«Грузинская мечта» не спешит следовать украинской

Тема солидарности с Украиной и перспектив следования за ней к ускоренному членству в ЕС окончательно рассорила грузинских депутатов. Страсти накалились настолько, что на сегодняшнем парламентском заседании, которое транслировалось в прямом эфире, один из депутатов «Грузинской мечты» сорвался на нецензурную брань.

Ни государственный гимн Украины, прозвучавший в начале пленарной сессии грузинского парламента, ни украинские флаги на трибуне и ложах не сплотили грузинских депутатов от власти и оппозиции. Они солидарны с Украиной, но по-разному. Депутаты партии власти, в том числе и спикер парламента Шалва Папуашвили, свои выступления начали с воспоминаний об августовской войне 2008-го:

«Для нас, грузин, это не чужая борьба, мы хорошо знаем, что чувствуют в эти тяжелые дни наши украинские сестры и братья. В борьбе, тем более за свободу, всегда есть жертвы, в том числе, среди мирного населения. И это самый большой ужас даже во время войны».

Далее Папуашвили, как и другие его однопартийцы, обвинил оппозицию во главе с «Нацдвижением» в том, что в 2008-м они сдали грузинские территории России, а сейчас своим требованием присоединиться к санкциям против России и отправкой в Украину добровольцев способствуют повторению августовской войны.

Оппозиция же пыталась понять, как премьер-министр Ираклий Гарибашвили 25 февраля отказался от присоединения к санкциям против Кремля, а «Грузинская мечта» сорвала внеочередную парламентскую сессию, созванную оппозиций.

И лишь на шестой день вторжения России в Украину в грузинском парламентском зале прозвучал украинский гимн в знак солидарности с Киевом. Оппозиционный депутат Армаз Ахвледиани, как и другие его коллеги, коснулся и перспективы ускоренного вхождения Украины в ЕС. С этой заявкой к Брюсселю обратился украинский президент Владимир Зеленский.

«Когда я слушаю премьер-министра (Ираклия Гарибашвили), мне кажется, что он говорит не от имени своей страны, и мне очень жаль в связи с этим. Единственный выход, путь начала процедуры ускоренного вхождения Грузии в ЕС, в НАТО, – это то, что сегодня мы прочно, без оглядки должны быть вместе с Украиной и украинцами».

Но подоспевшая к тому времени информация о том, что президент Зеленский решил отозвать посла Украины из Грузии из-за «безнравственной» позиции Тбилиси в вопросе санкций против РФ, еще больше убедила оппозицию в том, что в этом процессе грузинская власть многое упустила, и она заключила: «Грузинская мечта» встала на сторону Путина и России».

В ответ депутат «Мечты» Михаил Кавелашвили гневно сказал:

«Вот в такой ситуации вы одновременно говорите, что нужно встать вместе и войти в ЕС, и в то же время ведете себя позорно, дискредитируете собственную власть, разве это поступок?»

На этом у депутата Кавелашвили иссяк печатный словарный запас, и он перешел на нецензурную брань в адрес тех, кто больше «всех делает российское дело».

Эмоции не сдержала и оппозиционный депутат Тако Чарквиани:

«Вы правда убогие, не оставьте страну без Евросоюза, а то народ растопчет вас!» – кричала она во весь голос.

Председатель «Грузинский мечты» Ираклий Кобахидзе, назвав оппозиционных депутатов продолжателями дела Серго Орждоникидзе, решил пояснить обществу:

«С учетом войны Украине предложили в ускоренном порядке рассмотреть перспективу присвоения ей статуса кандидата (членства в ЕС). Об этом идет речь, здесь и разговора нет о членстве Украины. Так или иначе, для присоединения Украины с ЕС понадобится много лет».

Также Кобахидзе напомнил, что «Грузинская мечта» собирается сделать заявку Грузии на членство в ЕС в конце третьего избирательного срока правления – в 2024-м. И напомнил, чем чревата поспешность в этом деле:

«Поспешная инициатива может быть контрпродуктивной, потому что в течение двух лет мы должны выполнить какие-то условия, после этого заявка (на членство в ЕС) становится уверенной. Если мы внесем слабую заявку в ЕС, – это может быть контрпродуктивным».

Соответственно, власть опровергла мнение президента Саломе Зурабишвили. Она в Париже, после встречи с президентом Эммануэлем Макроном заявила о «новом окне» возможностей для Украины, Грузии и Молдовы. Мнение президента Зурабишвили разделяет и Вано Чхиквадзе, менеджер программы по евроинтеграции фонда «Открытое общество – Грузия»:

«Честно говоря, я никакого рационального аргумента не услышал, почему в 2024-м, а не сейчас. Почему сейчас? Потому что, с учетом Украины, открывается новое окно возможностей. Тем более если примеру Украины последует и Молдова. Мы обязательно должны последовать этому шагу – сделать заявку, и ни в коем случае не дожидаться 2024 года. Тем более что никто не знает, какая ситуация будет тогда и насколько Грузия и ЕС будут готовы для всего этого».

Тем более что Грузия в прошлом году с треском провалила обязательства, взятые перед Брюсселем о реформе судебной системы, ради этого отказалась и от финансовой помощи ЕС, аннулировала соглашения Шарля Мишеля по выводу страны из политического кризиса. А сегодняшнее противостояние депутатов в парламенте лишь подтвердило предположение, что поляризация и нетерпимость между политическими оппонентами достигли новых бездонных глубин.

Глава парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе под вечер успокоил общество тем, что, в случае присвоение статуса кандидата на членство в ЕС Украине, такой статус получат и Грузия, и Молдова. Но, видимо, в рядах «Грузинской мечты» все-таки решили подстраховаться. В конце рабочего дня стало известно, что парламентский комитет по вопросам евроинтеграции разработал проект резолюции. В нем содержится призыв к грузинским властям и ЕС, с учетом сложившейся ситуации и последствий августовской войны 2008-го, максимально ускорить процесс вхождения Грузии в Евросоюз.