Беловежская пуща 2.0, или «Налог на независимость»

В Беловежской пуще проходит второй раунд переговоров России и Украины. Как отметили ранее представители украинской делегации, главная тема – создание гуманитарных коридоров, а все остальное – потом.

История любит повторения и совпадения. Место проведения второго раунда переговоров между Украиной и Россией весьма символично. Именно в Беловежской пуще лидерами России, Беларуси и Украины были подписаны соглашения, положившие конец Советскому Союзу. Спустя три десятка лет независимости представители все тех же трех сторон пытаются договориться о мире. Условия России обозначил глава МИД Сергей Лавров:

«Мы готовы к разговору, но продолжим нашу операцию. Мы не можем себе позволить сохранять инфраструктуру, угрожающую безопасности Российской Федерации в Украине. Демилитаризация, в этом смысле я имею в виду уничтожение инфраструктуры, которая нам угрожает, должна быть завершена. Даже если мы подпишем мирный договор, в нем должна быть такая статья».

Впрочем, украинский коллега Лаврова Дмитрий Кулеба подчеркнул, что мира любой ценой Киев заключать не намерен:

«Киев не пойдет на переговорах с Россией на уступки в вопросах территориальной целостности».

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, ВСУ сумели сдержать наступление российской армии, несмотря на массированные обстрелы. И теперь Киев имеет сильную позицию на переговорах. Изменение же тактики российской армии, обстрелы городов доказали, что Украина успешно противостояла первоначальному плану Москвы заявить о быстрой победе:

«Нам нечего терять, кроме собственной свободы, кроме собственного достоинства. Это наше величайшее сокровище. Мы столько пережили, и если кто-то думает, что, преодолев все эти тяготы, мы испугаемся, разбежимся или сдадимся, он ничего о нас не знает. Он ничего не знает об Украине, и ему здесь делать нечего, нечего делать среди нас. Он чужой».

При этом президент Украины обратился и к российским военнослужащим, призвав их защищать русскоязычных в самой России:

«Иди домой, к себе домой защищать своих русскоязычных. И не по всему миру, а у себя дома. Их тоже немало, около 150 миллионов».

Впрочем, российское Минобороны продолжает настаивать: операция проходит успешно, войска продвигаются вглубь украинской территории. Правда, впервые за восемь дней войны ведомство обнародовало цифры потерь. Официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков назвал число погибших и раненых:

«К сожалению, есть потери среди наших товарищей, участвовавших в специальной военной операции. 498 российских военнослужащих погибли при исполнении служебных обязанностей. Семьям погибших оказывается всяческая помощь. 1597 наших товарищей получили ранения. Хочу подчеркнуть еще раз, что в спецоперации не участвуют ни призывники, ни курсанты учебных заведений Минобороны России».

Прокомментировал Конашенков и создание в Украине иностранного легиона, куда, по информации украинского президента, уже записались тысячи добровольцев из разных стран мира. Как подчеркнул представитель российского Минобороны, «наемники» в случае захвата не будут получать статус военнопленных.

В Кремле погибших в Украине российских солдат считают героями и приравнивают к тем, кто воевал с нацистской Германией в середине прошлого века. Об этом, в частности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков:

«Мы все вместе восхищаемся героизмом наших военных, и, безусловно, их подвиг войдет в историю. Подвиг в борьбе с нацизмом».

Тем, кто считает иначе, отныне грозят штрафы и тюремные сроки. За распространение информации, не соответствующей официальной линии в России, намерены ввести уголовную ответственность. Законопроект о внесении в российское законодательство поправок, запрещающих распространение фейков про вооруженные силы России, принят профильным комитетом Госдумы и будет вскоре рассмотрен в парламенте. Поправки предусматривают наказание штрафом от 700 тысяч до 1,5 млн рублей или лишением свободы до трех лет.

При это, если фейки созданы организованной группой, должностными лицами или сопровождаются искусственным созданием доказательств, виновным будет грозить уже от 5 до 10 лет колонии. А если такая информация повлечет тяжкие последствия, то срок возможного заключения составит от 10 до 15 лет.

Ранее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ освещать военные действия только на основе информации из официальных российских источников. Целый ряд оппозиционных СМИ уже прекратил деятельность, некоторые журналисты уже покинули или собираются покинуть Россию.

Запад, между тем, не собирается прекращать экономическое давление. Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс не скрывает, что главная цель – критически ослабить российскую экономику:

«Что нам нужно сделать – это деградировать российскую экономику, чтобы лишить возможности финансировать военную машину Путина. И, конечно же, банковские меры являются ключевыми в этом. Меры по SWIFT, меры, которые мы приняли против Центрального банка. Но также важно, что нам нужно уменьшить зависимость от углеводородов, которые в конечном итоге дали Путину возможность финансировать эти ужасные разрушения».

В том, что Европа уже пытается диверсифицировать поставки энергоносителей из России, заверила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

«Три волны санкций, которые мы ввели, уже оказывают влияние на российскую экономику и, следовательно, на военные усилия Путина. И мы предпримем дополнительные шаги, если ситуация на местах ухудшится. В то же время мы готовимся на случай ответных мер, в частности, мы работаем над диверсификацией поставок энергоносителей. Мы действительно увеличиваем поставки сжиженного природного газа, чтобы обеспечить себя достаточным количеством в течение нынешнего отопительного сезона, и мы удваиваем поставки возобновляемых источников энергии, которые являются самым разумным и чистым решением для обеспечения независимости от российских источников энергии. Мы должны стать независимыми от российской нефти, газа и угля».

Тем временем все больше иностранных компаний отказываются от работы на российском рынке и сотрудничества с российским бизнесом. В ответ Россия ввела запрет на продажу США двигателей, используемых в космической программе. Как написал в своем Twitter глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, «пусть теперь летают на своих метлах». При этом глава российского МИДа Сергей Лавров уверен, что Москва сейчас платит «налог на независимость»:

«Мы будем решать все проблемы, которые нам создает Запад, не потому, что они хотят обеспечить собственную безопасность – здесь нет ничего о безопасности Запада, – а потому, что они хотят использовать Украину как предпосылку и инструмент, чтобы не позволить России проводить независимую политику. На Земле осталось мало стран, которые могут позволить себе такую роскошь. Так что санкции – это своего рода налог на независимость».

Пока же Верховная Рада Украины приняла законопроект о национализации российской собственности. Это, в частности, означает, что имущество России и ее резидентов будет изыматься без какой-либо компенсации, «учитывая войну, которую РФ развязала и ведет против Украины и украинского народа».