Экономике Грузии придется быть немного военной

По итогам февраля годовая инфляция в Грузии составила почти 14 процентов. Экономисты не склонны к оптимизму и в дальнейшем, особенно с учетом вторжения России в Украину, которое может усугубить экономические трудности страны.

Сегодня Грузстат опубликовал данные по инфляции за февраль 2022 года. Согласно документу, цены выросли практически на все потребительские товары, начиная с продуктов питания, заканчивая транспортом.

Продукты питания и безалкогольные напитки: цены в группе выросли более чем на 17%. Особенно подорожали овощи (34,0 процента), минеральная и родниковая вода, безалкогольные напитки и натуральные соки – более чем на 20 процентов. На 17-20 процентов подорожали хлеб и хлебобулочные изделия, рыба, масло и жир.

Коммунальные услуги стали дороже более чем на 45 процентов, транспорт на 14.

По прогнозам аналитиков, война в Украине приведет к замедлению экономического роста Грузии, разгону инфляции и негативным ожиданиям на валютном рынке.

Сегодня импорт продовольственных товаров из Украины в Грузию уже приостановлен, денежные переводы в Россию также на минимуме, а из-за падения курса рубля часть российских импортеров воздерживается от закупок грузинской продукции.

Что касается импорта продуктов питания, грузинские дистрибьюторы считают, что в Грузии не возникнет проблем. Однако глава Бизнес-ассоциации дистрибьюторов Ива Чкония предполагает, что цены на продукты питания обязательно вырастут.

«Сейчас у компаний нет проблем с поставками, но есть задержка с поставками в Россию. У них есть проблема, потому что, к сожалению, мы зависим как от российского, так и от украинского рынков продуктов первой необходимости, таких как пшеница, мука, крупы, масло... Я не говорю и о других продуктах, список очень обширен. Мы ищем альтернативные источники, однако транспортировка продуктов из той же Европы вдвое дороже. Кроме того, себестоимость продукции в Европе намного выше, что напрямую влияет на цены», – говорит Чкония.

Как и в ситуации с пандемией, бизнес видит выход в изменении налогового режима. Для того чтобы дистрибьюторы должным образом отреагировали на негативное влияние войны и не подверглись серьезному налоговому давлению, они обращаются к правительству с просьбой о снижении налогов.

«Чтобы не допустить разгона инфляции более чем в два раза, единственным разумным решением проблемы мы считаем снижение НДС и налога на прибыль, чтобы у предприятий была возможность не повышать цены», – рекомендовал эксперт.

Обрушение курса валют стран – главных торговых партнеров Грузии способно потянуть за собой вниз грузинский лари, за чем последует новый разгон инфляции, считает профессор Вахтанг Чарая.

«В нынешней ситуации лари, безусловно, начнет падение, но не думаю, что такими же темпами. Тут главное, чтобы Нацбанк Грузии вел осмотрительную монетарную политику снижения ажиотажа на рынке. В этом случае обвала можно избежать», – заявил экономист.

Согласно базовому сценарию Нацбанка, в 2022 году рост экономики Грузии ожидался на уровне 5,0%, средний уровень инфляции в пределах 4,9% и стабилизация среднего обменного курса доллара США в пределах 3,1 лари. Однако ухудшение геополитической ситуации и начало войны между Россией и Украиной привели к ухудшению прогноза.

Согласно новому сценарию консалтинговой компании Galt&Taggart, который предусматривает разрешение российско-украинского конфликта в течение 1-2 месяцев, ожидается: снижение темпов роста ВВП Грузии до 3%, средний уровень инфляции 7% и курс доллара на уровне 3,25 лари.

Второй сценарий предполагает затяжной характер российско-украинского конфликта и введение дополнительных санкций в отношении России. В этом случае аналитики ожидают, что экономический рост Грузии сократится до 1% в 2022 году, а средний уровень инфляции приблизится к 9%, курс доллара при этом достигнет 3,4 лари.

В свою очередь, сегодня НПО «Международная прозрачность» опубликовала обширный доклад, где речь идет о растущей за последний период зависимости экономики Грузии от России, в особенности в импорте зерна, который достиг 99%. Главная рекомендация – сведение к минимуму экономической зависимости от России. Это предполагает диверсификацию экспортных рынков, особенно в области экспорта вина, максимальное содействие местному производству пшеницы и диверсификация ее импорта. Россия не должна быть целевым источником привлечения туристов. Участие российских компаний в государственных закупках должно быть регламентировано. А компании, на которые были наложены санкции стран-партнеров Грузии в связи с агрессией против Украины, должны быть удалены с грузинского рынка, говорится в докладе.