Украина – полигон для ядерного шантажа?

Пятый день российского вторжения в Украину. Пока Москва и Киев ведут переговоры на белорусской границе, за населенные пункты продолжаются ожесточенные бои. Стороны приводят противоречивые данные о положении дел. Тем не менее, по мнению наблюдателей, очевидно то, что российская армия явно не смогла выполнить задачи по быстрому подавлению сопротивления ВСУ и взятию украинской столицы. А приказ президента России Владимира Путина о приведении сил стратегического сдерживания в состояние повышенной боевой готовности может спровоцировать новый «карибский кризис».

Война. День пятый. Особо ожесточенные столкновения сегодня происходили в Чернигове, в течение дня подвергался массированному обстрелу Харьков. Власти Украины сообщают о гибели мирных жителей в результате обстрела города российскими войсками с использованием реактивной артиллерии. Российская сторона отвергает обвинения в стрельбе по жилым кварталам. Между тем в Кремле утверждают, что украинские подразделения специально размещают собственные огневые точки на крышах домов и используют мирных жителей в качестве живого щита. Об этом, в частности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

«Мы видим неоднократные попытки, множественные попытки использовать гражданское население со стороны украинских националистических группировок, которые используют гражданское население, гражданские объекты, жилые дома как живой щит. Это недопустимо, и наши ребята, наши военные делают все возможное, чтобы этого не допустить».

На фоне боев весь день Украина и Россия пытались договориться об условиях прекращения огня. Делегации встретились на территории Беларуси. До начала переговоров в Киеве подчеркнули, что ключевым вопросом встречи будет немедленный отвод российских войск с территории Украины.

Президент страны Владимир Зеленский же, давший понять, что не испытывает оптимизма по поводу переговоров, обратился к Евросоюзу с призывом в срочном порядке рассмотреть заявку Киева на прием в содружество:

«Мы просим Европейский союз принять Украину немедленно, согласно новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам, которые с нами. Но наша цель – быть со всеми европейцами и, самое главное, быть равными. Я уверен, что это справедливо. Я уверен, что мы это заслужили. Я уверен, что это возможно».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ответ дал понять, что сейчас первостепенным является не членство Украины в ЕС, а более насущные вопросы:

«Сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня. Поверьте, нужно заняться более практическими вещами. Членство – это то, что требует времени... в любом случае, займет много лет. Мы же должны дать ответ на ближайшие часы, а не на ближайшие годы, ближайшие часы».

На то, что время, действительно, идет на часы, а не на годы, намекнул и российский президент. Владимир Путин на фоне явно идущего вразрез планам Кремля медленного продвижения российской армии бросил на стол свой главный козырь:

«Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны принимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере – я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все прекрасно знают, – но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства».

Просто очередная угроза или попытка переломить ситуацию путем ядерного шантажа? По словам экспертов, нынешняя ядерная доктрина России не столько проясняет ситуацию, сколько еще больше запутывает. Главный вопрос сейчас – в каком случае Москва может применить ядерное оружие? На Западе откровенную угрозу со стороны российского лидера считают попыткой одновременного шантажа и смещения фокуса международного внимания. Об этом, в частности, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес:

«Думаю, начав разговор об этом, он (Путин) сделал две вещи: напомнил всем, что у него есть ядерное оружие, которое начинает вызывать у людей беспокойство, а во-вторых, отвлек внимание от того, что происходит в Украине. Он явно хочет отвлечь внимание людей от того, что происходит на земле, и у него это получилось, в какой-то степени ему это удалось».

Удалось Путину и еще кое-что. Сплотить Запад так, как ни Вашингтону, ни Брюсселю не удавалось за всю историю. Даже во времена холодной войны страны антисоветского блока были более разобщены в своем отношении к СССР, чем сегодня к России. Даже Германия впервые с окончания Второй мировой войны открыто заявляет, что намерена официально милитаризоваться. А канцлер Олаф Шольц даже нашел оправдание, позволяющее отодвинуть вину за развязывание крупнейшей в истории человечества войны на задний план.

«Ведь именно Путин, а не русский народ, выбрал войну. Поэтому давайте скажем во всеуслышание: эта война – война Путина. Это различие важно для меня. Потому что примирение между русскими и немцами после Второй мировой войны было и остается важной главой нашей совместной истории. И я понимаю, как тяжело вынести эту ситуацию тем гражданам нашей страны, которые родились в России или в Украине. Потому мы не допустим, чтобы конфликт между Путиным и свободным миром вскрыл старые раны и принес с собой новые обвинения».

