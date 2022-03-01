«Отныне каждая площадь будет Площадью Свободы»

Война, день шестой. Украина обвинила Россию в ракетных обстрелах жилых кварталов. Ракетный удар по главной площади Харькова не будет забыт и не будет прощен. Президент Украины Владимир Зеленский ждет от европарламентариев решения по ускоренному приему Киева в ЕС. Россия по-прежнему отрицает обстрелы городов и угрожает Западу.

Отныне каждая площадь в каждом украинском городе будет Площадью Свободы – выступление президента Владимира Зеленского перед членами Европейского парламента, который собрался сегодня для начала процедуры рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС, было крайне эмоциональным. Подключившийся по видеосвязи из Киева украинский лидер рассказал европейским депутатам, как его страна встретила шестой день вторжения:

«Это утро было трагическим для всех нас. Две крылатые ракеты поразили Харьков. Площадь Свободы. И это самая большая площадь в Европе. И это действительно – Площадь Свободы. Представьте: утром две крылатые ракеты поразили площадь Свободы. Десятки жертв. Это цена свободы. Мы хотим, чтобы наши дети жили. Мне кажется, это справедливо. Вчера погибло 16 детей. И снова президент Путин скажет, что «это операция, и мы уничтожаем только военную инфраструктуру». Где наши дети? На каких военных заводах они работают? Какими ракетами управляют? Может, на танках ездят? Вы убили 16 детей! Мы боремся за наши права – свободу и жизнь. А теперь мы боремся за выживание. И это наша главная мотивация. Но мы также боремся за то, чтобы быть равноправными членами Европы. С нами ЕС будет намного сильнее. Без вас Украина будет одна. Докажите, что вы с нами. Докажите, что вы нас не оставите. Докажите, что вы действительно европейцы, и тогда жизнь победит смерть, а свет победит тьму. Слава Украине!»

Кадры ракетного удара по центру Харькова облетели интернет. Второй по величине город Украины подвергся массированному обстрелу. МИД Украины опубликовал видео удара по зданию областной государственной администрации в центре Харькова. В этот момент рядом проезжало несколько автомобилей. Президент Зеленский в ответ на удары по городам обвинил Россию в терроризме:

«Украинский Харьков и русский Белгород всегда во многом были близки друг другу, даже граница между ними была лишь символической, только на картах, а не в душах людей. Не в душах. Сейчас все изменилось, после того как ракета из Белгорода попала в Харьков, ракета попала в площадь Свободы, лицо нашего Харькова. Это террор против города, это террор против Харькова, террор против Украины. Военных целей на площади не было. Так же, как и в жилых кварталах Харькова. Это не простится, это не будет забыто. Удар по Харькову – военное преступление, государственный терроризм Российской Федерации. После этого Россия – террористическое государство, это очевидно и должно быть официально объявлено таковым. Мы призываем все народы мира эффективно и без промедления отреагировать на эту зловещую тактику агрессора и заявить, что Россия занимается государственным терроризмом. Мы требуем, чтобы террористы были привлечены к полной ответственности в международных судах».

Впрочем, в Москве по-прежнему отрицают удары по населенным пунктам, твердя как мантру, что российская армия уничтожает только объекты военной инфраструктуры. И только высокоточным оружием. В этом заверяет министр обороны России Сергей Шойгу:

«Главное для нас – защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны. Российская армия не оккупирует украинскую территорию и принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей. Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием».

Пока российский министр обороны убеждал в первую очередь собственных сограждан в том, что Россия ведет исключительно освободительную войну на территории другого государства, его тезка из Министерства иностранных дел пытался убедить собравшихся в Женеве членов Совета ООН по правам человека в том, что Москва, по сути, единственный гарант этих прав. К слову, Сергею Лаврову пришлось подключаться по видеосвязи, так как ЕС не выдал разрешение на пролет самолета главного российского дипломата. Да и выступление министра выслушали далеко не все. Десятки дипломатов покинули зал заседаний в знак солидарности с Украиной. Но это не остановило Лаврова от обвинений Украины и Запада во вседозволенности:

«Нынешний киевский режим – яркий пример того, что, когда ты верноподданный вассал гегемона и с особым рвением участвуешь в обслуживании его политики по сдерживанию России, – тебе дозволено все. Ты можешь попирать любые права человека, свободы, просто убивать людей, культивировать неонацистские традиции и порядки. В обмен на твою беспрекословную преданность и послушание «цивилизованный» Запад на все это будет закрывать глаза. Более того, на днях Евросоюз в русофобском угаре принял решение поставлять Киеву летальные вооружения».

И этот «угар», как выразился российский министр, видимо, прекращаться не собирается. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Владимира Путина немедленно прекратить военные действия, назвав решение о вторжении преступлением:

«Поэтому я не упущу возможности присоединиться к своему коллеге в призыве к президенту России немедленно прекратить все боевые действия. Вывести российские войска в Россию и вернуться к диалогу. Кровопролитие должно прекратиться. Владимир Путин совершает преступление против украинского народа».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пошел еще дальше, обозначив беспрецедентные меры, на которые готов пойти Лондон в отношении Москвы. По словам главы правительства Соединенного Королевства, Владимир Путин совершает «варварские действия» против мирных жителей Украины. При этом Джонсон подчеркнул, что президент России «фатально недооценил» готовность украинского народа к борьбе и решимость Запада. Сама Великобритания, помимо воздушного пространства, закрыла и все морские порты страны для входа всем судам, имеющим отношение к Российской Федерации:

«Теперь очень сложно понять, как Владимира Путина можно назвать достойным собеседником, учитывая то, что он сделал. Это проблема, с которой мы сталкиваемся. Да, я выношу решение в пользу переговоров, да, я выношу решение в пользу поиска решения. Но как можно договариваться с тем, чьи танки катятся в сторону Киева и кто бомбит ни в чем не повинных мирных жителей?»

Москва, огрызаясь на все усиливающееся санкционное давление, параллельно старается успокоить собственных граждан. Российские власти ввели временные ограничения на выход зарубежных инвесторов из российских активов. По мнению представителей экономического сектора российского правительства, в теории это должно остановить падение рынка. А если нет, то заместитель Совета национальной безопасности, в прошлом премьер и президент России Дмитрий Медведев намерен отыграться на «каком-то французском министре». Угроза Дмитрия Анатольевича появилась на официальной страничке российского чиновника в Twitter:

«Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие».

Впрочем, как отмечают наблюдатели, именно «настоящая война», которую Россия развязала в Украине, переросла в экономическую. И, судя по показателям рынков, эту войну Россия безнадежно проигрывает.