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Виталий Манский: «Путин сейчас в космосе»

Виталий Манский: «Путин сейчас в космосе»
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Виталий Манский: «Путин сейчас в космосе»

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Эволюция Владимира Путина: как президент России пришел к решению начать войну против Украины? В чем ошиблись авторы проекта «Преемник», насколько реальны угрозы нынешнего президента РФ об использовании ядерного оружия и что его может остановить?

Эволюция Владимира Путина: как президент России пришел к решению начать войну против Украины? В чем ошиблись авторы проекта «Преемник», насколько реальны угрозы нынешнего президента РФ об использовании ядерного оружия и что его может остановить? На эти и другие вопросы ответил Виталий Манский – документалист, президент фестиваля Artdocfest, человек, который сперва снял фильм о предвыборной кампании Путина «Путин. Високосный год», а спустя 20 лет создал другое кино – «Свидетели Путина».

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