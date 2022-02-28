Ираклий Гарибашвили принял санкции на свой счет

Грузия отказывается присоединиться к антироссийским санкциям. Члены кабмина мотивировали свое решение национальными интересами, обвинив оппозицию в их предательстве.

Большую часть сегодняшнего заседания правительства премьер-министр Ираклий Гарибашвили посвятил анализу геополитической ситуации вокруг Грузии и Украины. В этом направлении необходимо проявлять «максимум осторожности, так как санкции не являются эффективным средством сдерживания (России)», констатировал чиновник:

«Объем экспорта в РФ за последние несколько лет превысил три миллиарда долларов, и не забываем, что в России проживает один миллион грузин, и в среднем годовой объем денежных переводов составляет около 500 миллионов, т.е. за последние годы в Грузию из России нашими гражданами были перечислены порядка трех миллиардов долларов. За последние 7-8 лет получается более 12 миллиардов. Итак, у меня вопрос: если речь идет о введении санкций, и когда от этого пострадает практически все население – тысячи виноделов, экспортеров, фермеров, все вовлечены в этот процесс. То есть чего оппозиция просит, ввести санкции против своего же народа? Кто пострадает от этого всего? Пострадает наше население, наши люди. Мы с сочувствием относимся к интересам других стран, но мы в первую очередь должны защитить нашу страну и людей», – объяснился премьер.

Грузия не собирается перекрывать воздушное пространство с Россией. С разъяснениями по этому поводу на брифинге выступил вице-премьер Леван Давиташвили:

«В нашем случае, когда перекрыты все воздушные пути в Европейском направлении, для наших соседних и дружественных стран перелет через Грузию остается единственной связью с Россией. Мы осторожно относимся к этому вопросу и обсудим его после консультаций с нашими соседними странами», – заявил чиновник.

Возмущению оппозиции не было предела. На специальном брифинге в офисе «Нацдвижения» председатель партии Ника Мелия, назвав коллаборационистской позицию властей, призывал население к активному протесту.

«На фоне того, когда весь цивилизованный мир накладывает санкции на Россию, Грузия плывет против течения. От нашего имени сегодня глава правительства отказался от исторического выбора грузин, и мы должны определить, кого представляем мы и кого представляет господин Гарибашвили. Думаю, он не представляет никого, кроме интересов России. Он не стоял с Шольцем, Зеленским, Байденом, Джонсоном, он стоял с Лукашенко, Кадыровым и Путиным. И это факт. Он представляет точную копию Серго Орджоникидзе, пройдут годы, и все в этом убедятся. Мы соберемся на проспекте Руставели, чтобы сказать, что не согласны с тем, чтобы премьер говорил от нашего имени», – заявил Мелия.

Впрочем, в правительстве настаивают, что руководствовались здравым смыслом. По словам главы МИД Давида Залкалиани, Грузия остается верна западному вектору развития, однако в вопросе присоединения к санкциям необходима максимальная осторожность, чтобы не навлечь гнева России.

«Санкции носят сдерживающий эффект. Я хотел бы напомнить обществу, что в 2014 году, когда Ираклий Гарибашвили был премьер-министром, Грузия присоединилась к санкциям против Крыма, и эти санкции продолжаются каждый год, и мы никогда не отступали от них. Но когда речь заходит об индивидуальных санкциях, введенных в отношении отдельной страны, возникают риски. И я обсуждал эти угрозы с нашими европейскими и украинскими коллегами. Мы не меньшие патриоты, чем кто-либо, но почему вы (оппозиция) считаете, что ответственное правительство не должно учитывать угрозы, от которых нас отделяют всего 40 километров?! Им (России) не нужна дополнительная мобилизация, они здесь, результат их оккупации виден с шоссе, потребуется несколько минут, чтобы перевернуть Грузию с ног на голову. Неужели вы думаете, что у нас нет информации о том, что они собираются делать?! С Запада предостерегают, что Грузия может стать следующей, – это основано на определенных угрозах и ожиданиях. Поэтому мы не хотим повторения в Грузии ситуации 2008 года», – подчеркнул министр.

На фоне политических диспутов экономисты высказывают осторожные прогнозы влияния на Грузию последствий сокращения экономик России и Украины. «Санкции, введенные в отношении российской экономики, окажут прямое влияние на грузинскую экономику», – убежден профессор университета «Кавкасия» Акакий Цомая:

«Россия является вторым торговым партнером Грузии, поэтому санкции затронут и Грузию. Мы экспортируем на российский рынок, а также покупаем много товаров из России. Денежные переводы – одна из ключевых тем, которая будет проблематичной, так как, если российская экономика сократится, это, очевидно, скажется на работающих там людях. В целом, спустя короткий промежуток времени, нас ждут потрясения, соизмеримые с последствиями эмбарго, введенным Россией в 2006 году, но, как и тогда, у нас остается возможность диверсифицировать нашу экономику».

Что касается перспектив обменного курса лари на фоне санкций, введенных в отношении России, Цомая отметил, что будет трудно сделать прогноз по этому вопросу.

В течение дня грузинский лари подешевел в отношении доллара на 2%. Впрочем, по мнению экономистов, многое будет зависеть от ситуации на рынке. В случае возникновения ажиотажа, лари продолжит обесцениваться.