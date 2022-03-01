Оппозиция проводит масштабную протестную акцию в Тбилиси

Экс-министр обороны Грузии Бачо Ахалая вышел на свободу после почти десяти лет тюрьмы.

Сегодня у пенитенциарного учреждения №12 в Рустави Ахалая встречали члены его семьи, близкие и сторонники. В числе последних был Ника Мелия, лидер партии «Единое национальное движение», при власти которой Ахалая был членом правительства. Мелия отметил, что считает своей «гражданской, человеческой и политической обязанностью» находиться здесь, пишет агентство «Новости-Грузия».

Сам Ахалая сообщил, что не собирается возвращаться в политику. Телеканал «Пирвели» передает, что в ближайшее время Ахалая планирует покинуть Грузию.

«Заниматься политикой я действительно не планирую, это не мое дело», — заявил Ахалая отвечая на вопрос журналистов о планах на будущее.

Бачо Ахалая – высокопоставленный чиновник в правительстве третьего президента Михаила Саакашвили. Его задержали в ноябре 2012 года, через месяц после парламентских выборов и прихода к власти в стране партии «Грузинская мечта».

Экс-министр был оправдан по двум уголовным делам – об организации бесчеловечного обращения со спецназовцами, а также о пытках, незаконном лишении свободы и превышении служебных полномочий в отношении военных.

Виновным Ахалая был признан в бесчеловечном обращении с заключенными во время подавления «тюремного бунта» в 2006 году, но Михаил Саакашвили, который до осени 2013 года был президентом Грузии, помиловал его.

По делу о «навтлугской спецоперации» 2006 года, во время которой были убиты три человека, Ахалая в 2014 году присудили 7 лет и 6 месяцев тюрьмы.

В 2018 году Ахалая был признан виновным в организации пыток обвиняемого в шпионаже полковника Серго Тетрадзе и приговорен к 9 годам лишения свободы.

Ахалая не засчитали избранный ему в виде меры пресечения период содержания под стражей до помилования и отсчет девятилетнего срока заключения был начат с момента вынесения приговора.