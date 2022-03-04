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Зеленский обратился к жителям Грузии и других европейских стран

Зеленский обратился к жителям Грузии и других европейских стран
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Зеленский обратился к жителям Грузии и других европейских стран

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к собравшимся в Тбилиси и других европейских городах, где проходят акции в поддержку Украины. «Не молчите, выходите на улицы, поддерживайте Украину. Если Украина падет, падет вся Европа».

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