Различие между тем действительно важное. Как отмечают наблюдатели, когда один из главных пропагандистов Кремля Дмитрий Киселев в эфире федерального канала, в главном выпуске новостей проникновенно рассказывает, как российские самолеты, подводные лодки и ракеты наземного базирования – так называемая ядерная триада – будут стирать с лица земли все неугодные страны, невольно встает вопрос об адекватности российской политической и медийной элиты.

«Всего наши подлодки способны выпустить более полутысячи ядерных боеголовок, что гарантированно уничтожает США и все страны НАТО в придачу. Это по принципу – зачем нам мир, если в нем не будет России?»

Похвальба Дмитрия Киселева, запомнившегося многим еще по его обещаниям превратить США в радиоактивный пепел, стала продолжением «интересных мероприятий», организованных президентом России буквально за несколько дней до вторжения в Украину. 19 февраля Владимир Путин в компании белорусского коллеги Александра Лукашенко уже нажимал на красную кнопку, имитируя запуск ядерных ракет. Действо, устроенное тогда хозяином Кремля, явно ставило своей целью показать геополитическим визави, что последнее слово в украинском противостоянии Путин намерен оставить за собой. Даже если для этого придется прибегнуть к запрещенному международными конвенциями оружию. И вот опять.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Владимир Путин в шаге от катастрофы:

«Я думаю, что это отвлечение от реальности, от того, что происходит в Украине. Это катастрофическая неудачная затея президента Путина. Это не может привести ни к чему хорошему для России, как мы на Западе постоянно говорили с самого начала. Это должно закончиться».

Но Владимир Путин, видимо, по-прежнему уверен, что закончиться это должно на его условиях. К слову, одно из основных преимуществ ядерного оружия для его обладателя – это отсутствие необходимости его применения. Фактически ОМУ обеспечивает безопасность не применением, а угрозой применения. Это и есть «ядерное сдерживание».

Указан в доктрине и перечень сценариев, при которых Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие. Всего их четыре: получение достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих Россию; применение против страны ядерного оружия и другого оружия массового поражения; воздействие на объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

А что считать угрозой для «существования государства», решать будет нынешний обладатель российской ядерной кнопки, который каких-то четыре года назад обещал позаботиться о том, чтобы мир не пережил Россию:

«Если кем-то принято решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Для мира будет глобальная катастрофа. Но я все-таки как гражданин России и глава российского государства тогда хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если там не будет России?»

После воскресного заявления Путина, казалось бы, уже забывшего об обещании ответного, а не превентивного удара, Запад напомнил, что не только у России есть ядерное оружие. Однако повышения уровня боеготовности собственных сил сдерживания декларировать не стал. Как, впрочем, не отказался и от военной помощи Украине. О чем сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель:

«Путин объявил, что приводит российские ядерные силы сдерживания в состояние повышенной боевой готовности. Я предлагаю использовать Европейский фонд мира для двух экстренных мер помощи – для финансирования поставок летальных средств для украинской армии, а также необходимого топлива, средств защиты и медикаментов. Еще одно табу пало. Табу на то, что Европейский союз не поставляет оружие странам, ведущим войны. Да, мы это сделаем. Потому что эта война требует нашего участия, чтобы поддержать украинскую армию».

В Москве на заявление господина Борреля отреагировали довольно резко, пообещав, что поставки оружия не принесут стабильности Украине. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, скорее, наоборот:

«Евросоюз – это объединение, которое занимает недружественную позицию в отношении нас и предпринимает меры не дружественного, а, называя вещи своими именами, откровенно враждебного характера по отношению к нам. Поставки оружия, вооружений, боеприпасов на территорию Украины, с нашей точки зрения, может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка».

Интересно, что в российской ядерной доктрине имеется и еще один весьма любопытный подпункт, позволяющий применить ядерное оружие для «недопущения эскалации военных действий и их прекращения на приемлемых для Российской Федерации и/или ее союзников условиях». Говоря простым языком, Москва может применить ядерное оружие, если будет недовольна предлагаемыми условиями прекращения конфликта. И в условиях происходящего в Украине заявление Путина о приведении сил сдерживания в боевую готовность – крайне тревожный сигнал. Особенно если вспомнить увлечение российского президента не только историей, но и загробной жизнью.

«Мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут».