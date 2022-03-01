Асида Бутба: «Мы теряем мир, в котором человеческая жизнь имеет ценность»

Команда площадки «Склад», которая работает в Сухуме уже несколько лет и объединяет креативных молодых людей разных специальностей, опубликовала в Instagram пост о том, что они шокированы войной в Украине и в связи с этим приостанавливают все публичные мероприятия. Одна из основателей этой площадки Асида Бутба поговорила с «Эхом Кавказа» о том, может ли культура заставить замолчать пушки.

– Асида, актив культурной площадки «Склад» опубликовал на днях в Instagram пост, в котором выразил отношение к событиям в Украине. Скажите, пожалуйста, какое впечатление они произвели на вас?

– Впечатление, конечно, шокирующее, и я не знаю даже, что тут еще сказать. Состояние шока и, возможно, даже непонимания вообще, как жить с этим дальше. Во всяком случае, для меня. И, мне кажется, что мы теряем мир, в котором человеческая жизнь имеет ценность. И это очень-очень страшно.

Мы не можем притворяться, что ничего не происходит, поэтому в такие времена очень важно собираться, очень важно обсуждать, очень важно находиться на связи

Насчет реакции и нашего отношения, я думаю, что тот пост, который мы выпустили, он был первой реакцией, потому что сейчас очень тяжело что-то делать. Понятно, что все планы должны быть как-то связаны с тем, что происходит, потому что продолжение функционирования так, как будто ничего не произошло, оно вне вопросов, я думаю. Мы не можем притворяться, что ничего не происходит, поэтому в этой ситуации и в такие времена очень важно собираться, очень важно обсуждать, очень важно находиться на связи. Это бесспорно. И мы продолжим это делать. И, я думаю, что мы немного изменим нашу программу.

– Асида, как вы думаете, что можно противопоставить разрушению?

Сейчас культура и искусство все равно несут в себе потенциал объединения и понимание того, что мир и жизнь – это ценность

– К сожалению, на этот счет у меня ощущения очень пессимистические, потому что такое чувство, что очень сложно противодействовать тем, у кого оружие, власть и возможность стрелять и разрушать. Но я думаю, что сейчас культура и искусство все равно несут в себе потенциал объединения и понимание того, что мир и жизнь – это ценность. И сегодня мы понимаем, что в Украине работают художники и писатели, которые документируют то, что с ними происходит, они передают это. И, мне кажется, очень важно на это обратить внимание.

– Культурная площадка «Склад» ведет в Сухуме интересную культурную программу. В связи с произошедшими событиями что-то в ней изменится?

– У нас на эту неделю была запланирована премьера нашей художницы в резиденции Сэм Жюри, которая как раз основывалась на свидетельствах людей, на воспоминаниях из Абхазии. Мы переносим эту премьеру, и я думаю, что мы покажем этот фильм на следующей неделе. И, конечно же, эта работа приобретает новое звучание в свете вот этой развернувшейся войны.

Фильм, о котором я говорю, был снят Сэм Жюри несколько лет назад. Это была резиденция, в которую мы ее пригласили, посвященная архивам, уничтоженным в ходе грузино-абхазской войны. И, собственно, она приехала задать людям вопрос о том, что является самым важным и объединяющим их событием? И оказалось, что для всех – это война. И дальше она спросила, собственно, о том, какое для них первое самое яркое воспоминание? Помнят ли они день до войны? Оказалось, что до войны день никто не помнит. Все помнят, как началась война. В итоге фильм строится на воспоминаниях о начале войны.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия