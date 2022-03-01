В Абхазии заявляют, что продолжат курс на преодоление международной изоляции

Грузию пытаются втянуть в конфликт, – считает председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Он назвал печальным решение Украины отозвать из Тбилиси посла Игоря Долгова.

«Мы, Грузия, не будем ввязываться в военный конфликт. Была прямая попытка, в части организации отправки добровольцев в Украину, чтобы нас втянули в военный конфликт. Этого не добились, за этим последовал отзыв посла, и это печальный шаг. Украина находится в тяжелейшем положении. Мы все уважаем и, естественно, критиковать украинское правительство в этой ситуации некорректно, но мы должны зафиксировать, что это решение неприемлемо и неоправданно, учитывая все, что сделала Грузия в последние дни», – заявил Кобахидзе.

При этом Кобахидзе пояснил, что на всех форумах, где принципиально поднимался вопрос Украины, Грузия выражала свою позицию действенными шагами.

«Когда делается такой шаг в такое время, это выражение того, что они хотят втянуть Грузию в войну. Уточняю, что о координации Зеленского и «Национального движения» (оппозиционная партия, основанная Михаилом Саакашвили – ред.) речи не идет. Мы не дураки, чтобы говорить такие глупости», – заявил Кобахидзе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина отзывает из Грузии посла «за препятствия для добровольцев, которые хотят нам помочь, за неморальную позицию по отношению к санкциям».

Накануне группа добровольцев из Грузии, при содействии посольства Украины, пыталась вылететь чартерным рейсом из Тбилиси в Польшу, чтобы присоединиться к рядам украинской армии. Лидер антиоккупационного движения Давид Кацарава рассказал телеканалу Formula, что правительство Грузии не выдало разрешение на посадку самолета, которым добровольцы должны были лететь в Украину.