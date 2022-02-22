Эдуард Кокойты: «Мы заставим всех уважать мнение осетинского народа»

Югоосетинский ЦИК отказал в регистрации инициативной группе по выдвижению в президенты Эдуарда Кокойты. Сам экс-президент говорит о «тихом конституционном перевороте» и обещает бороться до конца.

Необходимый пакет документов инициативная группа по выдвижению на пост главы государства экс-президента Эдуарда Кокойты подала в ЦИК еще в минувшую пятницу. Уже в понедельник она получила отказ. Представители Избиркома через СМИ мотивировали свое решение нежеланием Кокойты дать согласие на трансграничную передачу его данных, на основе которых определяется время постоянного проживания гражданина на территории Южной Осетии:

«Пункт 4 статьи 48 Конституции определяет, что порядок выборов президента определяется конституционным законом. Конституционный закон определяет то, что для кандидатов установлено требование дать согласие на трансграничную передачу данных, которое кандидатом не выполнено…».

В тот же день через социальные сети к своей инициативной группе обратился Эдуард Кокойты. Он призвал их не расстраиваться:

«Дорогие земляки! Я прошу вас не расстраиваться из-за отказа ЦИК в регистрации моей инициативной группы. Это не конец, друзья! Это только начало! Завтра я со своей командой дам развернутый ответ. К сожалению, ЦИК не внял моим советам воздержаться от предвзятых и незаконных решений. Но ничего. Мы проведем ликбез для некоторых членов комиссии, поднимем их профессиональный уровень и укажем на ошибки, заставим уважать Конституцию и народ Осетии!»

В беседе с «Эхом Кавказа» он обратил внимание, что «отказали не Эдуарду Джабеевичу», а его инициативной группе:

«В данном случае отказали инициативной группе, а не Эдуарду Джабеевичу Кокойты, и тут не надо подменять понятия. Но считаю своим долгом как гражданин Республики Южная Осетия, как экс-президент отстаивать права инициативной группы. В данном случае нарушаются их законные, конституционные права, и мы их будем защищать. Хотел бы также еще раз обратиться к своим сторонникам, чтобы они были абсолютно спокойны и уверены в том, что мы добьемся нашей победы. Для нас самое главное сейчас – стабильность и законность. Для нас самое главное – поспособствовать консолидации нашего общества. Эти задачи мы будем вместе выполнять».

По словам экс-президента, он хочет снять существующую в обществе напряженность и ввести процессы в конституционное русло:

«Моя задача – успокоить людей и успокоить своих сторонников. Вы не представляете, что творилось со вчерашнего вечера – и в доме, где я живу, и здесь (Школа футбола, штаб) были попытки идти в сторону ЦИК и так далее. Я успокоил людей. Моя задача – снять эту напряженность, ввести все в конституционное русло и вести диалог в рамках закона».

Напомним, после скандалов во время последних парламентских выборов о незаконной передаче югоосетинским ведомствам информации о пересечении российско-югоосетинской границы, что является нарушением российского закона о персональных данных, в югоосетинском выборном законодательстве появился пункт о добровольном согласии кандидата на предоставление этих данных. Информация необходима для соблюдения еще одного требования выборного законодательства Южной Осетии – кандидат в президенты должен постоянно проживать на территории Южной Осетии последние 10 лет:

«Срок проживания на территории РЮО считается постоянным, если лицо выезжал за пределы РЮО суммарно не более чем на 93 рабочих дня в течение одного года без уважительных причин».

Уважительными причинами считаются: оплачиваемый государством отпуск, болезнь или учеба. При этом, если кандидат оплатил учебу или лечение самостоятельно, это засчитывается как неуважительная причина отсутствия в республике.

Немаловажный нюанс, на который обращали внимание юристы до начала предвыборной кампании: трансграничные данные передаются российскими компетентными органами, то есть органами иностранного государства. Юрист Тимур Кокойты еще в конце прошлого года рассказал «Эху Кавказа», что его смущает в этом вопросе:

«В ЦИКе мнение такое, что нам предоставляют данные компетентные органы – наши, республиканские компетентные органы. Их не интересует происхождение этих данных. Но мы знаем, это ни для кого не секрет, что наши компетентные органы получают эти данные из-за рубежа, получают из-за границы. И меня смущает тот факт, что некоторые государственные функции или специальные функции мы делегируем иностранным органам. Для меня это открытый вопрос. Я предложил, чтобы парламент определил механизм определения этого ценза, если он есть в Конституции. Потому что они – законодательный орган. Мы не можем для себя самостоятельно писать законы и работать по ним. И точно так же компетентные органы не могут определять, как им и по каким законам работать».

Сегодня ближе к вечеру Эдуард Кокойты еще раз обратился к соратникам и гражданам Южной Осетии через социальные сети. Он вновь призвал своих сторонников к спокойствию и сдержанности:

«Дорогие мои соотечественники! Хочу обратиться к вам с огромной просьбой… Мы знаем, что вчера ЦИК РЮО вынес неправомерное решение, и прошу вас сохранять спокойствие, призываю своих сторонников быть более сдержанными. Я хочу вас заверить, что мы обязательно победим. Мы не совершим тех ошибок, которые были в 2017 году. Я еще раз заявляю здесь, перед инициативной группой, перед народом, который здесь собрался, я вам дал слово, что я никого не собираюсь поддерживать (из кандидатов). Я собираюсь поддерживать Конституцию и народ Республики Южная Осетия. В двух словах просто хочу сказать, что в РЮО сегодня происходит тихий конституционных переворот. Мы с этим будем бороться. Мы заставим всех считаться с Конституцией Республики Южная Осетия и уважать мнение осетинского народа. Выборы президента Государства Алании – это внутреннее наше с вами дело, любые вмешательства в выборный процесс будут нами пресекаться…»

На момент написания материала юристы инициативной группы по выдвижению Эдуарда Кокойты еще не получили письменный и аргументированный ответ ЦИК об отказе в регистрации.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия