяти шесть мы были уже возле ЦИК. Когда мы поднялись туда, нам сказали, что секретаря нет, она в отъезде в Ленингоре и что отказ нам выдать не могут. На наше возмущение они ответили, что у них есть сутки, то есть сами не были в курсе, что у них прописано в постановлении, поэтому мы им разъяснили, что не сутки, а рабочий день. На что глава ЦИК (Эмилия Гагиева) ответила, что, да, рабочий день до 18:00, а потом она решает, до скольки они будут работать. Я спросила, где я могу с этим правилом ознакомиться, на что она ответила: «Напишите запрос, и мы вам ответим». Бумагу удалось получить только после того, как я начала писать жалобу. Когда они это увидели, то засуетились, быстро и секретарь прибежала. Но все равно бумага была выдана с опозданием, потому что сделали они это не в 18:00, а где-то в районе 19:20».

Отказ подписали глава ЦИК Эмилия Гагиева и секретарь Избиркома Кристина Авлохова.

Центризбирком принял такое решение в отношении Эдуарда Кокойты, так как он «запрещает трансграничную передачу своих данных», что «нарушает ч. 4 ст. 27 Конституционного закона РЮО «Об основных гарантиях избирательных прав», где прописано, что все кандидаты обладают равными правами и несут равные обязанности».

Юристы инициативной группы в минувшую пятницу подали жалобу на действия ЦИК в Верховный суд Южной Осетии. На десяти страницах они подробно описывают неправомерность действий избирательной комиссии и просят отменить постановление об отказе в регистрации.

Адвокаты обратили внимание Верховного суда, что письменный отказ ЦИК был получен с нарушением сроков, а Инструкция ЦИК и законодательство республики не содержат прямых оснований для отказа в регистрации инициативной группы избирателей. Интересен разбор главной претензии комиссии – отказа на трансграничную передачу данных Эдуардом Кокойты: «В приложении 6 указанной Инструкции указан образец заявления кандидата, в котором дается согласие баллотироваться. При этом форма согласия на обработку и трансграничную передачу данных носит не правовой, а декларативно-политический характер, что означает отсутствие каких-либо правовых последствий у любых физических и юридических лиц, органов государственной власти». Дальше интереснее: «… Следует пояснить, что термин «трансграничная передача данных» не относится к взаимной передаче персональных данных с территории РЮО на территорию РФ и обратно, в соответствии с нормами действующего законодательства РЮО и РФ, в том числе международными двухсторонними соглашениями».

Ну и главный козырь, который представили юристы, – Кокойты не рядовой кандидат, а человек, обладающий конституционно-правовым статусом экс-президента Южной Осетии, который налагает на него дополнительные обязательства по предоставлению согласия на раскрытие персональных данных «на территорию иностранного государства, органу власти иностранного государства, иностранному физическому или юридическому лицу». По мнению защитников, «в условиях продолжающихся провокаций со стороны Грузии и нападок на нашу независимость, бесконтрольная передача таких сведений может угрожать личной безопасности кандидата в президенты РЮО, суверенитету и государственной безопасности государства в целом». Тем более, как отмечают юристы, согласно общедоступной информации, в Грузии расследуется уголовное дело против экс-президента, в рамках которого допрошены 5000 свидетели. И это, по словам юристов, «единственный политик, который упоминается в документах МУС» в связи с предполагаемыми преступлениями, связанными с «насильственным перемещением этнических грузин» и так далее. Напоминают они Верховному суду и то, что в Гааге начинаются слушания по делу о конфликте 2008 года: «При таких обстоятельствах требования к кандидату Э. Д. Кокойты о разрешении на трансграничную передачу его персональных данных без указания страны-получателя информации угрожает его личной безопасности и безопасности Государства Алания в целом».

В тот же день к соратникам обратился и сам Эдуард Кокойты, пригрозив уголовной ответственностью сотрудникам ЦИК, которые обнародовали в сети его личные данные:

«Отдельная кучка людей на себя взяла все функции, которые принадлежат нашему народу. Видимо, они никогда в руки не брали Конституцию и никогда ее не читали. Вот сегодня мы подали жалобу на ЦИК, на незаконные действия. Они проявляют огромную некомпетентность, и я не могу об этом молчать. Сегодня в очередной раз действующая власть во главе с действующим президентом подставляют Российскую Федерацию, не выплачивая уже третий месяц некоторым подразделениям зарплату. Вы прекрасно знаете, что сюда приехали представители Счетной палаты РФ и они выявили очень серьезные нарушения (показывает на бумаги)… Здесь мы фактически доказываем те противоправные действия, которые совершает ЦИК. Они проявляют огромную некомпетентность, и это не просто жалоба на ЦИК, с моей стороны в МВД поступит жалоба на некоторых членов ЦИК, которые распространили мои личные данные. Против чего я как раз подписывал документ о неразглашении, а они это сделали. И сегодня они будут привлекаться к уголовной ответственности. Я очень рассчитываю, что наш Верховный суд, куда мы подали сегодня документы (неразборчиво)… Это будет второй этап. И я докажу всему народу, что у нас в Южной Осетии с 2017 года происходил тихий конституционный государственный переворот (аплодисменты)».

Вердикт Верховного суда был получен инициативной группой уже на следующий день, 26 февраля. Он отказался рассматривать исковое заявление: по его мнению, член инициативной группы, от имени которого был подан иск, не обладает такими полномочиями. Сегодня юрист инициативной группы Лина Кулумбегова вновь подала от своего имени кассационную жалобу на решение Верховного суда. Ответ соратники Эдуарда Кокойты должны получить в течение пяти дней.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия