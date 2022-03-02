Война с Украиной и собственными СМИ

На фоне ожиданий второго раунда переговоров Украины и России боевые действия не прекращаются. Харьков вновь подвергся ракетному удару, а российские военные рапортуют, что взяли Херсон. Тем временем Запад продолжает усиливать санкционное давление.



Война, день седьмой. Украинские войска продолжают оказывать ожесточенное сопротивление российской армии. Как заявляют в Киеве, число потерь со стороны сил вторжения идет на тысячи. Российское Минобороны цифры не называет, предпочитая говорить об успехах. Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков отчитался об установлении контроля над Херсоном:

«Вооруженные силы России взяли город Херсон под полный контроль. Гражданская инфраструктура, критическая инфраструктура и общественный транспорт работают в обычном режиме. Недостатка в продуктах и товарах первой необходимости нет».

Тем временем ракетный удар по киевской телевышке, расположенной на территории мемориального комплекса Бабий Яр, по мнению Киева, поставил Россию на одну доску с теми, против кого украинский и русский народы вместе боролись во время Второй мировой войны. Президент Владимир Зеленский обвинил Кремль, позиционирующий вторжение как операцию «по денацификации» Украины, в методах, которые использовали сами нацисты:



«Для любого нормального человека, знающего нашу историю, мировую историю, Бабий Яр – это особая часть Киева, особая часть Европы, место молитвы, место памяти 100 тысяч человек, убитых нацистами, место старого Киева. Кладбище. Кто они такие, чтобы делать такое место мишенью для ракетных ударов? Вы убили жертв Холокоста во второй раз».



В Москве же упорно продолжают настаивать: удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, а гражданскому населению ничего не грозит.



При этом гражданскому населению самой России грозят длительные тюремные сроки за призывы к прекращению боевых действий. Как сообщают участники акций протеста во многих городах России, спецприемники переполнены. А наказание за распространение информации, не соответствующей официальной позиции государства, может быть увеличено до 15 лет лишения свободы. Соответствующий законопроект уже поступил на рассмотрение Госдумы.



Еще одним знаковым событием стало отключение от эфира в России оппозиционных СМИ. По требованию Генпрокуратуры было прекращено вещание радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь». Учитывая то, что за запретом стоит не Роскомнадзор, а прокуратура, правозащитники опасаются, что оппозиционным журналистам могут грозить обвинения в измене родине. При этом, по распространяющейся информации, судьбу «Эха Москвы» и «Дождя» может разделить «Новая Газета». А радио «Серебряный Дождь» прекратило информационное вещание, сопроводив решение сообщением:

«Правду говорить не можем, врать не хотим».

Пока власти России ужесточают методы борьбы с инакомыслием, Запад ужесточает санкции. Вслед за Европой, закрывшей свое воздушное пространство для российских самолетов, свое небо закрыли и США. Но при этом президент Джо Байден, выступая с ежегодным обращением в Конгрессе США, подчеркнул, что хоть Вашингтон и готов защищать «каждый дюйм территории НАТО», но воевать в Украине не будет:



«Шесть дней назад Путин попытался пошатнуть основание свободного мира, думая, что заставит его прогнуться перед его угрозой. Но он сильно просчитался. Он думал, что войдет в Украину и мир опрокинется. Вместо этого его встретила мощная стена, которую он не мог представить, – украинский народ. Война Путина была преднамеренной и неспровоцированной. Он отверг неоднократные дипломатические усилия... Он думал, что Запад и НАТО не ответят. И он думал, что сможет нас разделить... Путин ошибся. Мы были готовы. И мы едины. Позвольте мне сказать ясно: наши силы не будут вовлечены в конфликт с российскими военными в Украине. Наши военные не поедут в Европу сражаться в Украине, но они будут защищать наших союзников по НАТО».

При этом Байден, говоря о российской агрессии в Украине, перепутал украинский народ с… иранским.



«В битве между демократией и автократией демократия возвышается. И мир явно выбирает сторону мира и безопасности. Это настоящее испытание, и оно займет время. Так что давайте и дальше черпать вдохновение в железной воле украинского народа. Нашим соотечественникам, американцам украинского происхождения, которые создали глубокую связь, соединяющую наши два народа, говорим: Мы с вами. Мы с вами. Путин может окружить Киев танками, но он никогда не добьется сердца и души иранского народа. Он никогда – он никогда не погасит их любовь к свободе. И он никогда, никогда не ослабит решимость свободного мира».

Впрочем, на оговорку Байдена мало кто обратил серьезное внимание. Не до того. Российский МИД не исключил, что столкновений с альянсом избежать не удастся. Замглавы внешнеполитического ведомства Александр Грушко выразил крайнюю обеспокоенность программами поставок вооружений в Украину. И подчеркнул: «Никаких гарантий не существует, что не будет каких-то инцидентов».

Но представители НАТО продолжают заверять: альянс не примет участие в конфликте. О том, что вариант военного столкновения с Россией не рассматривается, заявил и канцлер Германии Олаф Шольц. Находящийся с визитом в Израиле глава правительства ФРГ выразил надежду, что благоразумие в конце концов возобладает:

«Среди других региональных вопросов мы, естественно, говорили и о кризисе в Украине. Новости, которые доходят до нас из Украины, плохие. Мы очень обеспокоены дальнейшим развитием конфликта, и поэтому необходимо сделать все, чтобы ситуация изменилась. Я хочу еще раз призвать к немедленному прекращению всех боевых действий. Необходимо прекратить нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, и, конечно, снова должен быть большой шанс для дипломатии. Наша линия ясна. Мы не будем вмешиваться в военном отношении. Это относится и к НАТО, и ко всем остальным. В данной ситуации это было бы неправильно».

К миру призвал и израильский премьер. По словам Нафтали Беннета, еврейское государство, само имея большой военный опыт, всегда будет осуждать ничем не оправданную войну:

«Прежде всего, как страна, которая, к сожалению, сама имеет большой опыт в войне, мы призываем к немедленному прекращению огня в Украине и отождествляем себя с гражданами, которые находятся в значительной опасности и стрессе в Киеве, Харькове, на юге и в других областях. Мы значительно помогаем и содействуем Украине, буквально вчера мы отправили три самолета с примерно сотней тонн медикаментов и другой гуманитарной помощи».

Между тем, по данным международных организаций, гуманитарная ситуация в Украине крайне сложная. Согласно последним приблизительным оценкам ООН, после начала боевых действий Украину покинули более 800 тысяч человек. Большинство уехало в Польшу, Венгрию, Молдову, Румынию и Словакию.

С тревогой смотрят на происходящее и жители России. Известные мировые лидеры в различных отраслях экономики один за другим покидают страну. В частности, о прекращении поставок своей продукции в России заявила компания Apple. До этого отказались от сотрудничества ряд крупнейших автопроизводителей и спортивных брендов.

Следующей крупной датой в санкционном календаре назначено 12 марта. В этот день Евросоюз отключит от системы SWIFT семь российских банков. А также запретит подавать, поставлять и экспортировать в Россию банкноты евро. Европейскую валюту запрещено переводить любым физическим и юридическим лицам, организациям и государственным органам, включая Центробанк.