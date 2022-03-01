Зурабишвили из Парижа заявила о новых перспективах Украины, Грузии и Молдовы

Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела встречу со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, после которой заявила о «новом окне» возможностей для Украины, Грузии и Молдовы.

«Сегодня открывается новое окно, через которое европейцы готовы иначе смотреть на будущее Украины, Грузии и Молдовы. Мы должны стоять здесь, и поэтому мы здесь. Я хочу, чтобы все помнили, что Грузия, как и Украина являются теми странами, которые завтра будут частью Европы», – сказала Зурабишвили в видеообращении из Парижа.

Она добавила, что от Грузии «никто не ждет мер, которые поставят страну в опасность», а единственной целью ее визита во Францию является демонстрация солидарности с Украиной, пишет агентство «Новости-Грузия».

«В то время, когда вся Европа едина, мы тоже должны стать частью этого единства», – подчеркнула она.

Елисейский дворец не распространил информацию об итогах встречи. Сам Макрон прокомментировал переговоры в Twitter.

«Грузия и Молдова – страны-соседи нашего Союза, они наши партнеры и друзья. Сегодня утром я подтвердил их президентам нашу решимость поддерживать их против любых попыток напряженности и дестабилизации. Солидарность перед лицом кризиса», – написал он.

Из Парижа Зурабишвили отправится в Брюссель, куда ранее ее пригласил глава Евросовета Шарль Мишель. Одновременно сегодня стало известно, что Молдову и Грузию в ближайшее время посетит Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

28 февраля, на фоне продолжающейся военной операции России, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление его страны в Евросоюз. Документ адресован главам Евросовета, Европарламента, а также президенту Франции, председательствующей в ЕС.

В правительстве Грузии неоднократно заявляли, что планируют подать заявку на полноправное членство в ЕС в 2024 году.