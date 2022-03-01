Добровольцы, не доехавшие до Украины, и посол, отозванный из Грузии

Украина отозвала из Грузии своего посла Игоря Долгова для консультаций. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это связано с аморальной позицией Грузии в вопросе санкций против РФ, а также с тем, что власти Грузии препятствуют добровольцам, желающим помочь украинцам. В грузинском правительстве, в свою очередь, заявляют о провокациях и попытках втянуть страну в войну.

Торнике Окропилашвили – один из тех добровольцев, который накануне пытался вылететь из аэропорта Тбилиси в Польшу, а уже оттуда через сухопутную границу попасть в Украину. По его словам, они должны были лететь чартерным рейсом. Всего – более 100 человек.

«Мы примерно к шести часам должны были быть в аэропорту. Когда мы пришли, там уже были добровольцы, но самолету, который они ждали, не дали права приземлиться. Пришел консул Украины, атташе, и они подтвердили, что власти не дали им права переправить нас. Но отдельно от СМИ они сказали, что найдут альтернативный путь. Может, через Турцию или Азербайджан, впрочем, до этого момента ничего не получается».

Судя по всему, именно украинский самолет, так и не вылетевший по направлению к Грузии, стал причиной того, что Украина отозвала своего посла Игоря Долгова сегодня.

«В основе принятого решения президент назвал две причины. Первая – это аморальная позиция грузинской стороны по поводу санкций, которые были введены ввиду того, что Россия развязала войну с Украиной. А вторая – это решение, которое не было принято в связи с отправкой добровольцев в Украину», – заявил вечером в ходе брифинга Андрей Касьянов – советник посла Украины в Грузии.

На вопрос «Эха Кавказа», выступало ли посольство организатором несостоявшегося рейса, Касьянов ответил, что оно содействовало его организации.

Тем временем «Грузинская мечта» усмотрела в происходящем происки своих оппонентов – «Единого национального движения». Председатель партии Ираклий Кобахидзе полагает, что все происходящее – это попытка втянуть Грузию в войну. Причем, говоря о координированных действиях, предпринимаемых некими силами для этого, он несколько раз подчеркнул, что не имеет в виду координацию ЕНД с Зеленским. Однако большей конкретики не внес.

«Есть попытки вовлечь Грузию, здесь, в Грузии, в военный конфликт. Конечно, мы этого не допустим (…) В Грузии частью этой координации является та политическая сила, которая всегда была замечена в предательстве, – это «Нацдвижение» (…) Мы можем задать вопрос, провести небольшой референдум и призвать людей собраться у парламента, тех, кто поддерживает вовлечение в военный конфликт. Возможно, это нужно. Если есть сторонники того, чтобы власти включили сегодня Грузию в военный конфликт, – мы можем задать этот вопрос. Но мы думаем, что Грузия, исходя из интересов народа, не должна включаться в военный конфликт», – заявил Ираклий Кобахидзе.

В оппозиции полагают, что правящая команда фактически открыто поддержала действия России, тем самым поставив под удар интересы народа. И, как считает независимый депутат парламента Тамар Кордзая, не только его:

«Украинцы увидели, что у граждан Грузии власть, которая из-за своей беспринципности играет не только с судьбой грузинских граждан, но и с судьбой европейской безопасности. Это самое большое преступление, которое могла совершить власть Грузии».

В свою очередь, Гига Бокерия, председатель «Европейской Грузии», заявил:

«Режим Иванишвили, «Грузинская мечта» пошла на шаг, из-за которого мы уже официально оказались в лагере Путина. В этих обстоятельствах единственный путь, который есть у грузинского общества, – это полностью обнажить нелегитимный режим Иванишвили. Для этого мирный протест должен продолжиться».

Сегодня, шестой день подряд со дня начала войны в Украине вечером у здания парламента в Тбилиси проходит масштабная акция протеста. По словам представителей одной из организационных сил – движения «Позор», наряду с желанием выразить поддержку Украине, участники акции требуют также отставки премьера Гарибашвили и назначения досрочных выборов.