«Если судьбу выборов будет решать не избиратель, ни у кого из нас нет шансов»

Четыре претендента на предстоящих выборах президента Южной Осетии призвали остальных кандидатов создать независимую общественную площадку «Честные выборы. Осетия 2022», чтобы защитить избирательные права – свои и тех, кто будет их выбирать.

Ибрагим Гассеев, Александр Плиев, Гено Каджаев и Давид Санакоев призвали остальных кандидатов создать независимую общественную площадку «Честные выборы. Осетия 2022» как один из публичных механизмов, которые будут способствовать проведению по-настоящему открытых и честных выборов.

«…Мы предлагаем всем заинтересованным участникам подписать соглашение о ведении избирательной кампании в строгом соответствии с законом, об отказе в применении грязных политических технологий, о широком информировании общества о ходе выборов», – говорится в обращении кандидатов к организаторам и участникам избирательного процесса.

В интервью «Эху Кавказа» Давид Санакоев так объяснил свой интерес к проекту. По его мнению, на парламентских выборах 2019 года отсутствие коммуникации между штабами участвующих в выборах партий и мажоритариев, а также обратной связи с избирателями, в конечном счете привели к тому, что каждый остался один на один с административной системой. И с каждым она расправились поодиночке.

Возмущения обмишуренного кандидата после выборов выглядят жалко и неубедительно, как попытка оправдаться за неудачу. Будь тогда у претендентов какая-то общая площадка, место, где они могли бы собраться и заявить о себе, возможно, все сложилось бы иначе. И уже не пять-шесть частных исков в Верховный суд от мажоритариев, которым без видимых причин отказали в регистрации, но, например, совместное заявление почти сотни незарегистрированных кандидатов и поддерживающих их граждан. Это уже совсем другая история, говорит Давид Санакоев:

«Речь идет об оперативном информационном сопровождении избирательной кампании и быстром реагировании на злоупотребления, нарушения и т.п. теми, кто участвует в выборах и кто заинтересован в честной игре. На этой медийной площадке можно будет делать заявления по поводу происходящего, в том числе консолидированные заявления, и что важно – сразу доносить информацию избирателю.

– Кому и почему это может быть интересно?

– Тем, у кого за спиной нет административного ресурса, у кого единственный шанс победить – это честные выборы. Потому что иначе, если судьбу выборов будет решать не избиратель, то ни у кого из нас нет шансов – я имею в виду шестнадцать из семнадцати кандидатов. Думаю, избиратель тоже заинтересован, чтобы он решил исход кампании, а не кто-то другой за него. Мы надеемся, что он проявит интерес к этому формату общения. И, конечно, мы бы хотели коммуницировать и с официальными структурами, хотелось бы, чтобы они нас слышали.

– Как эта общественная площадка будет выглядеть, как она будет работать?

– Это как коллектив решит. Мы соберемся, обсудим, примем решение».

В избирательных штабах, с кем удалось связаться, отношение к инициативе неоднозначное. Некоторые восприняли скептически, вспомнили, как кандидаты подписывали соглашение о честных выборах и взаимном уважении в 2011 году, но все равно все закончилось сварой и кризисом.

Есть и такие, кто предпочли дистанцироваться, как от нежелательного совместного мероприятия, опасаясь, что их начнут ассоциировать с другими кандидатами, или если кто-то из них вдруг прибегнет к нечестной борьбе, то это пятно распространится на всех организаторов площадки.

Отсутствие интереса к этой инициативе продемонстрировали официальные структуры. В частности, комитет информации и печати сообщил информагентству «Рес», что вся официальная информация о ходе предвыборной кампании своевременно публикуется на государственных сайтах и страницах газет, а также группах этих изданий в соцсетях. Также все решения и постановления, касающиеся предвыборной кампании, публикуются на сайте Центризбиркома республики. Иными словами, ни в каких общественных площадках они не нуждаются.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия