«Я не кусаюсь!» Война на заражение?

Война в Украине все больше похожа на то, чего 80 лет назад участники Второй мировой обещали больше не допустить никогда. Президент Украины обвиняет Москву в попытке спровоцировать в его стране ядерную катастрофу, страны Запада выражают озабоченность и грозят новыми санкциями. Но вмешиваться в конфликт не собираются.

Мир на пороге ядерной катастрофы – так в Киеве характеризуют ночной бой на территории самой крупной в Европе атомной электростанции – запорожской АЭС. Как отмечает украинская сторона, станция в течение нескольких часов подвергалась обстрелу. К утру вспыхнувший в учебно-тренировочном комплексе пожар удалось ликвидировать. В Москве ночной бой назвали провокацией украинских силовиков. Президент же Украины Владимир Зеленский, со своей стороны, усомнился в адекватности российских властей и обратился напрямую к россиянам:

«Русские люди, я хочу обратиться к вам: как это вообще возможно? Мы же вместе в 1986 году боролись с последствиями чернобыльской катастрофы. Вы должны помнить разбросанный взрывом горящий графит. Жертвы. Вы должны помнить свечение над разрушенным энергоблоком. Вы должны помнить эвакуацию из Припяти и 30-километровой зоны. Как же можно это забыть? А если вы не забыли, то вам нельзя молчать. Вы должны сказать своей власти, выйти на улицы и говорить, что вы хотите жить. Вы хотите жить на земле без радиоактивного заражения. Радиация не знает, где Россия».

По словам украинского президента, необходимо немедленное усиление санкций против страны, являющейся «ядерным террористом». Зеленский также потребовал от Запада немедленно ввести бесполетную зону над Украиной, потому что только эта мера может гарантировать, что Россия не нанесет ракетно-бомбовый удар по ядерной инфраструктуре Украины.

Но в Вашингтоне и Брюсселе считают, что такой шаг чреват куда более серьезными последствиями для Европы, чем конфликт в Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, хотя разрушений подобного масштаба Европа не видела со времен Второй мировой войны, но, несмотря на страдания украинского народа, альянс не будет вмешиваться в конфликт, чтобы не допустить вовлечения в войну большего количества стран:

«НАТО – это оборонительный альянс. Наша основная задача – обеспечить безопасность наших 30 стран. Мы не являемся частью этого конфликта, но мы несем ответственность за то, чтобы он не обострился и не распространился за пределы Украины, потому что это было бы еще более разрушительным и опасным. Поэтому мы дали понять, что не собираемся находиться в Украине – ни на земле, ни в воздушном пространстве. Единственный способ ввести бесполетную зону – это отправить истребители НАТО в Украину. В ее воздушное пространство. А потом навязывать эту бесполетную зону сбивая российские самолеты. Мы понимаем отчаяние украинцев, но мы также уверены, что если бы мы это сделали, то это бы закончилось полномасштабной войной в Европе с вовлечением гораздо большего числа стран и причинением гораздо больших страданий».

По словам Столтенберга, НАТО имеет информацию о применении Россией кассетных бомб и других вооружений, запрещенных международными конвенциями. Генсек альянса приветствовал решение Международного уголовного суда начать расследование этих фактов, чтобы иметь основания для последующего привлечения президентов Путина и Лукашенко к ответственности.

Столтенберг также отметил, что на данный момент боевые подразделения НАТО размещены в Польше и странах Балтии. Часть войск альянса находится в Румынии и на юго-востоке Европы. Но Брюссель рассматривает возможность значительного увеличения этого присутствия – как личного состава, так и систем противовоздушной обороны.

Схожей позиции придерживается и Вашингтон. Госсекретарь США Энтони Блинкен дал понять, что, в случае выхода конфликта за границы Украины, НАТО ответит:

«Как сказал генсек, у нас оборонительный союз. Мы не ищем конфликта. Но если конфликт придет к нам, мы к нему готовы и будем защищать каждую пядь территории НАТО».

Президент России Владимир Путин в ответ на опасения Европы заверил, что Москва не имеет никаких недобрых намерений в отношении стран-соседей, все ее действия возникают исключительно в ответ на недружественные меры против нее:

«Хочу подчеркнуть еще раз: у нас нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей, и им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить каких-то ограничений. Мы все свои обязательства выполняем и будем выполнять дальше. Не видим здесь никакой необходимости ситуацию нагнетать или ухудшать наши отношения. Все наши действия, если они возникают, то возникают исключительно всегда в ответ на какие-то недружественные действия в отношении России. Я думаю, что все должны задуматься о том, чтобы нормализовать отношения и нормально сотрудничать, нормально развивать отношения».

