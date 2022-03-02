Президент Грузии дистанцировалась от заявлений премьера по санкциям против РФ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили дистанцировалась от заявлений премьера Ираклия Гарибашвили о неприсоединении к санкциям против России.

«В первую очередь, я не знаю, почему он сделал это заявление… Скажу честно – я бы не сделала такое заявление», – сказала Зурабишвили в интервью французскому государственному новостному телеканалу France 24.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», она напомнила, что ранее Грузия уже присоединилась к ряду санкций в отношении РФ и усомнилась в том, что ограничения, которые сейчас способен ввести Тбилиси, могут «реально повлиять» на ситуацию.

«Что важно и чего все ждут от Грузии, так это открытая солидарность. В рамках визита [во Францию] именно ее я выражаю в адрес президента Зеленского. Население Грузии также выражает ее очень ясно», – сказала Зурабишвили.

На прошлой неделе Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не будет присоединяться к санкциям Запада, введенным против России из-за ситуации вокруг Украины. При этом финансовый сектор Грузии был вынужден ввести новые ограничения в отношении подсанкционных банков.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский объявил об отзыве посла из Грузии для консультаций. Позиция правительства Грузии по санкциям была названа одной из причин этого решения.