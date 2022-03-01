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Зеленский: «Докажите, что вы настоящие европейцы»
1 часа(-ов) назад
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Зеленский: «Докажите, что вы настоящие европейцы»
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Европарламенте.
Зеленский: «Докажите, что вы настоящие европейцы»
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