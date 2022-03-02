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«Ты выйдешь? Когда?» – в Москве задержали двух женщин с пятью детьми

«Ты выйдешь? Когда?» – в Москве задержали двух женщин с пятью детьми
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«Ты выйдешь? Когда?» – в Москве задержали двух женщин с пятью детьми

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В Москве задержали двух женщин с пятью детьми. Они хотели возложить цветы к посольству Украины. Дети сами нарисовали плакат «Нет войне». Добиться освобождения детей и матерей удалось только после приезда в ОВД адвоката.

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