«Ты выйдешь? Когда?» – в Москве задержали двух женщин с пятью детьми
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В Москве задержали двух женщин с пятью детьми. Они хотели возложить цветы к посольству Украины. Дети сами нарисовали плакат «Нет войне». Добиться освобождения детей и матерей удалось только после приезда в ОВД адвоката.
«Ты выйдешь? Когда?» – в Москве задержали двух женщин с пятью детьми
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