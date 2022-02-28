«Российскому оккупанту в Харькове дают жесткий отпор»

ПРАГА---Пятый день российского вторжения в Украину. На севере, востоке и юге страны продолжаются бои между российской армией и Вооруженными силами Украины. Впрочем, самой горячей точкой страны сегодня стал город Харьков. Он подвергается массированному обстрелу из систем залпового огня «Град» и «Смерч». Под прицелом и жилые кварталы, приходят сообщения о погибших и раненных. С нами на прямой телефонной связи из Полтавы журналист телеканала «Настоящее время» Анна Бровко, которая весь день следит за ситуацией в Украине.

– Анна, что сейчас происходит в Харькове?

Сегодня Харьков практически целый день под обстрелами или бомбежками. Тревожные новости приходят сразу из нескольких районов, в основном из тех, которые ближе всего к границе с Российской Федерацией

– Я сейчас нахожусь в городе Полтава, в 50-ти километрах от Харькова. Я сюда выехала в первый же день вместе со своей семьей, чтобы быть в безопасности. Но очень многие мои друзья и коллеги остались в Харькове, я слежу за новостями по пабликам и по переписке, созвонам с ними, – к счастью, есть связь, и это возможно сделать. Сегодня Харьков практически целый день под обстрелами или бомбежками. К сожалению, или к счастью, в снарядах и орудиях я не разбираюсь, но то, что пишут локальные СМИ, которым можно доверять, то это действительно «Грады» и другие снаряды. Тревожные новости приходят сразу из нескольких районов, в основном из тех, которые ближе всего к границе с Российской Федерацией – это Алексеевка, Салтовка – это очень большой жилмассив на окраине города, там обстреливаются дома, люди практически не выходят из своих укрытий. Сегодня утром несколько моих знакомых попытались выйти в магазины – редкие, которые до сих пор работают, открываются на какое-то время, – чтобы пополнить запасы продовольствия, но снова возвращались в укрытие.

– Какова гуманитарная ситуация? Действительно сообщалось о том, что не хватает продовольствия, лекарств, закрыты магазины, а в тех, которые открыты, длинные очереди.

– Да, очереди действительно длинные, мои друзья говорили, что не меньше часа приходится стоять. Это было и вчера, и сохраняется сегодня. Сейчас очень сильно помогает бизнес Харькова, волонтеры и городские чиновники – все вместе объединяются и создают группы взаимопомощи: те, кто могут, выпекают хлеб, если у пекарен нет муки, то сельхозпредприятия им подвозят, делают вот такие коллаборации и развозят потом продукты по районам. Разводят, в том числе, в метрополитен в Харькове, очень многие жители укрываются именно там, буквально с первых дней войны, и туда централизованно поставляют хлеб, печенье, молочную кухню для детей и малышей, которые там остались.

– Срочная новость – в Харькове только что прогремело три мощных взрыва, сообщает агентство УНИАН. Я хочу вас спросить: есть ли какая-либо возможность покинуть город? Вы сказали, что люди в основном сидят в подвалах, но, тем не менее, можно ли в этой тяжелейшей ситуации хоть как-то помочь людям выехать?

Есть эвакуационные поезда, понятное дело, они без всякого расписания ходят, очень осторожно, но добраться до вокзала тоже задача со звездочкой, поскольку никакой городской транспорт не ходит

– Знаете, я сейчас стараюсь дистанционно помочь друзьям, особенно тем, у кого есть дети, выехать в Полтаву. Это очень сложно, практически невозможно. Есть эвакуационные поезда, понятное дело, они без всякого расписания ходят, очень медленно, очень осторожно, с частыми остановками, но добраться из каких-либо районов до вокзала тоже задача со звездочкой, поскольку никакой городской транспорт не ходит, метро работает в режиме убежища и с помощью метрополитена добраться до вокзала невозможно. Поэтому, если кто-то и рискует выехать, то на собственный страх и риск. Тяжело…

– Вы отметили, что вы на связи с друзьями и знакомыми. Эта связь постоянная, она прерывается? Сейчас в городе есть электричество, интернет, мобильная связь?

– У большинства моих друзей, которые находятся в разных районах города, есть и интернет, и свет, и вода. В некоторых районах отключают тепло- и газоснабжение, в частности, в тех, которые подвергаются бомбежкам. Но коммунальные службы, когда есть затишья, стараются все ремонтировать. Одна моя коллега, журналист агентства «Интерфакс», осталась буквально отрезана на три дня от всего мира, потому что у нее не было дома электричества, и она не могла зарядить телефон, и у нее не было связи. Вот сегодня починили электросети и она смогла зарядить телефон, и мы по телефону ей рассказали обстановку – что, где, как происходит. Она не может эвакуироваться из-за пожилой матери, которая, как вы знаете, часто люди в возрасте не хотят покидать свои родные дома, и сложно с ними договориться.

– По нашей информации, что город контролируют украинские силы. Что известно вам?

Российского оккупанта в Харькове не ждут, и дают ему жесткий отпор, и я верю в наши вооруженные силы, верю, что скоро враг отступит

– Да, конечно. Официальные власти, председатель Харьковской областной государственной администрации, харьковская полиция, Национальная гвардия, Вооруженные силы и силы территориальной обороны, куда записываются невероятное количество добровольцев, они контролируют ситуацию в городе. Но окраины города и населенные пункты, которые расположены между Харьковом и границей с Россией, – там ситуация тяжелее, и там часто бывают российские диверсионные группы и полиция просит людей, несмотря на то, что комендантский час там какое-то ограниченное время длится, и днем просят не выходить на улицу, чтобы не попасть под обстрелы, под артобстрелы, в том числе. Но российского оккупанта в Харькове не ждут, и дают ему жесткий отпор, и я верю в наши вооруженные силы, верю, что скоро враг отступит.