Тем не менее, несмотря на заверения российского президента, в Украине каждый день гибнут мирные жители. По данным управления ООН по правам человека, в ходе боевых действий погиб 331 гражданский, еще 675 человек получили ранения. В то же время в ООН не называют обстоятельства гибели этих людей.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, со своей стороны, обвинил российских военных в насилии в отношении жителей населенных пунктов, занятых подразделениями российской армии:

«Когда на ваши города падают бомбы, когда солдаты насилуют женщин в оккупированных городах, у нас есть многочисленные случаи, к сожалению, когда российские солдаты насилуют женщин в украинских городах. Трудно, конечно, говорить об эффективности международного права. Но это единственный доступный нам инструмент цивилизации, чтобы убедиться, что в конце концов все те, кто сделал возможной эту войну, предстанут перед правосудием. И Российская Федерация, как страна, совершившая акт агрессии, также будет нести ответственность за содеянное».

Россия продолжает утверждать, что населению украинских городов ничего не угрожает и что ее армия ведет обстрелы только военных объектов. Однако кадры, поступающие из украинских городов, показывают обратное.

Примечательно, что даже в Совете Федерации России некоторые ставят под сомнение заявления российского Минобороны. В частности, сенатор Людмила Нарусова прямо на заседании верхней палаты парламента сообщила, что в боевых действиях в Украине принимали участие срочники:

«Вчера из зоны боевых действий в Украине были выведены срочники, которых заставляли подписать контракт или за них подписывали. Но только в итоге из роты в 100 человек в живых осталось четверо».

В ходе второго раунда переговоров Россия и Украина договорились о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения из населенных пунктов.

Говоря о требованиях Москвы, президент Украины выразил недоумение, каких гарантий безопасности Кремль может требовать от Киева сегодня, когда он не является ни членом НАТО, ни обладает ядерным оружием. Владимир Зеленский обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину, призвав его сесть с ним за стол переговоров лично:

«Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли! Не хочешь уходить сейчас, сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. Сядь со мной. Только не надо 30 метров – как с Макроном, Шольцем… Я ж сосед. Меня не надо на 30 метров держать. Я не кусаюсь. Я нормальный мужик. Сядь со мной. Поговори. Чего ты боишься?»

В Кремле инициативу не поддержали. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил удовлетворение переговорами в существующем формате. Но отметил, что пока говорить о каких-то четких договоренностях относительно прекращения огня рано:

«Нет, пока не идет речи о каких-то документах. Повторяю, состоявшиеся переговоры были хорошей возможностью четко передать украинской стороне наше видение решения этой проблемы. Дальше все будет зависеть от реакции украинской стороны. Пока давать какие-то другие оценки мы считаем преждевременным. Убеждены, что подобные переговоры в подобной ситуации должны вестись, конечно же, в тишине».

Главы МИД НАТО и Большой семерки собрались сегодня в Брюсселе, чтобы обсудить военные действия в Украине и скоординировать дальнейшие шаги. На повестке дня, в частности, стоит вопрос о возможности оказания поддержки Грузии, Молдове и другим странам, не входящим в Североатлантический альянс. Переговоры должны «продемонстрировать решительную поддержку Украины» и одновременно найти ответ на вопрос, что делать с «путинской военной машиной». Как отметила глава МИД Германии Анналена Бербок, основная цель сейчас – восстановление и укрепление единства позиций Запада, поскольку взаимодействовать с Россией в настоящий момент почти невозможно:

«Вместе мы гуманностью будем противостоять бесчеловечности Путина. Мы сделаем все возможное, чтобы положить конец этим страданиям. Это означает, что помимо гуманитарной помощи, помимо трех жестких санкционных пакетов, которые мы уже приняли, наши дальнейшие меры будут направлены конкретно на путинский центр власти. Мы уже видим, что это дает эффект, особенно в отношении рубля. Но мы также видим, что многие россияне говорят достаточно четко как в России, так и во всем мире, особенно в Европе и в Германии: это не наша война. Мы хотим жить вместе в мире. Это война Путина».

Сам же Путин в своем обращении дал понять: он никогда не откажется от своих убеждений. А значит, то, что российские власти называют «спецоперацией», не будет прекращено до исполнения поставленных задач.